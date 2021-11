Squid Game: a Roma in arrivo il gioco

Molti, subito dopo aver guardato la serie Squid Game, hanno sperato che in una delle grandi città si riproducessero i giochi della serie. Siete pronti per la grande notizia? Le sfide della serie tv coreana, che è sbarcata su Netflix, arrivano a Roma. Ci saranno delle serate a tema Squid Game: si faranno dei giochi e ci saranno anche eliminazioni proprio come nella serie coreana più vista e apprezzata nell’ultimo tempo. Verranno date in dotazione anche le tute rosse e le tute blu a seconda dei ruoli che si vogliono avere.

Squid Game: quando ci sarà il gioco nella capitale

Siete curiosi di sapere in cquali giorni ci si potrà catapultare nella vostra serie più amata? Le date sono il 14, 21 e 28 Novembre a partire dalle ore 18 per circa 6 ore. Per la data del 14 novembre sono già quasi al sold out: sono 80 i posti prenotati. I posti sono limitati, bisogna prenotare e firmare anche una liberatoria. Viene sconsigliata la partecipazione ai minori e a tutti “coloro che non se la sentono di prendere parte a prove fisiche”. Ma come si verrà eliminati dal gioco se si perde? Ovviamente non a fucilate come succede nella serie ma con colpi di paint ball.

Squid Game: dove si terrà questo gioco

Dove si terrà, però, questo gioco? Il gioco si terrà nei 3 giorni di Novembre nel locale sulla Nomentana all’Arcade and Food. I giochi poi si svolgeranno in parte all’aperto e in parte nel locale. Ecco come funzionerà il gioco: per ogni errore commesso vengono scalati i punti fino ad arrivare a zero e quindi all’eliminazione. Si tratta quindi di una sorta di giochi senza frontiere in salsa coreana, con una spruzzata di splatter che da quelle parti del mondo è molto usata.

