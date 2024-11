Laurea Online in Economia e Commercio L-33 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio presso l’Università eCampus è progettato per formare individui capaci di comprendere a fondo i sistemi economici, aziendali e finanziari. Gli studenti acquisiranno una solida conoscenza delle principali discipline economiche e aziendali, sviluppando nel contempo le competenze matematico-statistiche necessarie per l’analisi dei fenomeni economici.

Importante è anche l’acquisizione delle basi giuridiche, attraverso lo studio dei principali istituti dell’ordinamento.

Lo scopo principale è quello di alimentare un pensiero critico e analitico, offrendo strumenti pratici per capire come le dinamiche economiche influiscano sull’ambiente aziendale.

I cinque diversi indirizzi del corso permettono di focalizzarsi su tematiche specifiche: dalla gestione aziendale e delle start-up fino agli aspetti socio-psicologici del comportamento economico.

Ogni indirizzo offre un percorso personalizzato, preparando gli studenti non solo a comprendere il funzionamento delle aziende pubbliche e private, ma anche a rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Piano di studi

Il percorso di studi del corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio presso l’Università eCampus è strutturato per fornire una solida base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche e matematico-statistiche.

Durante i primi due anni, gli studenti affrontano materie comuni che coprono queste aree fondamentali, garantendo una preparazione a 360 gradi.

Nel terzo anno, il focus si sposta sugli esami specialistici, mirati all’indirizzo scelto. Indipendentemente dal percorso intrapreso, si richiedono 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) per il conseguimento della laurea. Questi si suddividono in:

42 CFU per le attività di base

93 CFU per le materie caratterizzanti

18 CFU per attività affini e integrative

27 CFU per altre attività, che includono l’apprendimento di una lingua straniera e abilità informatiche.

L’università non prevede un tirocinio curriculare, consentendo maggiore flessibilità nello sviluppo del percorso formativo.

Il piano didattico è studiato per facilitare l’accesso alle conoscenze richieste nel mercato lavorativo, pur mantenendo un approccio di studio moderno e flessibile.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio presso eCampus, gli aspiranti studenti devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente ottenuto all’estero. Questa base è fondamentale per garantire che gli studenti siano pronti ad affrontare le sfide accademiche del corso.

In aggiunta, è fortemente consigliato avere una conoscenza preliminare di matematica generale e informatica. Queste competenze consentiranno di affrontare con maggiore facilità le discipline che richiedono un approccio analitico e quantitativo. Inoltre, la padronanza della lingua inglese è essenziale, poiché molte risorse di studio e testi scientifici sono in questa lingua.

Un aspetto unico dell’Università Telematica eCampus è la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. Gli studenti affrontano un test di valutazione iniziale che, pur non essendo selettivo, aiuta a identificare eventuali lacune nelle conoscenze di base.

Qualora queste lacune vengano riscontrate, lo studente avrà l’obbligo di recuperarle entro il primo anno di corso, garantendo così un percorso di apprendimento continuo e privo di ostacoli.

Prospettive occupazionali

Il corso di Economia dell’Università eCampus prepara gli studenti a una vasta gamma di professioni nel settore amministrativo e finanziario.

I laureati possono svolgere ruoli come segretari amministrativi e tecnici degli affari generali, contabili, economi e tesorieri, oltre a diversi ruoli nel management e nella consulenza aziendale.

Le competenze acquisite permettono di lavorare come amministratori di stabili, tecnici della gestione finanziaria o nell’ambito bancario e assicurativo.

La laurea in Economia e Commercio offre anche l’accesso alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con il completamento del periodo di praticantato, è possibile sostenere l’esame di Stato per diventare consulente del lavoro. Questa specializzazione apre ulteriori possibilità di crescita e avanzamento professionale.

Nel contesto della classe di laurea L-33, il settore economico-statistico si conferma tra i più promettenti.

Con un fabbisogno annuo di circa 47.100 laureati e un’offerta di 38.900, il tasso di occupazione post-laurea è elevato, raggiungendo il 91,2%.

La retribuzione media dopo cinque anni si attesta sui 1.803 euro, confermando la solidità economica delle opportunità disponibili.

Le possibilità di carriera, sia in Italia che all’estero, sono numerose grazie alla natura trasversale di questa formazione.

Perché scegliere eCampus

eCampus rappresenta la scelta ideale per chi desidera un’esperienza accademica completa.

Con la possibilità di seguire i corsi online e disporre di un campus fisico, gli studenti possono beneficiare di un ambiente stimolante dove lezioni, eventi e attività sono a portata di mano. Questo rende l’apprendimento più dinamico e interattivo.

L’università si distingue per la sua flessibilità, perfetta per chi già lavora. Le lezioni online sono accessibili in ogni momento, permettendo una gestione ottimale del tempo tra studio e lavoro. eCampus, inoltre, aiuta attivamente gli studenti nella ricerca di stage e opportunità professionali, preparando la strada per un ingresso sicuro nel mondo lavorativo.

Per coloro che prediligono un approccio pratico, eCampus offre laboratori e spazi attrezzati per lo sviluppo di competenze specifiche. Gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con docenti esperti e professionisti del settore, accrescendo le proprie capacità e assicurandosi una formazione di qualità che li prepara alle sfide reali del mondo del lavoro.