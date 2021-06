Zalando: saldi estivi 2021 e migliori sconti online

I saldi estivi 2021 su Zalando sono alle porte: i migliori sconti online infatti, vi aspettano a braccia aperte. Perché, diciamo la verità, se fare shopping ci piace sempre, con gli sconti diventa ancora più divertente per noi e per il nostro portafoglio.

Zalando: in arrivo i saldi estivi

Se avete voglia di rinnovare il vostro guardaroba senza spendere un capitale ed evitando le lunghe file in negozio, di sicuro Zalando è il sito che fa per voi. Si tratta di una delle piattaforme e-commerce d’abbigliamento più famose in cui è possibile acquistare capi e oggetti di alta qualità, dalle scarpe alle borse, passando per jeans e vestiti da cerimonia. I saldi su Zalando di solito coincidono con quelli classici, iniziando con percentuali di sconto minime che aumentano con il passare del tempo. Come sempre, c’è la possibilità di effettuare un reso gratuito entro 100 giorni. Ecco alcuni tra gli accessori ed i vestiti con delle significative riduzioni di prezzo da acquistare assolutamente.

Zalando: i migliori sconti online 2021

Anche se ufficialmente i saldi su Zalando prenderanno il via il 3 Luglio, così come in quasi tutta Italia, adesso è già possibile usufruire di alcuni sconti su capi di ogni genere. Fin da ora è possibile approfittare delle Promo d’Estate sui look di stagione (e non solo). Ecco quelle da non perdere:

Borsa a mano Guess ILLY ELITE TOTE: la borsa che in estate non si può non avere nel guardaroba. E’ capiente, con tante tasche per organizzare tutto al meglio . Con lo sconto del 40% il prezzo è di 89,99 euro (invece che 149,99 euro).

Cintura Pinko BERRY MONOGRAM. Indispensabile per impreziosire i nostri look estivi (specie gli abiti da cerimonia), si tratta dell’accessorio che ci consente di fare un’ottima figura. Con lo sconto del 30% il prezzo è di 66,49 euro (invece che 94,99 euro).

Occhiali da sole Calvin Klein. Rotondi, fantasia animalier, lenti scure e protezione UV, sono dotati di custodia rigida e perfetti per qualsiasi occasione, dalla spiaggia ad un incontro di lavoro. Con lo sconto del 45% il prezzo è di 76,99 euro (invece che 139,99 euro).

Vestito lungo Pepe Jeans MARIOLAS. Questo vestito lungo Pepe jeans non passa di certo inosservato. Perfetto per chi vuole essere sempre alla moda, risulta più versatile di quanto potrebbe sembrare. Con il 30% di sconto il prezzo è di 77,00 euro (invece che 110,00 euro).

