Laurea Online in Ingegneria Informatica L-8 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica dell’Università Telematica Guglielmo Marconi è stato concepito per formare specialisti versatili in grado di fronteggiare le sfide moderne del settore ICT. Inserito nella classe di laurea L-8, il programma si focalizza sullo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie informatiche, distinguendosi per un approccio multidisciplinare.

L’obiettivo del corso è fornire una solida base ingegneristica, che integra le scienze fondamentali con una preparazione specifica in informatica. I partecipanti acquisiranno non solo competenze nell’ambito dell’elettronica e delle telecomunicazioni, ma anche abilità pratiche attraverso l’esplorazione di aree come la cybersecurity, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo software.

Un ulteriore punto di forza del programma è la capacità di coniugare la teoria alla pratica: gli studenti affrontano situazioni reali e problem-solving avanzato, preparandosi così efficacemente per le richieste del mercato del lavoro.

Questo corso si distacca dai percorsi centrati unicamente sull’informatica generale grazie alla sua impronta marcatamente ingegneristica, garantendo ai laureati una preparazione accademica robusta e altamente spendibile.

Piano di studi

Il corso di laurea in Ingegneria Informatica all’Università Telematica Guglielmo Marconi offre un piano di studi ricco e articolato, studiato per fornire agli studenti una conoscenza solida e ampia in diversi ambiti scientifici e tecnici.

La formazione inizia con materie fondamentali come matematica, fisica e informatica, che costituiscono la base essenziale per qualsiasi futuro ingegnere.

Proseguendo nel percorso accademico, gli studenti affrontano discipline specifiche dell’ingegneria informatica come l’elettronica e la telematica, fondamentali per comprendere le tecnologie di comunicazione e di elaborazione dati.

Un altro elemento chiave del piano di studi è rappresentato dalle materie legate all’ingegneria gestionale, tra cui economia e organizzazione aziendale, che forniscono competenze indispensabili per affrontare le sfide del mondo aziendale.

Inoltre, l’università ha strutturato il proprio curriculum includendo corsi di programmazione avanzata, come la programmazione orientata agli oggetti, e avvia gli studenti allo studio di basi di dati e sistemi operativi.

Questi insegnamenti sono cruciali per progettare e gestire software complessi e reti di calcolatori.

Per completare il percorso formativo, il piano di studi incorpora anche materie di supporto come diritto privato e misure elettrotecniche, garantendo una preparazione completa e diversificata che rende gli studenti pronti ad entrare nel mondo del lavoro o proseguire nella formazione specialistica.

Prerequisiti di accesso

L’accesso al corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi richiede semplicemente il possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale.

Questo apre le porte a una formazione superiore senza la barriera di un test di ingresso ostativo, permettendo a chiunque completi il percorso liceale di unirsi al corso.

Sebbene non vi sia un esame di ammissione, una solida base in materie scientifiche come matematica e fisica, così come un’infarinatura nelle discipline tecniche, tra cui l’informatica, risulterà particolarmente utile nel facilitare l’apprendimento lungo il percorso universitario.

L’ateneo consiglia quindi a chi arriva da un background scientifico o tecnico di considerare questo corso come una naturale prosecuzione delle proprie competenze.

Gli studenti hanno la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno grazie alla flessibilità dell’università telematica, offrendo un’opzione conveniente per chi desidera intraprendere un percorso universitario senza vincoli temporali stringenti.

Questo approccio inclusivo riflette l’impegno di Unimarconi nel rendere l’educazione superiore accessibile a tutti coloro che aspirano a diventare specialisti del domani nel campo dell’ingegneria informatica.

Prospettive occupazionali

Diventare un ingegnere informatico presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi offre un panorama vasto di opportunità lavorative. I laureati possono inserirsi agevolmente nel settore dell’industria informatica, specializzandosi nella produzione di hardware e software. Le competenze acquisite consentono di operare anche in ambiti come l’automazione e la robotica, nonché nei servizi informatici di imprese private e pubbliche, che comprendono la gestione dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori.

Inoltre, c’è la possibilità di esercitare la libera professione una volta superato l’esame di Stato e iscriversi all’albo degli ingegneri, settore “junior” dell’ingegneria dell’informazione. Queste qualifiche aprono ulteriormente le porte a ruoli dinamici e di responsabilità in contesti innovativi e tecnologicamente avanzati.

Per quanto riguarda i laureati della classe L-8, le prospettive occupazionali non potrebbero essere più promettenti. Con un impressionante tasso di occupazione del 94,6%, i professionisti dell’informatica si trovano tra i più richiesti sia in Italia sia a livello internazionale. Non solo le opportunità lavorative abbondano, ma anche le retribuzioni sono appetibili: a cinque anni dalla laurea, il reddito medio netto mensile raggiunge i 2.041 euro, posizionandosi tra le migliori del settore.

Con un futuro che vede una crescente richiesta di figure esperte in informatica, il percorso offerto da Unimarconi rappresenta non solo un’opzione solida, ma un investimento nelle carriere di domani.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta la scelta ideale per chi cerca un’istruzione di qualità, accessibile e flessibile.

Le rette competitive e una vasta gamma di corsi rendono Unimarconi un’opzione irresistibile per chi desidera coniugare studio e lavoro senza sacrificare l’eccellenza accademica.

La piattaforma digitale avanzata dell’ateneo permette di seguire le lezioni quando lo si desidera, favorendo uno studio autonomo ed efficace.

Ideale per studenti lavoratori, Unimarconi offre un ambiente di apprendimento pensato per adattarsi agli impegni professionali.

La sua attenzione alle dinamiche del mercato del lavoro garantisce la preparazione di laureati pronti ad affrontare sfide professionali con abilità aggiornate e pratiche.

Infine, per coloro che sognano un’esperienza accademica internazionale, Unimarconi offre collaborazioni con istituzioni estere e programmi di studio all’estero, arricchendo il percorso formativo con esperienze culturali e professionali globali.