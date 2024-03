Se state prendendo in considerazione l’ipotesi di iscrivervi ad uno dei corsi di laurea eCampus, le recensioni fatte da chi ha già avuto a che fare con questa università sono un prezioso approfondimento, utile per chiarirsi le idee e compiere una scelta più consapevole. Nel complesso le opinioni sull’ateneo sono positive: questa struttura viene considerata molto flessibile. A premiarne la qualità è soprattutto la formula che prevede si possano definire piani di studio altamente personalizzati e seguire le lezioni da remoto.

Ora non resta che capire quali sono le opinioni degli studenti, le domande più comuni, ma anche le opinioni negative, per comprendere quali sono i punti da migliorare. Vediamo insieme le recensioni eCampus!

Università eCampus: le opinioni degli studenti

L’università eCampus viene valutata con favore dagli studenti che, alla fine di un percorso di studi, hanno successivamente scelto di conseguire un titolo superiore iscrivendosi a un diverso ateneo, in quanto i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti in questa realtà sono stati riconosciuti tanto dalle università statali quanto dalle private.

Gli studenti apprezzano il fatto di poter organizzare la fruizione delle lezioni e lo studio individuale nei tempi che meglio si conciliano con i propri altri impegni. Inoltre ci sono tutor a disposizione, pronti a fornire chiarimenti agli studenti in qualsiasi momento. Altrettanto apprezzati sono il poter sostenere gli esami in numerose sedi sparse da Nord a Sud Italia, l’opportunità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e la grande frequenza degli appelli.

Tra i punti di forza c’è anche la grande offerta formativa eCampus, che comprende corsi di laurea afferenti a cinque diverse facoltà (Giurisprudenza, Ingegneria, Economia, Psicologia e Lettere), master di I e II livello, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, corsi singoli e corsi per il conseguimento dei 24 CFU richiesti per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento.

Recensioni di eCampus: le domande più comuni

Ovviamente tra le domande più comuni in merito a eCampus troviamo quelle in merito alla validità di questo titolo di studio: ricordiamo che si tratta di una delle università riconosciute dal MIUR, e che è sottoposta al processo di valutazione periodica e accreditamento di corsi di studio e sedi svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Si tratta di un ente pubblico che gli assegna poi un punteggio per stilare una graduatoria di tutte le università italiane telematiche e per permettere agli studenti di operare una scelta con tutte le informazioni possibili.

Molte persone chiedono se eCampus sia una università affidabile e ovviamente la risposta è sì, visto che ormai ci sono sempre meno pregiudizi in merito agli atenei online e quindi è chiaro che la didattica erogata in modalità e-learning sia un valore aggiunto e non un modo per trovare una strada più facile. Inoltre l’ateneo viene apprezzato specialmente dagli studenti che si sono iscritti per conseguire i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche richiesti per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento ai sensi del D.Lgs n. 59/2017.

I titoli di studio rilasciati hanno il medesimo valore di quelli conseguiti presso le università statali e quelle private legalmente riconosciute che erogano la didattica in modalità tradizionale.

eCampus: le opinioni negative

Le uniche opinioni negative eCampus dipendono dalla modalità di esame: test a risposta multipla. Questa modalità viene giudicata come sintomo di uno studio meno approfondito anche se questo è vero solo in parte: è necessario conoscere le risposte per poter sostenere l’esame.

A pesare su questo ateneo nelle opinioni negative è anche il costo, che risulta essere più altro rispetto a quello delle altre università telematiche riconosciute dal MIUR. Ricordiamo che i costi variano tra i 2.600 euro e i 3.900 euro, a seconda se ci iscrive con la retta standard o attraverso uno degli enti convenzionati con l’ateneo, come ad esempio AteneiOnline.

eCampus: la nostra valutazione complessiva

In generale eCampus è un’ottima università, né eccessivamente facile, né eccessivamente difficile. Sicuramente si tratta di una realtà perfetta per chi non ha molto tempo per seguire le lezioni e quindi cerca un metodo di studio alternativo per gestire tutto in autonomia a prescindere degli impegni. Non a caso le lezioni si possono seguire in modalità sincrona o asincrona direttamente con un click e sul portale messo a disposizione dall’ateneo in qualsiasi momento della giornata.

Il titolo ottenuto in queste realtà ha a tutti gli effetti un valore legale con il vantaggio che si può studiare e lavorare contemporaneamente: connettendosi alla piattaforma di e-learning si possono seguire le video lezioni e poi, una volta terminate, preparare gli esami (che però si devono svolgere obbligatoriamente in sede, tra le diverse succursali a disposizione su tutto il territorio italiano).

Le iscrizioni eCampus sono aperte tutto l'anno, senza costi aggiuntivi.