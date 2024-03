eCampus è una delle 11 università telematiche presenti in Italia: questo ateneo online mette a disposizione degli studenti un’ampia offerta formativa tra corsi di laurea triennali e magistrali, interamente erogati a distanza, senza dimenticare corsi singoli da seguire.

Prima di elencarvi però tutti i corsi che si possono trovare però vi ricordiamo quali sono le facoltà presenti all’interno di questa università e soprattutto i costi di ogni singolo corso.

In questa guida:

Corsi di Laurea eCampus: Facoltà, Tipologie e Costi

Chi si iscrive all’Università eCampus ha a disposizione cinque facoltà di riferimento: Giurisprudenza, Ingegneria, Economia, Psicologia e Lettere. Queste facoltà forniscono corsi triennali, magistrali e a ciclo unico di natura molto varia.

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Per quanto riguarda i costi eCampus, questi vanno da 2.600 a 5.900 euro, a seconda del corso scelto. Inoltre oltre alla cifra riportata ci possono essere ulteriori sconti grazie ad agevolazioni, convenzioni e borse di studio offerte agli iscritti.

Corsi di Laurea Triennale eCampus

eCampus ha corsi di laurea di tipo triennale che fanno parte delle Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Ingegneria, Psicologia e Lettere. L’iscrizione si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, non è previsto alcun tipo di test d’ingresso ostativo, ma solamente una verifica per valutare la preparazione iniziale di ogni singolo iscritto. Nel caso in cui l’esame non dovesse andare bene, lo studente è tenuto a recuperare il debito entro il primo anno di corso.

In tutto, eCampus eroga 36 corsi di laurea triennale. Ecco l’elenco completo:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Magistrale eCampus

eCampus ha anche corsi di laurea magistrale per tutti quegli studenti che vogliono integrare le conoscenze avuto nel corso del ciclo di laurea breve. Si tratta di corsi che durano due anni (fatta eccezione del corso di Giurisprudenza a ciclo unico che quindi ha la durata di cinque anni) e anche in questo caso erogati interamente online. Può iscriversi anche chi ha ottenuto la laurea triennale in una università tradizionale.

In tutto eCampus conta 26 corsi di laurea magistrale. Ecco l’elenco completo:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.name} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi Singoli eCampus

Un’ulteriore opportunità per gli studenti è quella dei corsi singoli eCampus: questi percorsi permettono di approfondire il proprio bagaglio culturale in merito a specifiche discipline e di sostenere esami singoli per recuperare i crediti formativi universitari (CFU) necessari per scopi di lavoro, per la partecipazione a concorsi oppure per l’ammissione a specifici percorsi di studio.

Infine eCampus propone un’ampia offerta formativa anche per quanto riguarda il post-laurea. I master online eCampus di I e II livello sono 64, senza dimenticare i corsi di perfezionamento online, due corsi di dottorato di ricerca e tutta una serie di corsi e master dedicati al Mondo Scuola utili ai docenti per ottenere un maggiore punteggio per salire in graduatoria.