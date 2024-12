Laurea Online in Ingegneria Informatica (Programmazione e Sicurezza) LM-32 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso Uninettuno, appartenente alla classe LM-32, è pensato per formare esperti in grado di affrontare e risolvere sfide complesse nel mondo dell’informatica.

Si tratta di un programma formativo che mira a sviluppare professionalità capaci di progettare e gestire sistemi avanzati per il trattamento dei dati, nonché per l’automatizzazione dei processi informatici.

Le conoscenze acquisite si articolano in tre aree principali: hardware, software e informatica giuridica.

Nell’ambito hardware, gli studenti imparano a maneggiare architetture sofisticate e a garantire il funzionamento ottimale dei servizi di rete.

L’ambito software copre la progettazione di programmi avanzati in grado di regolare servizi e organizzare complessi flussi di dati.

Infine, l’informatica giuridica offre le basi legali necessarie per operare nel contesto informatico.

Il programma si suddivide inoltre in due percorsi: Programmazione e sicurezza, che si focalizza sullo sviluppo tecnologico di applicazioni hardware e software, e Big Data, orientato a fornire competenze per la gestione delle enormi quantità di dati odierni.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica a Uninettuno è progettato per fornire agli studenti una solida formazione teorica e pratica. Durante il primo anno, gli studenti di entrambi gli indirizzi affrontano esami fondamentali come architetture e sistemi di elaborazione, progettazione del software, servizi di rete e sicurezza, nonché sistemi per la gestione delle informazioni.

Per chi sceglie il curriculum di “Programmazione e sicurezza”, il primo anno include anche corsi specialistici in programmazione di sistema, metodi numerici e informatica giuridica. Nel secondo anno, l’attenzione si sposta su materie avanzate, tra cui cloud computing e intelligenza artificiale, garantendo un approccio completo e ben bilanciato tra teoria e pratica.

Allo stesso modo, il curriculum “Big Data” fornisce, oltre alle materie comuni, conoscenze su introduzione ai Big Data e innovazione digitale nel primo anno.

Nel secondo anno, gli studenti si immergono in Big Data analytics, metodi cloud e piattaforme dedicate, assicurando competenze approfondite per la gestione di grandi quantità di dati.

Entrambi i percorsi culminano con una tesi di laurea di 18 crediti, che richiede uno studio approfondito e dettagliato su temi di rilevanza affrontati durante il corso, dimostrando le competenze raggiunte.

Prerequisiti di accesso

Iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica a Uninettuno è semplice e diretto. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, permettendo un’ampia flessibilità per chi ha già pianificato il proprio percorso universitario o per chi decide di intraprenderlo all’ultimo minuto.

Un aspetto interessante è che non è previsto alcun test di ingresso, alleggerendo notevolmente il processo iniziale per gli studenti interessati a questo campo in rapida crescita.

Per accedere al corso, gli studenti devono possedere una laurea in Ingegneria dell’informazione, appartenente alla Classe 09 DM 509 oppure alla L-7 del DM 270. Tuttavia, per coloro che provengono da diversi percorsi di laurea triennale, esiste la possibilità di integrare la formazione richiedendo un numero determinato di crediti in specifici settori.

Oltre alle competenze tecniche nell’ambito informatico, è necessario avere una conoscenza base di economia gestionale e della lingua inglese. L’università potrebbe richiedere un’eventuale certificazione delle competenze linguistiche, attraverso appositi test, per garantire che lo studente possa affrontare le sfide del corso con le giuste risorse.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica di Uninettuno forma gli studenti per diverse professioni altamente richieste nel mercato del lavoro.

I laureati saranno pronti a diventare analisti e progettisti di software e basi di dati, nonché ingegneri progettisti di calcolatori e delle loro periferiche. Queste figure sono essenziali in diversi ambiti, come i settori IT di aziende di medie e grandi dimensioni, società di consulenza informatica, telecomunicazioni e sviluppo software.

Oltre a una formazione tecnica solida, la classe di laurea LM-32 garantisce un’ampia apertura verso il mercato del lavoro, data l’elevata richiesta di professionisti qualificati in informatica.

Le opportunità lavorative per i laureati in Informatica sono notevoli sia in Italia che all’estero. Con un impressionante tasso di occupazione del 94,6%, questo percorso formativo è tra i più fruttuosi.

Cinque anni dopo la laurea, i professionisti del settore possono contare su una remunerazione mensile netta di circa 2.041 euro, tra le più alte disponibili. Considerate le attuali e future esigenze del mercato, le lauree in informatica continueranno a essere molto ricercate, riflettendo un bisogno costante di figure professionali ben preparate.

Perché scegliere Uninettuno

Se sei alla ricerca di un ateneo che ti offra un’esperienza educativa internazionale senza allontanarti da casa, Uninettuno è la scelta perfetta. Grazie a corsi erogati in diverse lingue e partnership con università straniere, questa università ti prepara ad affrontare le sfide globali del mercato del lavoro contemporaneo.

Uninettuno è particolarmente adatto a chi già lavora e desidera continuare a studiare. I programmi flessibili permettono agli studenti di conciliare gli impegni lavorativi con quelli accademici, grazie a lezioni online che facilitano la gestione del tempo.

Infine, se cerchi un metodo di insegnamento innovativo, Uninettuno adotta tecnologie avanzate come video-lezioni interattive ed esercitazioni online.

Questa combinazione rende l’apprendimento non solo pratico e dinamico, ma anche perfettamente adatto a prepararti alle esigenze future del mondo professionale.