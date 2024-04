I master eCampus sono corsi post-laurea adatti a tutte quelle persone che intendono proseguire gli studi dopo aver ottenuto un titolo di laurea che sia esso di tipo triennale oppure magistrale. Per questo motivo l’Università eCampus, in collaborazione con istituti qualificati e professionisti esperti, mette a disposizione degli studenti master online di 1° e 2° livello capaci di formare figure professionali di alto livello.

Come accade per i corsi di laurea triennale e magistrale eCampus, anche i master eCampus sono riconosciuti dal MIUR e validi per prendere parte a concorsi pubblici. Inoltre danno la possibilità agli allievi più meritevoli l’opportunità di concludere il proprio percorso di studi con stage presso importanti Enti e Aziende. Nella nostra guida vi parleremo di tutti i corsi di questo tipo a disposizione nell’ateneo, inoltre le informazioni sull’organizzazione, sugli esami e sulla prova finale, senza dimenticare una panoramica sui costi.

In questa guida:

Tutti i Master Online eCampus

L’università telematica eCampus eroga attualmente oltre 100 master, divisi in due tipologie:

eCampus Master di 1° livello : accessibili a chi possiede una laurea triennale o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è consentito di partecipare in qualità di uditori).

: accessibili a chi possiede una o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è consentito di partecipare in qualità di uditori). eCampus Master di 2° livello: accessibili a chi possiede una laurea magistrale oppure specialistica

Vediamo allora l’elenco completo dei master eCampus con i relativi dettagli:

A questi poi vanno aggiunti una serie di Master dedicati al Mondo Scuola e per l’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento.

Master eCampus di 1° livello

I master di 1° livello costituiscono l’offerta più corposa (con aree di riferimento che sono le stesse dei corsi di laurea presenti nella struttura): sono rivolti a neolaureati che intendono specializzarsi in un campo specifico e a lavoratori che hanno necessità di migliorare la propria posizione professionale. La modalità di erogazione è varia, infatti molti corsi sono in modalità full online, ma non mancano corsi blended (perciò in modalità mista) e tradizionali, per i quali c’è bisogno della presenza in sede.

Ecco l’elenco dei Master eCampus di I Livello: