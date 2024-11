Laurea Online in Economia, Management e Innovazione LM-77 - Unitelma

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Economia, Management e Innovazione presso l’Università Unitelma Sapienza è progettato per strutturare una solida base di competenze in ambito economico-aziendale, statistico-matematico e giuridico.

Si tratta di un programma altamente specializzato che mira a formare professionisti capaci di affrontare con rigore le dinamiche del management e dell’innovazione.

Con un approccio alla didattica che è sia analitico che pratico, i laureati saranno in grado di sviluppare strategie aziendali efficaci e interventi innovativi che tengano conto delle variabili economiche e giuridiche della realtà attuale.

In questo contesto, l’internazionalità gioca un ruolo fondamentale, così come l’acquisizione di competenze trasversali necessarie per navigare nel complesso panorama del business moderno.

Le cinque diverse specializzazioni offerte all’interno del corso—Economia e Management Aziendale, Economia, Tecnologia, Innovazione, Economy, Technology, Innovation, Economia, Finanza e Banca, Economia e Sostenibilità—permettono agli studenti di affinare le loro conoscenze nel settore specifico di interesse.

Ogni percorso è concepito per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, preparando i laureati a diventare promotori di cambiamento e innovazione all’interno delle loro organizzazioni.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea magistrale in Economia, Management e Innovazione di Unitelma è stato progettato per offrire una formazione versatile e adattabile alle molteplici esigenze del mercato del lavoro. Ogni curriculum è caratterizzato da un insieme di esami specifici che preparano gli studenti non solo a comprendere le dinamiche teoriche, ma anche ad applicare con successo le competenze acquisite in contesti reali.

Per il curriculum di “Economia e Management Aziendale” e quello di “Economia, Tecnologia, Innovazione”, gli studenti avranno un impegno formativo di 78 Crediti Formativi Universitari (CFU) in materie caratterizzanti. Queste comprendono un mix di materie economiche e gestionali che garantiscono una solida formazione di base, insieme a 12 CFU in attività affini e 30 CFU dedicati ad altre attività che possono includere stage, laboratori o progetti pratici.

Il curriculum di “Economia, Tecnologia, Innovazione”, condotto interamente in inglese, offre 68 CFU in materie caratterizzanti e incrementa le attività affini a 16 CFU, mantenendo la possibilità di 36 CFU in altre attività, favorendo un’esperienza internazionale che migliora le prospettive professionali globali degli studenti.

Nel caso del percorso “Economia, Finanza e Banca”, gli studenti accumulano 72 CFU nelle materie caratterizzanti legate a finanza ed economia aziendale, completando 18 CFU in corsi affini e 30 CFU in esperienze pratiche.

Infine, il curriculum dedicato a “Economia e Sostenibilità” si distingue per il focus sullo sviluppo sostenibile e l’economia circolare, con 66 CFU in materie caratterizzanti e 24 CFU per insegnamenti affini, offrendo gli strumenti per comprendere e gestire le sfide ambientali moderne.

Prerequisiti di accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Economia, Management e Innovazione presso Unitelma, è necessario possedere un diploma di laurea triennale o un titolo equipollente. Gli aspiranti devono dimostrare una conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2, particolarmente importante per coloro che intendono seguire il curriculum in “Economy, Technology, Innovation”. Questa competenza linguistica è essenziale per affrontare con successo il curriculum internazionale del corso.

I candidati devono provenire da corsi di laurea appartenenti alle classi L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) o L-33 (Scienze economiche), o da classi analoghe secondo il vecchio ordinamento, come classi 17 o 28. Tuttavia, per coloro che provengono da background accademici diversi, è richiesto di avere accumulato almeno 50 Crediti Formativi Universitari (CFU) in specifici settori disciplinari:

15 CFU in ambito aziendale (SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11)

15 CFU in ambito economico (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06)

15 CFU in ambito matematico-statistico (SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06)

5 CFU in ambito giuridico

A differenza di molti altri corsi di laurea, l’ammissione a questo programma non prevede un test d’ingresso ostativo. Gli studenti hanno la flessibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, rendendo il processo di adesione più semplice e accessibile, assecondando così vari ritmi e necessità individuali.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea magistrale in Economia, Management e Innovazione presso l’Università Unitelma Sapienza apre molteplici strade nel panorama lavorativo. I laureati possono aspirare a ricoprire ruoli strategici come Specialisti della gestione e controllo della Pubblica Amministrazione, Specialisti nella gestione delle imprese private e Specialisti in risorse umane.

Le competenze acquisite inoltre preparano a posizioni cruciali come Specialisti in contabilità e attività finanziarie, Analisti di mercato e Specialisti nell’organizzazione del lavoro. Il percorso è progettato per chi punta a evolvere nel campo della consulenza aziendale, sia nel settore pubblico che nel privato, ricoprendo ruoli di analisti strategici e technology auditor.

Con specifico riferimento alla classe di laurea LM-77, l’ambito economico-statistico si dimostra particolarmente promettente. Il fabbisogno annuo del settore è di circa 47.100 laureati, mentre l’offerta si ferma a 38.900, rivelando un gap significativo e una forte domanda di professionisti qualificati.

Con un tasso di occupazione del 91,2%, i laureati in Economia non faticano a trovare lavoro: questo li pone tra i più richiesti sul mercato. Inoltre, a cinque anni dalla laurea, essi possono aspettarsi una retribuzione media di circa 1.803 euro.

Le prospettive lavorative sono dunque ampie e varie, rispecchiando la natura trasversale e flessibile di questo percorso accademico, capace di offrire opportunità non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

Perché scegliere Unitelma

L’Università Telematica Unitelma è la scelta perfetta per chi desidera un’istruzione di qualità unita alla flessibilità dell’apprendimento online.

Affiliata con l’Università La Sapienza di Roma, Unitelma offre corsi accademici riconosciuti a livello nazionale che spaziano dalle scienze umane alle discipline giuridiche. Questa partnership garantisce agli studenti un solido legame accademico e una formazione rigorosa, supportata da un approccio didattico innovativo.

Per gli studenti lavoratori, Unitelma rappresenta una risorsa inestimabile.

La possibilità di seguire corsi online consente di bilanciare perfettamente lo studio con gli impegni professionali. Puoi accedere ai materiali didattici 24 ore su 24, partecipare a videolezioni e interagire direttamente con i docenti, rendendo l’università ideale per chi desidera avanzare nella propria carriera senza interrompere il percorso accademico.

Inoltre, Unitelma si distingue per il suo supporto agli studenti attraverso un tutor personale.

Questa figura guida gli iscritti durante l’intero percorso universitario, offrendo consigli e assistenza personalizzati. Grazie a questo modello, gli studenti possono sviluppare competenze mirate e perseguire con successo i propri obiettivi professionali.