Spray urticante in una scuola di Lodi: intossicati in 14

Ancora un episodio legato allo spray urticante in una scuola. Questa volta siamo a Lodi, dove l’avvenimento non si è risolto in maniera del tutto indolore. Siamo nell’Istituto tecnico Agostino Bassi. Qui sono stati evacuati più di 600 studenti, e 14 persone sono rimaste intossicate. La causa è stata, ancora una volta, uno spray urticante al peperoncino, che è stato spruzzato nei corridoi provocando non pochi problemi ai presenti. Tra cui malori e difficoltà respiratorie.

Spray urticante in una scuola di Lodi

I fatti si sono svolti lo scorso sabato, il 17 settembre. Qui, intorno alle 10 del mattino è scattato l’allarme per diffusione di sostanze chimiche. E’ stata spruzzata una bomboletta di spray urticante al peperoncino che è poi stata rinvenuta nel cortile della scuola. Ed è stata sequestrata dalle forze dell’ordine per fare tutti gli accertamenti del caso. I rilievi tramite strumentazione NBC non hanno invece trovato sostanze nell’aria.

All’allarme, al quale sono seguiti malori da parte di diversi presenti, è seguita l’allerta dei vigili del fuoco e degli agenti della Questura di Lodi. Nonché del personale sanitario, che si è preoccupato di prestare i primi soccorsi ai malcapitati entrati in contatto con la sostanza urticante. Le persone interessate sono state alcuni alunni, alcuni lavoratori del personale Ata e uomini e donne di diverse età.

Le indagini sono in corso

Naturalmente sono subito scattate le indagini, che sono attualmente in corso al fine di individuare il o i responsabili di tale bravata, che poteva finire anche peggio. Così come ha anche sottolineato il preside dell’istituto, Fausto Bianchi. L’episodio ha fatto sì che le lezioni siano state interrotte. Poco male, si sarebbero comunque concluse da lì ad un paio di ore. Il termine, lo scorso sabato era infatti previsto per le ore 12.

Fortunatamente le persone che hanno accusato disagi sono state tutte esaminate sul posto, senza che si sia reso necessario il ricovero in ospedale. Adesso non resta che capire chi sia stato a spruzzare lo spray e prendere gli opportuni provvedimenti affinché un simile gesto non si ripeta in futuro.

Leggi anche: