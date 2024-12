Laurea Online in Ingegneria Gestionale (Produzione) L-09 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Gestionale presso Uninettuno si propone di formare esperti in grado di affrontare e gestire con competenza la complessità dei sistemi produttivi. Attraverso un percorso formativo che integra solide basi teoriche in discipline fisico-matematiche con conoscenze applicate alle materie economiche e decisionali, gli studenti acquisiscono gli strumenti necessari per eccellere in un contesto sempre più dinamico e competitivo.

Un fenomeno centrale nel percorso didattico è la capacità di interpretare e migliorare le performance dei sistemi produttivi, preparando così i laureati a prendere decisioni strategiche efficaci sia nel campo economico che tecnologico.

Inoltre, l’offerta formativa si articola in tre distinti indirizzi — Produzione, Economico e Gestione digitale dei processi edilizi — per consentire agli studenti di specializzarsi nei settori di proprio interesse.

L’indirizzo Produzione pone l’accento sulla gestione e il controllo dei processi produttivi, mentre l’indirizzo Economico si concentra su logistica, supply chain e marketing. Infine, il percorso su Gestione digitale dei processi edilizi sviluppa competenze nell’analisi di strutture edili e pianificazione urbana.

Ogni indirizzo è progettato per fornire un mix equilibrato di teoria e pratica, assicurando che i laureati dispongano di conoscenze aggiornate e abilità pratiche pronte per il mercato del lavoro.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Ingegneria Gestionale presso Uninettuno è articolato per garantire una solida formazione tecnica e manageriale.

Nei primi due anni, gli studenti affrontano materie fondamentali che costituiscono la base teorica essenziale per un ingegnere gestionale. Queste comprendono corsi di calcolo, algebra lineare, informatica, fisica e chimica, così come discipline economiche e di gestione aziendale.

Nel terzo anno, l’offerta didattica si diversifica in base all’indirizzo prescelto, personalizzando il percorso accademico secondo gli interessi specifici degli studenti. L’indirizzo gestionale-produzione prevede corsi mirati alla gestione della qualità, impianti industriali e programmazione e controllo della produzione.

Coloro che optano per l’indirizzo economico-gestionale esplorano tematiche di logistica, gestione dei progetti e marketing. Infine, l’indirizzo gestione digitale dei processi edilizi si focalizza su pianificazione urbana, sicurezza nei cantieri e tecnica delle costruzioni.

Oltre agli insegnamenti specifici, il piano di studi include attività a scelta per personalizzare ulteriormente la formazione, un esame di lingua straniera e opportunità di stage e tirocini in contesti lavorativi reali, aiutando gli studenti a mettere in pratica le competenze acquisite.

Ogni studente chiude il percorso con una prova finale, che consiste in una relazione scritta su una tematica d’interesse nell’ambito dell’ingegneria gestionale, realizzata con il supporto di un docente.

Questa struttura modulare e flessibile assicura l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche pronte per il mondo del lavoro.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente conseguito all’estero.

Uninettuno offre la possibilità di avviare le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno, semplificando il processo di accesso per gli studenti interessati a intraprendere questo ambito di studi.

Il corso non prevede un test di ammissione selettivo all’ingresso. Tuttavia, per garantire una preparazione adeguata, è richiesto agli studenti di possedere solide basi in matematica, fisica e chimica. Tali competenze saranno verificate attraverso un test di valutazione delle abilità, mirato a orientare al meglio il percorso di apprendimento iniziale, senza che ciò costituisca un ostacolo all’iscrizione definitiva.

Questa modalità flessibile di accesso testimonia la volontà di Uninettuno di rendere la formazione accademica in Ingegneria Gestionale accessibile a un’ampia platea di studenti, indipendentemente dal loro percorso di provenienza, contribuendo allo sviluppo di nuove competenze in un campo in continua evoluzione.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Ingegneria Gestionale presso Uninettuno apre le porte a una vasta gamma di opportunità lavorative. I laureati possono intraprendere una carriera come tecnici esperti nell’organizzazione e gestione dei fattori produttivi, trovando impiego sia in aziende pubbliche che private. Le competenze maturate durante il corso consentono di eccellere nel settore manifatturiero, ma anche in ambiti quali la logistica, il project management e il marketing industriale.

In aggiunta, grazie alla formazione completa, i laureati sono preparati per procedere con l’abilitazione alle cariche di ingegnere industriale e perito industriale. Questa peculiarità del corso potenzia la capacità dei laureati di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro con ruoli di responsabilità e gestione.

Per gli studenti che completano il corso nella classe di laurea L-09, le prospettive sono promettenti. Gli ingegneri industriali con questa formazione registrano un tasso di occupazione fra i più alti, raggiungendo il 95,6%. A cinque anni dal conseguimento della laurea, il salario medio netto mensile si attesta sui 2.003 euro, posizionandosi tra i più elevati rispetto agli altri settori. Questa remunerazione riflette l’alto valore e la domanda delle competenze acquisite attraverso questo percorso accademico.

Grazie alla combinazione di teoria e pratica, il corso prepara in modo efficace gli studenti a diventare leader nel proprio campo, dotati delle conoscenze e delle abilità pratiche per affrontare con successo le sfide del mondo lavorativo.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è l’opzione ideale per chi cerca un’istruzione di respiro internazionale senza dover lasciare il proprio Paese.

Grazie ai corsi offerti in numerose lingue e alle collaborazioni con prestigiose università estere, Uninettuno prepara i propri studenti ad affrontare le sfide globali di un mercato del lavoro sempre più interconnesso.

Pensata anche per i professionisti già attivi nel mondo del lavoro, Uninettuno offre programmi flessibili che permettono di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi.

Le lezioni online sono una garanzia di ottimizzazione del tempo, permettendo agli studenti di gestire al meglio il proprio percorso formativo in simbiosi con le esigenze lavorative.

Uninettuno si distingue, inoltre, per un’offerta formativa avanzata e innovativa, che integra video-lezioni interattive e pratiche esercitazioni online.

Questa metodologia moderna non solo rende l’apprendimento più avvincente, ma assicura anche che gli studenti siano ben equipaggiati per affrontare un futuro di successi.