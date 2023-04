Facoltà a numero chiuso: le date per i test 2023/2024

Poche ore fa il ministero dell’Università e Ricerca ha diffuso il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Architettura, Scienze della formazione primaria e Professioni sanitarie per l’anno accademico 2023/2024. Ricordiamo che le facoltà a numero chiuso sono quelle che hanno un numero limitato di iscrizioni a cui si accede solo se si supera una verifica. I corsi universitari a numero chiuso a livello nazionale sono:

Prima di parlarvi delle prove per Architettura, Scienze della formazione primaria e Professioni sanitarie per l’anno accademico 2023/2024, vi ricordiamo che per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana e per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria i test sono con la modalità del Tolc con due possibilità: la prima, in via di conclusione, dal 13 al 22 aprile 2023; mentre la seconda è prevista dal 15 al 25 luglio 2023.

Facoltà a numero chiuso: data test di Architettura

Il Mur ha fatto sapere che il test di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto è definita da ogni singola università nel proprio bando e dovrà esserci entro il giorno venerdì 29 settembre 2023. Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi verranno definiti con successivi decreti.

Facoltà a numero chiuso: data test di Scienze della formazione

Il Mur ha fatto sapere che il test di ammissione ai corsi di laurea di Scienze della Formazione è definita da ogni singolo ateneo nel proprio bando e dovrà avvenire entro il giorno mercoledì 20 settembre 2023. In merito a modalità, contenuti e numero dei posti disponibili è necessario attendere ulteriori circolari a riguardo.

Facoltà a numero chiuso: data test di Professioni Sanitarie

Il Mur ha fatto sapere che il test di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie è definita da ogni singola università nel proprio bando e dovrà esserci entro il giorno giovedì 14 settembre 2023. Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie la data è entro giovedì 28 settembre 2023. In entrambi i casi saranno altri prossimi decreti a definire le modalità, i contenuti ed il numero dei posti a disposizione.