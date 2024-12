Laurea Online in Comunicazione e Multimedialità L-20 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20) presso l’Università Telematica Mercatorum è progettato per formare professionisti capaci di operare efficacemente nei vari ambiti della comunicazione, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Gli studenti acquisiranno competenze per lavorare in istituzioni, aziende, agenzie di comunicazione, editori, testate giornalistiche e organizzatori di eventi culturali.

Il programma didattico offre una solida base culturale combinata con un’approfondita conoscenza dei metodi di analisi delle scienze della comunicazione. Gli insegnamenti mirano a orientare gli studenti verso la comprensione dei processi di digitalizzazione, le dinamiche della globalizzazione e i cambiamenti che influenzano le professioni grazie all’utilizzo di Internet.

Il corso è strutturato per mantenere un equilibrio tra discipline teoriche e pratiche, includendo aree umanistiche, sociologiche e massmediologiche. Questo approccio interdisciplinare assicura l’integrazione e lo sviluppo reciproco delle conoscenze.

Inoltre, il programma include un curriculum in co-branding con RCS Academy e Corriere della Sera, arricchito da testimonianze di esperti del settore della comunicazione.

Piano di studi

Il corso di Laurea in Comunicazione e Multimedialità offerto dall’Università Telematica Mercatorum è strutturato in un percorso triennale, durante il quale gli studenti devono ottenere un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Questi crediti si suddividono fra attività caratterizzanti, attività di base e attività affini, incluse anche le abilità informatiche e linguistiche.

Nel corso di questi tre anni, gli studenti affrontano una varietà di esami, tra cui semiotica, sociologia della comunicazione, diritto pubblico e delle informazioni. Il programma prevede inoltre esami più tecnici come Community Management, Search Engine Optimization, Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy.

Ogni modulo è progettato per formare esperti capaci di navigare ed eccellere nel mondo della comunicazione contemporanea, particolarmente in un contesto digitale e multimediale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea in Comunicazione e Multimedialità dell’Università Telematica Mercatorum, è necessario possedere un diploma di scuola media superiore o un titolo di studio equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto dall’ateneo.

Oltre al requisito base del diploma, gli studenti devono dimostrare una conoscenza di livello B1 di una seconda lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano, secondo il quadro normativo europeo.

In previsione dell’inizio dei corsi, gli studenti verranno sottoposti a un test di ammissione non vincolante. Qualora il test non venga superato, l’università fornirà supporto con obblighi formativi aggiuntivi per colmare eventuali lacune.

Un vantaggio significativo del programma Mercatorum è la flessibilità delle iscrizioni: è possibile immatricolarsi in qualsiasi momento dell’anno, consentendo agli studenti di iniziare il loro percorso accademico secondo le proprie esigenze e tempistiche.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea in Comunicazione e Multimedialità dell’Università Telematica Mercatorum apre numerose porte nel mondo del lavoro. I laureati possono ambire a posizioni come Responsabile della Comunicazione o Digital Media Strategist, lavorando in settori creativi e produttivi di aziende che spaziano dal marketing al branding.

Le competenze acquisite permettono di inserirsi in ambiti come pubblicità, gestione dei contenuti, l’industria dello spettacolo ed edutainment, oltre a ruoli più specifici come creatori di testi pubblicitari o esperti di comunicazione multimediale.

Altri potenziali sbocchi includono la gestione delle relazioni pubbliche, la comunicazione audiovisiva e l’organizzazione di eventi. Inoltre, le opportunità si estendono a contesti più dinamici come le agenzie di comunicazione integrata, pubblicitarie e i centri media, dove si richiedono competenze come quelle di Marketing Specialist, Social Media Manager e Content Manager.

Per quanto riguarda le prospettive a medio termine, il tasso di occupazione per i laureati di questa classe di laurea è significativamente incoraggiante, attestandosi all’86,3%. A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media raggiunge i 1.583 euro, un dato che sottolinea l’appetibilità del profilo nel mercato del lavoro.

Le competenze acquisite nel corso di studi sono altamente richieste in vari settori, dai contesti pubblici alle organizzazioni internazionali, rendendo il percorso formativo una scelta sensata per chi ambisce a una carriera solida e diversificata.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta un’opzione formativa ideale per chi è attratto dal mondo delle imprese. Questo ateneo, fondato dal sistema delle Camere di Commercio italiane, si distingue per la sua capacità di formare professionisti all’avanguardia, pronti ad affrontare le sfide del mercato lavorativo odierno.

Attraverso corsi che coniugano teoria e pratica, Mercatorum prepara gli studenti a rispondere con competenza alle esigenze economiche contemporanee. Un vantaggio significativo di Mercatorum è la sua flessibilità, particolarmente adatta a coloro che intendono bilanciare studio e lavoro. Grazie alla sua offerta formativa online, gli studenti possono seguire le lezioni senza rinunciare agli impegni lavorativi, adeguando così il percorso di studio alle proprie necessità personali.

Mercatorum offre inoltre opportunità uniche di networking tramite eventi aziendali e collaborazioni con imprese locali, facilitando un inserimento rapido ed efficace nel mondo del lavoro.

Infine, gli studenti che vogliono aggiornare le loro competenze troveranno in Mercatorum corsi moderni e al passo con le tendenze di settore, perfetti per chi aspira a una progressione di carriera o specializzazione in aree specifiche.