Lei si chiama Carlotta Rossignoli, ha solo 23 anni e, nonostante la sua giovane età, sembra avere raggiunto molti dei traguardi che alcuni portano a termine molto più avanti nella vita. Dopo una maturità classica brillantemente superata con un voto finale di 100 e lode ed una laurea da 110 e lode (anche qui) in Medicina (come se non bastasse anche con menzione d’onore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in quanto raggiunta con ben due anni di anticipo rispetto ai 6 previsti), oggi Carlotta può ben dire di essere un medico.

Carlotta, medico a 23 anni

Già solo questo potrebbe impegnare gran parte delle sue giornate, ma lei non si accontenta. Ed allora, oltre ad essersi laureata in Medicina in soli 4 anni, è anche una modella ed un’influencer con un discreto numero di followers (circa 16 mila, ma siamo certi che dopo l’interesse mediatico di questi giorni nei suoi confronti non tarderanno ad aumentare). Intervistata dal Corriere della Sera, ha dichiarato rispetto ai suoi sorprendenti risultati in campo universitario:

“Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto. Sono figlia unica e mamma e papà si sono dedicati molto a me. Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso, e una buona memoria. Quando ero in sessione, sotto esame, studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle due di notte”.

Ma, in tutto questo, la ragazza ha trovato anche il tempo di dedicarsi all’attività fisica e al rilassamento mentale grazie al pianoforte, alla corsa o semplicemente alla visione della Tv. In questa sorta di piano d’azione, fino ad oggi non c’è stato un fidanzato.

Modella e influencer, ma per lei la medicina viene prima di tutto

Data la sua “carriera” da influencer si potrebbe pensare che, prima o poi, potrebbe dedicarsi molto più ai social. Ma sul suo futuro Carlotta è irremovibile. Ha le idee ben chiare e per lei fare il medico viene prima di tutto. A questo ha dedicato la maggior parte della sua giovane vita e non accenna a voler smettere proprio adesso. Ricordando le parole di Socrate “Una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta”, a questo la ragazza si dedica oggi: studio, ricerca, lavoro e un po’ di sport.

