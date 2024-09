Euphoria in streaming o tv: dove vederlo

Euphoria in streaming: dove vederlo

Se desideri guardare “Euphoria,” hai diverse opzioni disponibili. Le prime due stagioni della serie possono essere visionate su Sky e tramite il servizio di streaming Now. Per accedere ai contenuti in italiano, è necessario essere abbonati a uno di questi servizi.

All’interno dell’offerta Now, la serie è inclusa nel Pass Entertainment, che offre una vasta gamma di serie TV e programmi di intrattenimento. È possibile sottoscrivere l’abbonamento a questo pass singolarmente o in combinazione con il Pass Cinema, permettendo così un accesso completo a una vasta selezione di contenuti.

Le opzioni di abbonamento a Now sono flessibili e pensate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Ad esempio, il pacchetto Cinema + Entertainment può essere sottoscritto per un costo mensile ridotto per i primi 12 mesi, offrendo accesso a una varietà di film e serie TV di alta qualità. Chi desidera risparmiare può scegliere di abbonarsi al solo Pass Entertainment, ottenendo così accesso esclusivo alle serie e ai programmi di Sky. Inoltre, esiste anche l’opzione Cinema + Entertainment + Premium, che include contenuti on demand senza pubblicità e la possibilità di guardare su due dispositivi contemporaneamente.

Se preferisci guardare “Euphoria” direttamente in TV, puoi optare per un abbonamento Sky, che offre varie soluzioni, tra cui il pacchetto Sky TV, combinabile con opzioni aggiuntive per gli appassionati di sport e cinema. Alcune delle offerte includono anche l’accesso a Netflix e ad altri canali premium, a seconda del pacchetto scelto.

Euphoria, dove vederlo: panoramica delle Offerte Now e Sky

Now Cinema + Entertainment: Offre serie TV, show internazionali e cinema a 9,99 € al mese per i primi 12 mesi (11,99 € senza vincoli).

Offre serie TV, show internazionali e cinema a 9,99 € al mese per i primi 12 mesi (11,99 € senza vincoli). Now Pass Entertainment: Accesso alle serie TV e show di Sky a 6,99 € al mese per i primi 12 mesi (8,99 € senza vincoli).

Accesso alle serie TV e show di Sky a 6,99 € al mese per i primi 12 mesi (8,99 € senza vincoli). Now Cinema + Entertainment + Premium: Include tutti i vantaggi del pacchetto base più la visione senza pubblicità e su due dispositivi contemporaneamente, a 11,99 € al mese per i primi 12 mesi (14,99 € senza vincoli).

Include tutti i vantaggi del pacchetto base più la visione senza pubblicità e su due dispositivi contemporaneamente, a 11,99 € al mese per i primi 12 mesi (14,99 € senza vincoli). Sky Calcio: Per 14,90 € al mese, include Sky TV e Sky Calcio con accesso a Serie A, Europei 2024 e altre competizioni.

Per 14,90 € al mese, include Sky TV e Sky Calcio con accesso a Serie A, Europei 2024 e altre competizioni. Sky Sport: Offre una vasta gamma di sport, compresa la UEFA Champions League, a 29,90 € al mese.

Offre una vasta gamma di sport, compresa la UEFA Champions League, a 29,90 € al mese. Sky + Netflix: A 14,90 € al mese, include Sky TV e Netflix (piano base).

A 14,90 € al mese, include Sky TV e Netflix (piano base). Sky Cinema: Per 19,90 € al mese, offre Sky TV, Sky Cinema e Netflix, con l’aggiunta di Paramount+.

Dettagli della Serie

“Euphoria” è una serie che non teme di affrontare tematiche forti, come le dipendenze e le sfide dell’adolescenza. La protagonista, Rue Bennett (Zendaya), affronta la difficoltà di vivere dopo un periodo in riabilitazione, lottando per superare la sua dipendenza e trovare un equilibrio nella sua vita.

La serie, che ha guadagnato un enorme seguito grazie alla sua rappresentazione autentica e intensa delle vite dei giovani, è un ritratto moderno e complesso delle difficoltà che gli adolescenti affrontano. La seconda stagione continua a esplorare queste tematiche, con Rue che si trova a confrontarsi con nuove sfide, tra cui l’amore e la perdita.

Speciali ed Episodi

Tra la prima e la seconda stagione, sono stati trasmessi due episodi speciali, concentrati sui personaggi di Rue e Jules. Questi episodi offrono una visione più approfondita delle loro esperienze e aggiungono un ulteriore livello di comprensione alla trama principale.

Recensioni e Premi

“Euphoria” ha ricevuto elogi sia dal pubblico che dalla critica, con un punteggio di 8,3 su 10 su IMDb. La serie ha ottenuto numerose nomination e premi, diventando un fenomeno culturale.

Terza Stagione

La terza stagione di “Euphoria” è prevista per il 2025. Tuttavia, a causa di ritardi nelle riprese, la produzione è stata posticipata, e alcuni membri del cast delle stagioni precedenti non torneranno, inclusi Angus Cloud, tragicamente scomparso, e Barbie Ferreira. Tuttavia, i personaggi di Zendaya, Sydney Sweeney e Hunter Schafer sono confermati per il ritorno.

In sintesi, “Euphoria” è una serie che continua a sfidare e affascinare il pubblico, offrendo uno sguardo potente e realistico sulle vite dei giovani oggi. Se non l’hai ancora vista, vale la pena abbonarsi a Sky o Now per scoprire questa storia avvincente.

