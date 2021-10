Dolce “dalgona”Squid Game: come si realizza

Il secondo gioco della serie tv Squid Game, a cui i 456 concorrenti devono partecipare, riguarda quello del dolce coreano “dalgona” . E’ diventato ormai un trend sul social Tiktok. Milioni e milioni di persone stanno provando a rifarlo a casa, con famiglia, amici e fidanzati. Ma cos’è necessario per realizzarlo in casa? E’ possibile farlo? Assolutamente si ed è anche molto semplice. Quello che vi servirà è un solo ingrediente che tutti hanno in casa: lo zucchero. Vediamo quindi il procedimento. Bisogna prendere una quantità di zucchero desiderata e scioglierla in una padella. Il composto sarà pronto quando avrà una colorazione sul dorato. A quel punto versate il composto su una carta da forno e metteteci sopra una formina fino a quando non solidifica. Eccolo pronto per giocarci.

Squid Game dolce “dalgona”: come si gioca

Una volta che avrete preparato il dolce “dalgona” come si procede con il gioco tanto imitato dai telespettatori ma tanto odiato dai giocatori di Squid Game? Il gioco consiste nel ritagliare perfettamente la forma scelta in precedenza senza romperla e rovinarla. L’unico strumento che potete utilizzare è uno stuzzicadenti, altrimenti vi dovrete ingegnare per trovare altri metodi. Un piccolo suggerimento, utilizzato anche nella serie dal protagonista e successivamente da altri concorrenti, è quello di utilizzare la saliva in modo tale da sciogliere lo zucchero.

Squid Game dolce “dalgona”: quanti concorrenti sono previsti

Per giocare a questo gioco quanti concorrenti sono previsti? Non temete, non rimarrete a secco perché il gioco non prevede un limite di partecipanti. Tutti possono giocare: ovviamente più si è e più ci si diverte. Se volete, potete anche creare delle vostre regole per il gioco: ad esempio vi dividete in squadre e chi fa più forme in un tempo stabilito da voi vincerà. Noi proveremo a giocarci, e voi? Che lo zucchero sia con noi!

