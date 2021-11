Giusto qualche giorno fa, Netflix ha twittato quando Stranger Things 4 sarà presentato in anteprima. Ok, non ha fornito una data effettiva, ma ha pur sempre concesso un ottimo riferimento agli orfani della serie che, alla fine della terza stagione, erano rimasti con non pochi dubbi. Tra nuovi teaser, episodi e indiscrezioni, ecco qualche anticipazione sulla quarta stagione.

Stranger Things 4, nuovo teaser

Iniziamo dal nuovo teaser: in questo Eleven, che si trova in California, si sta adattando alla sua nuova vita e scuola. La ragazza scrive anche una lettera a Mike nella quale lo informa del fatto che tutto vada bene (anche se, nello stesso video, si vedono i compagni di scuola trattarla male) e nella quale gli dice anche che non vede l’ora che arrivino le vacanze di primavera.

Ma non sembrerebbe essere tutto rose e fiori. Anzi. La scena successiva vede oscurarsi lo schermo con in sottofondo una musica inquietante e le riprese di una pista di pattinaggio. Qui, Undici appare paventata, insieme a elicotteri, esplosioni e Joyce che scappa da una bambola dall’aspetto inquietante.

Stranger Things, gli episodi della quarta stagione

Ovviamente non possiamo dire molto in merito ma, per farci un’idea, sappiamo che gli episodi saranno nove e, i loro titoli, in lingua originale: The Hellfire Club, Vecna’s Curse, The Monster and The Superhero, Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre At Hawkins Lab, Papa e The Piggyback . Insomma, non si preannuncia nulla di buono.

Stranger Things 4, quando esce

What's in a name? Stranger Things 4 premiering Summer 2022. pic.twitter.com/leznp8XJbh — Netflix (@netflix) November 6, 2021

L’attesa per la quarta stagione sarà più lunga del solito. Stranger Things 3 era stata rilasciata a luglio 2019, ma si è verificato un ritardo a causa della pandemia di COVID-19 che ha interrotto le riprese di Stranger Things 4 dopo appena due settimane all’inizio del 2020. Al momento non c’è una data di uscita ufficiale anche se sappiamo che la quarta stagione verrà presentata in anteprima nell’estate 2022.

