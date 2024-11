House of the Dragon in streaming in italiano: dove vederlo

House of the Dragon in streaming in italiano: dove

House of the Dragon è una serie tv americana creata da Ryan Condal e George R. R. Martin come prequel de Il Trono di Spade. La serie ha esordito il 21 agosto 2022 su HBO, mentre in Italia è andato in onda su Sky Atlantic in simulcast con HBO, una settimana dopo per la puntata doppiata in italiano. La prima stagione ha un totale di 10 episodi, mentre la seconda – terminata lo scorso agosto – solo 8. Sembra che nel 2025 andrà in produzione la terza stagione e poi la storia si concluderà con una quarta serie.

Essendo un prodotto di Sky, ovviamente la serie tv si può trovare in streaming su NOW con entrambe le stagioni trasmesse fino ad oggi. Ma non solo. La prima stagione è a disposizione anche degli abbonati di Amazon Prime Video.

House of the Dragon in streaming: trama

Ecco la trama ufficiale di House of the Dragon:

Viserys I Targaryen è il quinto re dei Sette Regni. È conosciuto come un uomo cordiale, gentile e onesto, scelto da un Consiglio di Lord per succedere a suo nonno Jaehaerys I Targaryen. La Principessa Rhaenyra Targaryen è la primogenita di Re Viserys, è una “cavalca draghi” e si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni; purtroppo per lei, la sua nomina viene messa in discussione dal fratellastro più giovane, Aegon II Targaryen e dal Principe Daemon Targaryen, presunto erede al Trono di Spade e fratello minore di Viserys, zio di Rhaenyra, un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi che brandisce la spada in acciaio di Valyria chiamata Sorella Oscura, consegnatagli da Jaehaerys.

House of the Dragon in streaming: personaggi

