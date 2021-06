Saldi estivi: 5 must have da acquistare subito? Te li consigliamo subito, specie se sei una fashion-addicted. L’estate è nel suo vivo, e questo è il momento migliore per fare affari. Un’ondata di prodotti estivi da acquistare nei negozi fisici ed in quelli online ti aspetta e, per facilitarti la scelta, abbiamo raggruppato 5 capi-accessori da comprare con i saldi estivi.

5 must have da comprare ai saldi estivi

Blazer : I blazer sono i capispalla più versatili che tu possa avere nell’armadio: possono essere abbinati a qualsiasi tipo di outfit. Che tu decida di indossare un blazer a quadri su una maglietta bianca con sotto dei jeans vintage, o una giacca di un delicato colore pastello con un abito leggero per un’uscita primaverile, i modi per sfruttarli non sono pochi, basta solo un po’ di immaginazione che, siamo certi, avrai già. Questo è il momento propizio per portarne uno nel tuo armadio (sì, anche se ne hai già almeno altri 5).

Borsa di paglia/rafia: Indossale con abiti o denim: le borse in vimini, rattan, paglia e rafia danno a qualsiasi outfit un tocco casual cool. O si amano o si odiano, ma se le adori, allora questo è il momento giusto per accaparrartene una ad un prezzo vantaggioso. Considerando anche come, oltre che a popolare le nostre spiagge, siano diventate preziosi accessori per parecchi abbinamenti, adatti anche all'ufficio. Le borse di paglia stanno vivendo il loro periodo d'oro come oggetti di culto per vestirsi tutti i giorni.

Camicia bianca . Oversize o aderente, per uomo o donna, la camicia bianca resta il capo più importante da (ri)acquistare sempre. Non c’è guardaroba del quale non debba fare parte. E’ un classico intramontabile: merito sicuramente della sua versatilità, che la rende perfetta per qualsiasi occasione. Dalla spiaggia, magari se lunga a metà coscia, all’ufficio (ideali quelle slim) fino alle uscite informali ed alle situazioni più eleganti. Cosa aspetti?

. Oversize o aderente, per uomo o donna, la camicia bianca resta il capo più importante da (ri)acquistare sempre. Non c’è guardaroba del quale non debba fare parte. E’ un classico intramontabile: merito sicuramente della sua versatilità, che la rende perfetta per qualsiasi occasione. Dalla spiaggia, magari se lunga a metà coscia, all’ufficio (ideali quelle slim) fino alle uscite informali ed alle situazioni più eleganti. Cosa aspetti? Sandali flat. Sono diventati sempre più popolari ma, se sei ancora indecisa, possiamo chiarirti le idee. I sandali bassi sono un must have della stagione estiva. Rappresentano una valida alternativa ai tacchi per tantissimi tipi di outfit. E poi, esistono in così tanti modelli, che trovare quello che faccia al caso tuo (anche se sei restia) sarà un gioco da ragazzi. Portarli con un abitino svolazzante, con dei panta coulotte, con i jeans.

Giacca in denim. La giacca di jeans è un elemento essenziale nel guardaroba di chiunque, indipendentemente dalla stagione e dallo stile. Ma è soprattutto il capo perfetto per l’autunno, indossato da solo sopra un abitino o sotto un cappotto più caldo. Avrai capito quanto sia importante averne una e, per questo, ti consigliamo vivamente di metterla nella tua wish list.

