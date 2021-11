Strappare lungo i bordi di Zerocalcare è la serie del momento. Si è aggiudicata un posto d’onore tra le preferenze degli italiani (e non solo) sorpassando in pochi giorni Squid Game. Perché si sa, con Zerocalcare si ride tanto ma si riflette anche di più. Dal 18 novembre su Netflix, Strappare lungo i bordi è la prima Serie TV animata ideata, disegnata e quasi interamente interpretata dal fumettista romano, il quale ci regala una chicca, una serie unica nel suo genere, almeno all’interno del palinsesto televisivo italiano.

Le sue frasi più celebri hanno invaso, già poche ore dopo il rilascio su Netflix, avvenuto il 18 novembre scorso, tutti i social. Da Twitter a Facebook fino a Instagram, è stato un pullulare di espressioni in romanesco caratterizzate dalla duplice capacità di far ridere e riflettere. Che, nei fatti, è proprio il segreto del successo di Strappare lungo i bordi. Ne abbiamo raccolte alcune per voi, compresa la frase finale.

Leggi: Strappare lungo i bordi su Netflix di Zerocalcare: uscita e trama