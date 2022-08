Test IMAT (Medicina in lingua inglese) 2022: date e argomenti

Non avete mai sentito parlare del Test IMAT? Si tratta della prova da superare per iscriversi al corso magistrale a ciclo unico in medicina in lingua inglese, valida alternativa al test classico di Medicina in lingua italiana. Come accade per la facoltà classica di Medicina, anche IMAT Medicina ha un numero chiuso a livello nazionale, quindi tutte gli aspiranti iscritti al corso di studi dovranno sostenere il test di Medicina inglese nella stessa giornata e secondo le stesse modalità.

Anche il Test IMAT 2022 è regolamentato tutto dal MIUR che si occupa di scegliere la data, le modalità e la graduatoria, nonché le materie oggetto di studio del test IMAT. In questa guida cerchiamo di spiegarvi perché il Test Medicina in Inglese 2022 è una valida alternativa a quello classico e quali sono tutte le caratteristiche!

Cos’è il test IMAT

IMAT (International Medical Admission Test) è il test Medicina inglese per accedere a questa facoltà nelle università italiane. Gli atenei da Nord a Sud dello Stivale che hanno scelto di ospitare il test di ammissione in inglese sono 13 (oltre che in Europa, al test si è ricorso anche in numerose altre università sparse tra Asia, Africa, Nord e Sud America).

Lo scopo di questa decisione è quello di aiutare ad internazionalizzare l’università italiana e di “reclutare” validi medici del futuro da tutti i Paesi del mondo. Senza tenere conto della più grande opportunità che deriva, per gli studenti italiani che prendano in considerazione la possibilità di specializzarsi nella lingua inglese, di trovare occupazione nel mondo del lavoro internazionale.

Test d’ingresso tradizionale in Medicina e IMAT

Ma quali sono le differenze fra il test d’ingresso tradizionale in Medicina e IMAT? Ci sono due bandi, ovviamente quello classico è in italiano, mentre l’IMAT è in lingua inglese. Per quanto riguarda la struttura, gli esami sono identici, quindi con lo stesso numero di domande, la medesima suddivisione e anche lo stesso calcolo di punteggio. A cambiare è la formulazione delle domande: il test IMAT, infatti, è creato dal Cambridge Assessment, una organizzazione inglese, che segue delle proprie metodologie ed è famoso per la difficoltà delle domande di logica.

Anche le date sono diverse, mentre per quanto riguarda la graduatoria e gli scorrimenti le modalità sono le medesima del test d’ingresso tradizionale in Medicina. Scopriamo allora insieme come funziona!

Test Medicina in inglese 2022: informazioni utili

In questa prima parte di approfondimento del test Medicina Inglese 2022 capiremo qual è la data assegnata per la prova, come funziona il bando, entro quando è possibile effettuare le iscrizioni e come funziona la graduatoria con i relativi posti.

Quando si svolgerà il test Medicina in inglese 2022 in tutta Italia e anche all’estero? Lo scorso anno c’è stato il 9 settembre, mentre quest’anno ritarda di qualche giorno. Nello specifico le prove di IMAT Medicina in inglese si svolgeranno martedì 13 settembre.

In realtà ci sono alcune eccezioni che riguardano il test di Medicina in inglese 2022 nelle università private. Ecco le date di tutte le università in questione:

Test medicina 2022 Cattolica di Roma: 6 aprile

Test medicina 2022 San Raffaele di Milano: 20 luglio

Test medicina 2022 inglese Humanitas University Milano: 17 e 18 febbraio

I bandi

Il bando del test di Medicina in lingua inglese è un documento importantissimo che contiene al suo interno tutte le informazioni di base sulla prova di ammissione: quando e come ci si deve iscrivere, quanti sono i posti disponibili, quali sono le scadenze da rispettare, quanti saranno i quesiti a disposizione, quali materie studiare e quando usciranno risultati e graduatoria.

Ogni singola università poi pubblica un ulteriore bando. Ecco le università interessate: Bari, Bologna, Campania “L. Vanvitelli”-Napoli, Humanitas University-Pieve Emanuele, Messina, Milano, Milano-Bicocca-Bergamo, Napoli Federico II, Padova, Parma-Piacenza, Pavia, La Sapienza di Roma, Tor Vergata a Roma, San Raffaele di Milano, Odontoiatria Siena, Torino-Orbassano, Campus Biomedico di Roma.

Le iscrizioni

Le modalità per iscriversi ai test di Medicina in lingua inglese sono le stesse di Medicina, quindi tramite il sito Universitaly dal 4 luglio fino alle ore 15:00 del 22 luglio. Questa è una fase fondamentale poiché è necessario indicare le preferenze degli atenei in cui vorreste frequentare Medicina in lingua inglese.

Dopo aver terminato la registrazione e l’iscrizione su Universitaly, i futuri studenti devono perfezionare il tutto procedendo al pagamento del bollettino entro e non oltre il 1° agosto. I dettagli per la stampa e il pagamento sono indicati nei bandi interni alle singole università.

La graduatoria

La graduatoria nazionale del test di ingresso di Medicina in lingue inglese 2022 è pubblica dopo circa tre settimane dallo svolgimento della prova d’ingresso, quindi verso l’inizio di ottobre. Chi ha il posto assegnato è quello studente che può immatricolarsi nella prima preferenza utile e hanno quattro giorni di tempo per la conferma di interesse; chi ha il posto prenotato è quello studente assegnato ad una sede universitaria indicata come successiva e quindi può immatricolarsi presso l’università a cui è stato assegnato oppure aspettare lo scorrimento della graduatoria effettuando ugualmente la conferma di interesse all’immatricolazione entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

In entrambi i casi questo passaggio è fondamentale per non perdere il posto in graduatoria. Ricordiamo che in totale i posti per Medicina in inglese 2022 sono 1077 per candidati UE ed extra UE residenti in Italia contro i 996 dello scorso anno. I posti per Medicina in inglese per i candidati extra UE residenti all’estero sono 585, iinfine quelli per Odontoiatria in inglese per i candidati extra UE residenti all’estero sono 24.

Guida all’esame di ammissione a IMAT

Dopo aver capito come funziona l’iscrizione a IMAT e la relativa graduatoria, scopriamo insieme le materie da studiare, su cosa verteranno le domande e le simulazioni degli anni precedenti!

Argomenti e materie

Come prepararsi alla prova di Medicina in lingua inglese 2022? Sul bando sono indicati agli argomenti di questa verifica: Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, inoltre cultura generale e logica.

Per quanto riguarda gli insegnamenti è necessario ripassare le tematiche specificate sul bando, mentre per Logica bisogna capire quali sono le tipologie di domande e risposte inserite nel quiz ed imparare i trucchi per rispondere in maniera giusta e in modo più veloce possibile. Nemmeno per la Cultura generale c’è un programma da studiare, ma bisogna affidarsi alle proprie conoscenze acquisite negli anni scolastici e durante la vita quotidiana.

Domande

La composizione del test IMAT è diversa da quella di Medicina tradizionale, quindi sempre 60 quesiti ma suddivisi in questo modo: 10 domande (invece di 4) di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 10 domande (invece di 5) di ragionamento logico e problemi; 15 domande di biologia (invece di 23); 15 di chimica; 10 di fisica e matematica (invece di 13). Le domande del quiz sono da risolvere in 100 minuti, e sono così valutate:

1,5 punti per ogni risposta esatta

meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta sbagliata

0 punti per ogni risposta non data

Simulazione test di Medicina in lingua inglese

Volete vedere qualche esempio dei test di Medicina in lingua inglese? In rete sono numerose le simulazioni, tuttavia il consiglio è quello di controllare le prove degli anni passati, per capire quali sono le domande che sono state già fatte, visto che è impossibile siano ripetute (fatta eccezione di qualche raro caso di errore, in cui però poi è possibile fare ricorso al TAR). Ecco i test Medicina in lingua inglese da esempio degli ultimi tre anni:

Come prepararsi al test d’ingresso in Medicina in lingua inglese

Prima di effettuare le simulazioni però è necessario ripassare bene tutti gli argomenti di teoria e solo iniziare ad esercitarsi. Ripetete bene gli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica e successivamente provate a rispondere a qualche domande. Ovviamente controllate le risposte e cercate di capire cosa avete sbagliato e cosa non vi è chiaro.

Con questa modalità riuscirete non solo a memorizzare meglio gli argomenti, ma anche a capire a fondo la dinamica dell’esame. Ovviamente il quiz è completamente in inglese, per cui dovrete avere anche una ottima base, altrimenti la difficoltà sarà doppia. Fondamentale esercitarsi anche nelle domande di logica con quiz appositi: ovviamente online e nelle librerie fisiche è possibile trovare materiale con le prove degli anni passati, senza dimenticare corsi ad hoc su questi argomenti.

Considerazioni conclusive

Il test IMAT di Medicina in lingua inglese è una valida alternativa per tutti quelli che non riescono a superare il test classico di Medicina oppure per quei futuri studenti che intendono avere una formazione più ampia ed una maggiore opportunità di lavorare all’estero.

Ovviamente la conoscenza della lingua inglese è fondamentale per superare il test e per affrontare tutto il percorso di studi, tuttavia ci sono ulteriori accorgimenti da seguire per riuscire ad entrare in graduatoria.