Eurovision Song Contest 2025, seconda semifinale: scaletta e ordine di uscita

Questa sera, giovedì 15 maggio, l’appuntamento è su Rai 2 per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest: Gabriele Corsi e Big Mama guideranno il pubblico italiano con il commento a partire dalle 21:00, preceduti da un’anteprima alle 20:15. Sedici Paesi si esibiranno per un posto nella finalissima di sabato 17 maggio (mentre Regno Unito, Francia e Germania sono già qualificate). È importante ricordare che il pubblico italiano non potrà votare durante questa semifinale. Da segnalare il ritorno del Montenegro, alla sua 13esima partecipazione dopo due edizioni di assenza (l’ultima nel 2022 a Torino, edizione successiva alla vittoria dei Måneskin nel 2021).

Eurovision Song Contest 2025, seconda semifinale: la scaletta

Mentre continua la gara per definire gli ultimi dieci finalisti di sabato 17 maggio – che si aggiungeranno ai già qualificati Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina – è già certo che la Grand Final avrà un forte sapore italiano. Infatti, sul palco della St. Jakobshalle, oltre al commentatore Gabriele Corsi, ci saranno artisti legati all’Italia: Gabry Ponte (San Marino) con “Tutta l’Italia”, Tommy Cash (Estonia) con la sua satirica “Espresso Macchiato” e gli Shkodra Elektronike (Albania), gruppo di origine albanese ma da anni residente nel nostro Paese, con “Zjerm”. Ecco la scaletta con ordine di uscita della seconda semifinale:

Australia – Go-Jo con Milkshake Man

Montenegro – Nina Žižić con Dobrodošli

Irlanda – EMMY con Laika Party

Lettonia – Tautumeitas con Burman Laimi

Armenia – PARG con SURVIVOR

Austria – JJ con Wasted Love

Regno Unito (fuori gara) – Remember Monday con What The Hell Just Happened?

Grecia – Klavdia con Asteromáta

Lituania – Katarsis con Tavo Akys

Malta – Miriana Conte con SERVING

Georgia – Mariam Shengelia con Freedom

Francia (fuori gara) – Louane con Maman

Danimarca – Sissal con Hallucination

Repubblica Ceca – ADONXS con Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo – Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

Israele – Yuval Raphael con New Day Will Rise

Germania (fuori gara) – Abor & Tynna con Baller

Serbia – Princ con Mila

Finlandia – Erika Vikman con ICH KOMME

Eurovision Song Contest 2025, seconda semifinale: tutti gli ospiti

Gli ospiti della seconda semifinale di stasera includeranno l'”Eurovision Unseen“, un omaggio all’edizione 2020 (cancellata per Covid) con quattro artisti di allora che poi gareggiarono nel 2021: Gjon’s Tears (Svizzera, “Répondez-moi”), The Roop (Lituania, “On Fire”), Efendi (Azerbaigian, “Cleopatra”) e Destiny (Malta, “All Of My Love”). Secondo, “On time”, uno show musicale sulla Svizzera che diventerà un inno alla libertà e al tempo. A chiudere la serata sarà Sandra Studer, presentatrice e cantante, con “Insieme: 1992” di Toto Cutugno, brano con cui l’Italia vinse l’Eurovision per la seconda volta il 5 maggio 1990 a Zagabria (dopo il secondo posto di Cutugno a Sanremo e la rinuncia dei Pooh).