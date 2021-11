Il Black Friday 2021 di Amazon è arrivato e a partire da oggi, 19 novembre, e fino alla conclusione dell’evento dell’anno per gli amanti dello shopping, il colosso dell’e-commerce ci dà la possibilità di fare incetta di set LEGO risparmiando fino al 41%. Quesi 10 giorni rappresentano il momento perfetto non soltanto per concedersi qualche sfizio e farsi un bel regalo approfittando degli sconti, ma anche per completare i regali di Natale, beneficiando anche della possibilità di effettuare il reso di tutto quello che acquisteremo entro il 31 gennaio 2022.

I set LEGO in super offerta per il Black Friday di Amazon sono davvero tantissimi e oggi vogliamo segnalarvi gli imperdibili, quelli che difficilmente possono essere acquistati ad un prezzo più basso durante tutto l’anno. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, a cominciare

I migliori set LEGO in offerta per il Black Friday

L’universo Marvel

LEGO Super Heroes Marvel Guanto dell’Infinito di Thanos Compra su Amazon Questa riproduzione in mattoncini LEGO dell'iconico Guanto dell’Infinito presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios attirerà sicuramente l'attenzione e l'interesse di tutti ovunque sia esposto. Con dita mobili, Gemme dell’Infinito dai colori vivaci e una targhetta descrittiva attaccata a una solida base, questo guanto d'oro offre una sfida di costruzione avvincente e un modello finito che affascinerà tutti coloro che lo vedono.

LEGO Super Heroes Iron Man: Iron Monger Scatena il Caos Compra su Amazon Basato sulle classiche scene del primo film di Iron Man Marvel Studios, questo entusiasmante e avvincente giocattolo di costruzione lancia l'immaginazione dei bambini in avventure epiche con una delle creazioni più iconiche della Marvel: il mech Iron Monger. Il reattore ARC del mech si illumina mentre i bambini ruotano, girano e regolano la posizione del mech per sparare con uno shooter a 6 colpi sul braccio destro e uno a 3 colpi sul braccio sinistro. I bambini possono rispondere al fuoco nemico con i potenti blaster di Iron Man per salvare Pepper e sconfiggere il mostro meccanico.

LEGO DUPLO Marvel Super Heroes Il Quartier Generale di Spider-Man Compra su Amazon Basato sul programma televisivo di Disney+ Spider-man e i suoi Fantastici Amici, questo set di supereroi studiato per i più piccoli combina il divertimento e l’avventura della serie animata e i vantaggi educativi delle costruzioni LEGO DUPLO. Il set è caratterizzato da 3 supereroi, Spider-Man, Miles Morales e Ghost Spider, nel loro quartier generale a forma di ragno, dotato di divertenti accessori che ispirano il gioco di ruolo e la fantasia, tra cui una motocicletta, uno scivolo e una corda lanciabile.

LEGO Marvel Tony Stark’s Sakaarian Iron Man Action Figure to Transformer Compra su Amazon Questa entusiasmante espansione del Marvel Cinematic Universe è caratterizzata da 3 minifigure: Tony Stark, Valchiria e l'Osservatore, oltre a un mech costruibile che piò essere trasformato in una potente autovettura. I bambini introducono la minifigure di Tony Stark nel mech Iron Man sakaariano. Questo gigante meccanico molto snodabile consente ai bambini di torcerlo e girarlo mentre avanza verso azioni supereroiche. Quando c'è bisogno di velocità, i bambini ricostruiscono il possente mech in un veicolo super potente e sfrecciano verso altre incredibili avventure.

LEGO Super Heroes Marvel Avengers: Endgame, la Battaglia Finale Compra su Amazon I bambini si uniscono a un cast spettacolare di personaggi LEGO Marvel: Thor, Captain America, Black Panther, Iron Man, Scarlet, Ant-Man, Thanos e un guerriero Chitauri per avventure da supereroi senza fine nel quartier generale degli Avengers. Il set è ricco di caratteristiche che ispirano il gioco di fantasia: il laboratorio di Iron Man, dove sta costruendo l’incredibile Guanto elettronico; un’area di svago e di incontro, dove i supereroi possono riunirsi; una cella di prigione e un furgone che si apre per rivelare una macchina per viaggiare nel tempo.

Per i fan di Harry Potter

LEGO Harry Potter Hogwarts: Incontro con Fuffi Compra su Amazon Fai provare ai bambini la magia Harry Potter con 3 minifigure famose: Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger e Fuffi, il gigantesco cane a 3 teste di Hogwarts. Le zampe di Fuffi possono cambiare posizione e ciascuna delle 3 teste mobili mostra un’espressione diversa. Il set comprende 5 moduli separati che si collegano in modi diversi: una grande stanza con botola, una stanza per praticare la magia, una terrazza, una stanza con balcone e una stanza con gli intricati tentacoli della pianta Tranello del Diavolo. Ma le sorprese non finiscono qui: il kit include un’esclusiva minifigure celebrativa di Hermione Granger, 2 tessere a sorpresa delle carte dei maghi e la possibilità di aggiungere altre stanze per creare un intero modello del Castello di Hogwarts.

Tutti gli altri set LEGO in offerta per il Black Friday

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

