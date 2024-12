Laurea Online in Gestione d’Impresa L-18 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa dell’Università Mercatorum è progettato per formare professionisti in grado di navigare con successo nel complesso e dinamico mondo dell’economia aziendale. Attraverso un percorso accademico solido e diversificato, gli studenti acquisiscono competenze teoriche e pratiche essenziali per operare in vari settori.

Il programma offre cinque curricula specializzati: Statutario, Economia Digitale, Marketing e Vendite, Management Sportivo e Indirizzo Immobiliare. Ciascuno di questi percorsi è pensato per trasmettere sia le conoscenze fondamentali necessarie a un manager moderno sia le capacità specifiche per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

L’indirizzo Statutario fornisce una comprensione completa della struttura aziendale, mentre il curriculum in Economia Digitale si focalizza sulle tecnologie emergenti e sulla loro applicazione nel contesto economico. Il percorso in Marketing e Vendite punta a una perfetta integrazione tra strategie di mercato tradizionali e digitali, arricchito dall’esperienza di partner come Wikicom. Per chi è appassionato di sport, il Management Sportivo apre le porte a una carriera nel settore sportivo imprenditoriale, rispondendo alla crescente domanda di competenze gestionali in quest’area. Infine, l’indirizzo Immobiliare si concentra sul marketing strategico e sulla gestione delle relazioni nel settore edile e immobiliare.

Ogni percorso formativo è arricchito dall’interazione con esperti del settore e da approcci didattici innovativi, garantendo un’esperienza formativa all’avanguardia.

Piano di studi

Il Corso di Laurea in Gestione d’Impresa dell’Università Mercatorum si sviluppa su un arco di tre anni, per un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). Ogni curriculum offre un programma di studi mirato a specializzare lo studente in un settore specifico dell’economia aziendale, senza mai perdere di vista le competenze fondamentali richieste a ogni futuro manager.

Indipendentemente dal curriculum scelto, ogni studente si troverà a confrontarsi con esami essenziali come Statistica ed Economia politica, che rappresentano la spina dorsale della formazione in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18). Questi temi forniscono strumenti critici per gestire e interpretare dati economici fondamentali nel decision making aziendale.

Nello specifico, gli iscritti al curriculum Statutario affronteranno corsi per costruire una solida base in Diritto commerciale e Finanza aziendale. Coloro che invece opteranno per il percorso in Economia Digitale si immergeranno in materie come Economia digitale e Strategia di marketing digitale, fondendo economia e tecnologia per un approccio contemporaneo al business.

Per chi sceglie Marketing e vendite, il focus sarà su esami come Metodi quantitativi per il Marketing e Strategie di marketing digitale, progettati per sviluppare capacità analitiche e creative.

Gli studenti di Management Sportivo approfondiranno materie riguardanti Diritto dello sport e Contrattualistica sportiva, acquisendo conoscenze indispensabili per operare nel mondo sportivo professionale.

Infine, il curriculum in Management Immobiliare offre esami specifici come Marketing immobiliare e Asset e valutazioni immobiliari, preparando i laureati a diventare protagonisti nel settore immobiliare e delle costruzioni.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al Corso di Laurea in Gestione d’Impresa presso l’Università Mercatorum, è necessario il possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado, italiano o equivalente estero riconosciuto.

L’ammissione richiede di sostenere un test d’ingresso. Questo test serve a valutare le conoscenze di base in cultura generale, economica e logica matematica, settori fondamentali per affrontare con successo il percorso di studi.

L’esame non ha lo scopo di escludere, bensì di affinare il profilo del candidato per garantire una preparazione omogenea all’interno della classe.

Nel caso in cui il test non venga superato al primo tentativo, viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), un’opportunità per colmare eventuali lacune e prepararsi adeguatamente per il corso.

Quest’approccio proattivo assicura a ogni studente l’iniziale successo accademico.

Infine, le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, fornendo flessibilità agli aspiranti studenti di organizzare il proprio percorso accademico nel modo che più si adatta alle loro esigenze personali e professionali.

Prospettive occupazionali

La Laurea in Gestione d’Impresa presso l’Università Mercatorum apre la strada a una vasta gamma di opportunità nel campo della gestione aziendale. I laureati possono ambire a ruoli centrali all’interno di imprese manifatturiere, aziende di servizi e nella pubblica amministrazione, coprendo posizioni chiave in amministrazione e finanza, logistica e project management.

Inoltre, la possibilità di lavorare nel controllo di gestione, l’analisi di settori industriali e il marketing industriale rende questo corso di studio estremamente versatile.

La classe L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale si colloca in un contesto economico-statistico particolarmente promettente, con un fabbisogno annuale di 47.100 laureati a fronte di un’offerta che si aggira intorno ai 38.900. Il tasso di occupazione per i laureati in Economia si attesta su un elevato 91,2%, mettendo in evidenza la solidità di queste prospettive professionali. A cinque anni dalla laurea, i professionisti in questo settore guadagnano mediamente 1.803 euro al mese.

Grazie alla trasversalità del settore economico e statistico, i laureati sono in grado di esplorare molteplici opzioni lavorative sia a livello nazionale che internazionale, rendendo questa area di studio una delle più ambite per coloro che cercano flessibilità e crescita professionale.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta un’opzione ideale per gli studenti con una propensione verso il mondo delle imprese. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, questa università è dedicata a formare professionisti pronti a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. I suoi corsi combinano preparazione pratica e teorica, preparando gli studenti ad affrontare le sfide economiche contemporanee con competenza.

Mercatorum si distingue per la sua offerta formativa online, che è perfetta per chi necessita di flessibilità, permettendogli di seguire le lezioni adattandole agli impegni di lavoro. L’università non solo fornisce formazione, ma integra opportunità di networking attraverso eventi aziendali e collaborazioni con imprese locali, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per chi è interessato a sviluppare le proprie competenze, Mercatorum propone programmi sempre aggiornati che rispecchiano le tendenze del mercato. Questi corsi sono concepiti per chi desidera avanzare nella propria carriera o specializzarsi in settori specifici, facendo di Mercatorum una scelta versatile per la crescita professionale.