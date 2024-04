eCampus è una delle 11 università telematiche riconosciute dal MIUR, perciò la didattica viene erogata in modalità e-learning. Nonostante ciò ogni ateneo online ha delle sedi fisiche dove gli iscritti possono recarsi, in quanto gli esami devono svolgersi obbligatoriamente di persona, così come anche la seduta di laurea.

Le sedi d’esame eCampus a disposizione al momento su tutto il territorio italiano sono 37, dislocate tra Nord, Centro e Sud Italia, da Roma a Milano, passando per Palermo e Napoli, ma anche in comuni più piccoli. Ricordiamo che gli iscritti a eCampus possono sostenere al massimo 3 esami a sessione, quindi per ogni anno accademico possono sostenere al massimo 18 esami. In realtà gli studenti hanno la facoltà di decidere tra varie sedi esterne dell’Università eCampus in base alle proprie necessità e perciò non recarsi sempre alla stessa. In sede di prenotazione per via telematica però si sceglie la sede di ogni singolo esame e questa non si può cambiare successivamente. successivamente.

Siete pronti a scoprire quali sono le sedi dell’università telematica eCampus e nello specifico la sede centrale?

In questa guida:

Le sedi dell’Università Telematica eCampus

Quali sono allora le sedi dell’università telematica eCampus? Prima di mostrarvi l’elenco completo, vi ricordiamo che se non ci sono succursali vicino alla vostra abitazione, non dovete temere perché il numero delle sedi è in continua evoluzione. Non è escluso che in breve tempo questa realtà possa decidere di appoggiarsi ad una organizzazione vicino la vostra casa, aumentando così il numero di sedi a disposizione e incrementando nello stesso modo le opzioni a disposizione degli iscritti. A questo punto non resta che vedere l’elenco completo delle sedi eCampus aggiornate al 2024:

Università Telematica eCampus: la sede centrale

Tra le sedi d’esame eCampus, ce n’è una che è la più importante di tutte, ovvero la sede centrale. In questo caso la sede centrale eCampus si trova a Novedrate, in provincia di Como, e fa parte di un complesso di oltre 23mila metri quadrati. Fino al 2003 è stato anche il Centro istruzione dell’IBM.

La superficie edificata è immersa nel verde del parco di Villa Casana, che ha una estensione di circa 150mila metri quadrati di cui 60mila ad uso esclusivo dell’università. Nella sede principale è possibile accedere alla biblioteca, inoltre anche alle segreterie per avere maggiori dettagli in merito al percorso di studi e chiedere aiuto a docenti e a tutor. Ecco cosa è possibile trovare:

reception

auditorium

60 aule di varie metrature

225 monolocali per studenti

45 bilocali per docenti

cucine, dispense, ristoranti, bar

laboratori

campi da gioco

parcheggi

Oltre ad essere sede d’esame, presso la sede centrale eCampus di Novedrate si possono svolgere le sessioni di laurea: nello specifico la discussione della tesi è riservata ai corsi di laurea magistrale e si svolge in seduta pubblica di fronte a una apposita Commissione. Per quanto riguarda le lauree triennali, invece, l’elaborato non viene discusso: in questo caso si tiene una breve cerimonia di proclamazione proprio a Novedrate.

