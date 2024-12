Laurea Online in Giurisprudenza LMG-01 - UniDav

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Giurisprudenza presso UniDav ha l’obiettivo primario di offrire agli studenti una preparazione giuridica di alto livello, che possa servire come solida base per le professioni legali e la magistratura. La formazione spazia dall’ambito nazionale a quello europeo e internazionale, includendo un focus sul diritto comparato.

Gli studenti acquisiranno competenze teoriche e pratiche, essenziali per affrontare le sfide dell’interpretazione e dell’applicazione delle leggi. Inoltre, il corso di studi è progettato per sviluppare elevate conoscenze nei metodi di indagine giuridica, integrando insegnamenti che coprono una vasta gamma di discipline giuridiche.

È un percorso pensato per chi aspira a diventare esperto nel complesso panorama giuridico odierno, preparando professionisti in grado di navigare con efficacia e competenza attraverso le molteplici sfaccettature del diritto.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Giurisprudenza presso UniDav è strutturato per fornire agli studenti una formazione giuridica completa e variegata.

Nel primo anno, ci si concentra sulle discipline di base come il Diritto costituzionale e le Istituzioni di diritto privato. Queste fondamenta sono essenziali per costruire una solida comprensione del sistema legale e del funzionamento dello Stato.

Nel corso del quinquennio, la preparazione degli studenti si arricchisce ulteriormente con materie come Istituzioni di diritto romano e Filosofia del diritto, che offrono una prospettiva storico-culturale preziosa per il futuro operatore del diritto. Si presta particolare attenzione anche all’informatica giuridica, riconoscendo l’importanza delle tecnologie moderne nel contesto legale.

Oltre alle discipline giuridiche tradizionali, UniDav include corsi di Economia politica per fornire le competenze economiche fondamentali.

Gli studenti esplorano inoltre settori specifici del diritto nazionale e internazionale, con corsi che vanno dal diritto civile e penale al diritto commerciale e amministrativo. Inoltre, vengono trattate aree come il diritto del lavoro e quello internazionale, culminando nello studio dell’inglese giuridico, fondamentale per operare in un contesto globale.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea in Giurisprudenza presso UniDav, il prerequisito fondamentale è il possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore o di un titolo equivalente ottenuto all’estero. Questo requisito assicura che gli studenti abbiano una solida base educativa prima di intraprendere il percorso accademico avanzato offerto dalla facoltà.

Il processo di iscrizione è particolarmente flessibile, dato che rimane aperto tutto l’anno. Inoltre, uno dei vantaggi più apprezzati dagli aspiranti studenti è l’assenza di test d’ingresso selettivi. Questo consente a chiunque rispetti il requisito di accedere senza dover affrontare l’ansia di un esame preliminare, favorendo un accesso più democratizzato all’istruzione superiore.

UniDav si apre a una vasta platea di studenti, dai neodiplomati a coloro che aspirano a una riconversione professionale, offrendo un ambiente inclusivo e pronto ad accogliere nuove menti pronte a fare la differenza nel mondo legale.

Prospettive occupazionali

Gli sbocchi lavorativi per i laureati in Giurisprudenza presso UniDav sono ampi e diversificati, spaziando tra le professioni legali tradizionali e altre opportunità di carriera. Dopo la laurea, gli studenti possono intraprendere il praticantato necessario per l’esame di Stato, ottenendo così l’abilitazione per diventare avvocato. Inoltre, l’abilitazione e cinque anni di esperienza forense aprono la strada alla prestigiosa carriera di magistrato.

Coloro che sono interessati al notariato possono frequentare una scuola notarile o impegnarsi in un praticantato di 18 mesi, seguito da un esame di Stato. Tuttavia, il percorso di laurea in Giurisprudenza non si limita alle professioni legali. I laureati possono esplorare ruoli come giuristi d’impresa, lavorare nella Pubblica amministrazione o intraprendere carriere nelle istituzioni internazionali e comunitarie. Gli uffici legali di banche, assicurazioni e società finanziarie sono altrettanto promettenti.

Per quanto riguarda la Classe di Laurea LMG-01, le statistiche indicano un tasso di occupazione dell’83,1%, con un fabbisogno annuo di 27.550 posizioni a fronte di un’offerta superiore, pari a 36.100. Cinque anni dopo la laurea, i neolaureati percepiscono una retribuzione media di 1.650 euro al mese. Pur mostrando una domanda lavorativa stabile nel settore legale, emerge un surplus di laureati rispetto alle necessità effettive. È consigliabile affinare le competenze e mettersi in evidenza per emergere in un mercato competitivo.

Perché scegliere UniDav

L’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” (UniDav) rappresenta una scelta strategica per chi è alla ricerca di un’istruzione al passo coi tempi. I corsi sono attentamente progettati per affrontare le sfide odierne del mercato del lavoro, con programmi aggiornati che rispecchiano le attuali esigenze di professionalità e competenza.

Per gli studenti che cercano flessibilità, UniDav offre una piattaforma online all’avanguardia che consente di gestire gli studi in armonia con impegni lavorativi o familiari. Questa modalità di apprendimento è ideale per chi necessita di studiare a ritmo personale, garantendo un’esperienza educativa senza compromessi.

Inoltre, UniDav dedica particolare attenzione al supporto degli studenti. Grazie a un sistema di tutoraggio dedicato, gli studenti possono beneficiare di un’assistenza costante, creando un ambiente accademico in cui il rapporto umano tra docenti, staff e studenti è prioritario. UniDav non è solo un’istituzione accademica, ma una comunità che si prende cura delle persone e delle loro aspirazioni.