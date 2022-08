She-Hulk: Attorney at Law in streaming, dove vederlo

She-Hulk: Attorney at Law in streaming: da quando

Dopo la tiepida accoglienza per la serie Marvel Ms. Marvel e il grande successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia disponibile anche ora su Disney Plus, i fan dell’universo MCU tornano a sognare con una nuova super eroina: stiamo parlando di She Hulk che farà il suo esordio su Disney Plus il prossimo 18 agosto. La serie ha un totale di 9 puntate e ogni episodio verrà caricato il giovedì sulla famosa piattaforma di streaming. Ricordiamo che l’abbonamento al servizio in questione ha un costo di 8,99 euro al mese, tuttavia in alternativa si possono risparmiare quasi 2 mesi con l’abbonamento annuale a 89,90 euro.

She-Hulk: Attorney at Law in streaming: trama e cast

Ecco la trama ufficiale di She Hulk:

Jennifer Walters è la cugina del famoso Bruce Banner, ed è anche una avvocatessa specializzata in casi che vedono coinvolti i superumani. La protagonista cerca di affrontare la sua complessa vita da avvocatessa trentenne e single, ma non sarà semplice, perché a causa di una trasfusione di sangue, ricevuta dal cugino, Jennifer otterrà gli stessi poteri di Bruce, diventando di conseguenza She-Hulk. La legale dovrà confrontarsi con questa sua nuova identità cercando di controllare i nuovi poteri.

Tatiana Maslany interpreta una giovane avvocatessa specializzata nei casi legali di orientamento sovrumano e può trasformarsi in She-Hulk una versione grande, potente e verde di se stessa, simile a suo cugino Bruce Banner. Ecco tutto il cast completo:

Tatiana Maslany: Jennifer Walters / She-Hulk

Mark Ruffalo: Bruce Banner / Smart Hulk

Tim Roth: Emil Blonsky / Abominio

Jameela Jamil: Titania

Charlie Cox: Matt Murdock / Daredevil

Inoltre troviamo anche Renée Elise Goldsberry nel ruolo di Amelia, Benedict Wong che riprenderà il ruolo di Wong, Josh Segarra nel ruolo di Augustus “Pug” Pugliese, Brandon Stanley nel ruolo di Eugene Patilio / Frogman e Rhys Coiro nel ruolo del mago Donny Blaze. E ancora Griffin Matthews in un ruolo non ancora annunciato e Megan Thee Stallion con un cameo nei panni di se stessa.

She-Hulk: Attorney at Law in streaming: chi è la protagonista

Tatiana Gabriele Maslany è la protagonista di She-Hulk: Attorney at Law: l’attrice canadese è conosciuta per i suoi numerosi ruoli nella serie Orphan Black (di cui è anche produttrice), che le hanno regalato un Emmy Award per la miglior attrice in una serie drammatica e due Critics’ Choice Television Award, ricevendo anche una nomination ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award.

