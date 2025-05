Eurovision Song Contest 2025: ecco cos'è successo nella seconda semifinale

Giovedì 15 maggio 2025, Basilea (Svizzera) ha ospitato la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. Per il pubblico italiano, la serata è stata commentata dalla voce ormai familiare di Gabriele Corsi, affiancato in questa occasione dalla cantante BigMama. Riviviamo insieme i momenti più emozionanti di questo appuntamento musicale e scopriamo chi, secondo la classifica finale, si è guadagnato un posto per la finale!

Eurovision Song Contest 2025, seconda semifinale: i 10 cantanti che hanno passato il turno

I dieci Paesi che hanno passato il turno sono: la Lettonia che ha proposto le Tautumeitas con “Bur man laimi”, poi dall’Armenia è arrivato Parg con “Survivor”, l’Austria rappresentata da JJ e “Wasted Love”. La Grecia ha partecipato con Klavdia e la canzone “Asteromata”, la Lituania con Katarsis e “Tavo Akys”; Malta ha portato in gara Miriana Conte con “Serving”, mentre dalla Danimarca è arrivata Sissal con “Hallucination”. Il Lussemburgo ha segnato il suo ritorno con Laura Thorn e “La Poupée Monte Le Son”; infine, Israele ha proposto Yuval Raphael con “New Day Will Rise”, e la Finlandia ha concluso la lista con Erika Vikman e la sua “Ich Komme.

A loro si aggiungono in finale i dieci artisti che hanno conquistato un posto in finale Kyle Alessandro per la Norvegia con il suo brano “Lighter”, gli Shkodra Elektronike in rappresentanza dell’Albania con la canzone “Zjerm”, il gruppo svedese KAJ con il pezzo “Bara Bada Bastu”, Væb per l’Islanda con “Róa”, e Claude che ha portato i Paesi Bassi in finale con la sua “C’est La Vie”. A completare il quadro dei qualificati si aggiungono Justyna Steczkowska per la Polonia con “Gaja”, Gabry Ponte che ha conquistato la finale per San Marino con “Tutta l’Italia”, Tommy Cash per l’Estonia con “Espresso Macchiato”, Napa in gara per il Portogallo con “Deslocado”, e infine gli Ziferblat per l’Ucraina con il pezzo “Bird of pray”. Ovvimente troviamo anche le Big Five ed il Paese ospitante.

Eurovision Song Contest 2025, seconda semifinale: chi sono i cantanti eliminati

Non ce l’hanno fatta a superare questa fase e quindi non accedono alla finale l’Australia con Go-Jo e il brano “Milkshake Man”, seguita dal Montenegro con Nina Žižić e la sua “Dobrodošli”, poi l’Irlanda che ha schierato Emmy con “Laika Party”. E ancora per la Repubblica Ceca Adonxs ha cantato “Kiss Kiss Goodbye”, la Serbia ha schierato Princ con “Mila”, infine la Georgia ha presentato Mariam Shengelia con “Freedom”.

