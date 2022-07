“Solo” 100 alla Maturità: il caso

Se c’è chi prega i docenti di salvare i propri figli alla Maturità, c’è invece addirittura chi protesta per un “misero” 100. Sì, avete capito bene. Nelle ultime ore un liceo pugliese sta facendo parlare di sé perché una famiglia sta contestando il voto 100 del proprio figlio alla maturità, senza lode. Secondo mamma e papà il voto non è congruo alla preparazione del ragazzo. Per questo motivo, nonostante i professori fossero fuori sede, sono stati chiamati a scuola per riaprire il plico dello studente alla presenza dello stesso. La decisione finale spetterà comunque alla valutazione del Tar, se l’istanza dovesse arrivare verso la via giudiziaria amministrativa.

Bonus per i 100 e lode: come funziona

Ricordiamo che per ottenere la lode è necessario aver accumulato il massimo dei crediti durante il triennio e aver raggiunto il massimo punteggio in tutte e tre le prove d’esame, perciò senza dover usufruire dei 5 punti bonus per arrivare al massimo dei voti. In poche parole lo studente deve aver ottenuto 50 punti di credito scolastico, 15 punti nel primo scritto, 10 punti nel secondo scritto, 25 punti alla prova orale. Ma non è finita qui, infatti la commissione dovrà essere favorevole all’unanimità all’assegnazione della lode a cui si potrà accedere anche con un punteggio di 99,5.

Leggi anche:

Bonus per i 100 e lode: i vantaggi

Da un po’ di anni a questa parte chi rientra tra questi bravi studenti ha diritto ad un premio in denaro. All’inizio era addirittura di 1.000 euro, ma già nel 2010 era sceso a 600 euro, mentre nel 2014 e nel 2015 sui 450 euro. Nel 2016 il crollo 370 euro, nel 2017 fu tagliato a 340 euro, diventati poi 300 nel 2018 e 255 nel 2019. Fino ad arrivare alla piccola cifra del 2020 (95 euro) e del 2021 (90 euro). Tutta “colpa” degli studenti che diventano ogni anno sempre più bravi e per questo motivo i fondi a disposizione da dividere si riducono notevolmente. Non solo. Ottenere 100 e lode alla Maturità significa figurare nell’Albo Nazionale delle Eccellenze e ottenere quindi una certificazione di eccellenza. Poi ci sono anche degli sconti per chi si iscrive all’università: i futuri immatricolati otterranno il rimborso dei contributi per i test d’ingresso, sconti sulle tasse o, in alcuni casi, l’esonero totale. Tutto, ovviamente, cambia da ateneo ad ateneo.

Potrebbe interessarti anche: 100 e lode alla Maturità: significato e vantaggi per Università e Concorsi