Laurea Online in Ingegneria Industriale (Energetica) L-09 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale con indirizzo Energetica presso l’Università eCampus si propone di fornire agli studenti una solida base nel settore industriale, ponendo particolare attenzione agli aspetti energetici e gestionali.

L’obiettivo è preparare futuri ingegneri in grado di progettare sistemi industriali e gestire processi complessi nell’industria manifatturiera e di processo.

Il programma è parte della classe di laurea L-9 e vanta una durata triennale. Gli studenti sono incoraggiati a sviluppare competenze tecniche e a comprendere le dinamiche del settore energetico, che rivestono un ruolo centrale per l’armonizzazione delle risorse ambientali e la riduzione dell’impatto ecologico.

Accanto al curriculum Energetico, il corso offre indirizzi in Gestionale, Veicoli Ibridi ed Elettrici e Chimico, consentendo agli studenti di specializzarsi in aree diverse a seconda dei propri interessi.

Le finalità didattiche rivolgono quindi lo sguardo a un futuro sostenibile, dove innovazione e competenze tecniche si uniscono per rispondere alle sfide globali dell’energia e del cambiamento climatico.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Ingegneria Industriale, indirizzo Energetica presso l’Università eCampus, è progettato per fornire un solido background in ingegneria, arricchito da expertise nel campo dell’energia.

Durante il primo anno, gli studenti affrontano esami comuni che forniscono le basi essenziali in discipline come Analisi Matematica, Geometria e Sistemi di Elaborazione delle Informazioni. Questi esami creano un terreno fertile per una solida comprensione matematica e computazionale.

Il percorso accademico si articola in 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) distribuiti su tre anni. Gli studenti dedicano 42 CFU alle attività di base, per poi impegnarsi in 87 CFU destinati a consolidare le competenze caratterizzanti del settore, e 18 CFU in attività affini e integrative. Gli ultimi 33 CFU sono investiti in altre attività che includono tirocini formativi, di orientamento e l’acquisizione di competenze linguistiche in almeno una lingua straniera.

Il curriculum energetico prepara i laureandi ad affrontare le sfide del futuro, equilibrando teoria e pratica per un inserimento efficace nel mondo del lavoro.

Il piano di studi dettagliato, disponibile in formato PDF, offre uno sguardo comprensivo sulle materie e sugli ambiti disciplinari affrontati.

Prerequisiti di accesso

Accedere al corso di laurea in Ingegneria Industriale presso l’Università eCampus è un affare abbastanza diretto. Non ci sono limiti di iscrizione, consentendo agli aspiranti ingegneri di registrarsi in qualsiasi momento dell’anno. Tuttavia, è richiesto il diploma di scuola superiore o un titolo equipollente ottenuto all’estero.

Questa flessibilità rende il processo di ammissione piuttosto accessibile.

La preparazione degli iscritti viene valutata attraverso test, destinati a determinare il livello di conoscenza dei nuovi studenti. Questi test non impediscono l’accesso, ma chi non ottiene risultati soddisfacenti dovrà affrontare dei debiti formativi da saldare entro la conclusione del primo anno del corso.

È previsto anche un requisito di conoscenza base della lingua italiana, sia parlata che scritta, e capacità logico-matematiche. Sapere come applicare i concetti della matematica elementare e avere conoscenze di base delle scienze sperimentali costituisce il background ideale per cominciare questo percorso.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria Industriale dell’Università eCampus apre numerose opportunità professionali. I laureati possono intraprendere carriere come tecnici meccanici, specializzati nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili.

Altre potenziali carriere includono il ruolo di disegnatori tecnici e tecnici della conduzione e del controllo degli impianti chimici, nonché tecnici nella produzione di energia termica ed elettrica. Gli studenti possono anche aspirare a diventare tecnici della produzione manifatturiera o organizzatori e manager dei processi produttivi, svolgendo ruoli chiave in aziende e industrie.

Per coloro che scelgono di diventare ingegneri, esistono percorsi specifici che prevedono l’abilitazione professionale come ingegneri junior mediante un esame di stato. Tale esame comprende prove scritte, orali e pratiche, permettendo ai laureati di consolidare ulteriormente le loro competenze professionali.

In aggiunta, gli ingegneri industriali della classe L-09 godono di prospettive particolarmente favorevoli sul mercato del lavoro. Con un tasso di occupazione del 95,6%, questi professionisti sono tra i più richiesti.

Cinque anni dopo la laurea, la retribuzione media netta si attesta intorno ai 2.003 euro mensili, posizionandosi tra le più alte rispetto ad altri settori. Questo dimostra come una preparazione solida nel settore ingegneristico-industriale possa garantire successo e stabilità economica.

Perché scegliere eCampus

Se stai cercando un’università che unisca la flessibilità dell’apprendimento online con esperienze pratiche e interattive, eCampus potrebbe essere la scelta giusta per te. Offrendo corsi accessibili in qualsiasi momento del giorno, eCampus ti consente di seguire i tuoi studi senza compromettere i tuoi impegni quotidiani.

Questo rende eCampus l’ideale soprattutto per coloro che bilanciano lavoro e studio.

L’università non è solo virtuale: dispone anche di un campus fisico dove puoi partecipare a lezioni, seminari e varie iniziative accademiche. Qui, l’apprendimento diventa più coinvolgente grazie a laboratori pratici e incontri con esperti del settore.

Inoltre, eCampus supporta attivamente gli studenti nella ricerca di stage e percorsi lavorativi. Se cerchi un ambiente in cui crescere professionalmente e accademicamente, eCampus offre molti strumenti e opportunità per realizzare i tuoi obiettivi.