Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza offerto dall’Unipegaso è strutturato per accompagnare i laureati in ingegneria attraverso un percorso formativo altamente specializzato. Questo programma enfatizza un approccio innovativo e multidisciplinare, approfondendo il tema del rischio utilizzando strumenti tradizionali e tecniche avanzate di analisi del rischio.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di affrontare con sicurezza le sfide nei settori di ingegneria ambientale, industriale e dell’informazione. Durante il biennio, gli studenti acquisiscono competenze che spaziano dalle discipline scientifiche di base come matematica, fisica, chimica e informatica, fino alle materie ingegneristiche specializzate quali fisica tecnica, idraulica, scienza e tecnica delle costruzioni e topografia.

Grazie a questo mix di conoscenze e competenze, i laureati del corso sono preparati a operare attivamente sia nella progettazione che nella gestione di progetti complessi nei diversi campi dell’ingegneria, rispondendo efficacemente alle esigenze di sicurezza e protezione dei beni e delle persone.

Piano di studi

Il curriculum della Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza presso l’Unipegaso è accuratamente progettato per equilibrare teoria e pratica, formando ingegneri completi e versatili.

Nel corso dei due anni di studi, che sono parte del percorso LM-26, gli studenti sono immersi in un ampio spettro di materie che coprono sia le fondamenta dell’ingegneria sia le applicazioni avanzate specifiche del settore.

Le discipline principali includono Ingegneria della sicurezza e protezione in ambiti civili, ambientali, territoriali e industriali, che rappresentano il cuore del programma di studi.

Queste si affiancano ad altre aree essenziali come l’Ingegneria della sicurezza e la protezione dell’informazione, cruciali per affrontare le sfide tecnologiche odierne.

Il corso prevede un totale di 120 CFU divisi tra attività caratterizzanti, esami affini e attività ulteriori, come tirocini e collaborazioni con enti esterni.

La struttura del piano è pensata per assicurare che gli studenti acquisiscano non solo le conoscenze tecniche, ma anche le competenze pratiche necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, grazie a contatti diretti con il settore professionale.

Il programma offre la flessibilità di esplorare approfondimenti attraverso progetti e laboratori, rispondendo efficacemente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e garantendo una preparazione solida e dinamica per affrontare le sfide della sicurezza nell’ingegneria moderna.

Prerequisiti di accesso

Se hai intenzione di intraprendere il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza presso l’Unipegaso, ci sono alcune condizioni che devi soddisfare.

Innanzitutto, è necessario possedere una laurea triennale in Ingegneria, appartenente alle classi L-7, L-8 e L-9 secondo il DM 270/2004. Ciò significa che le competenze chiave nei settori dell’ingegneria civile, ambientale, dell’informazione e industriale sono essenziali.

In alternativa, è possibile essere considerati se hai accumulato almeno 40 CFU nei settori di base come matematica, fisica e chimica, insieme a un minimo di 60 CFU in aree più specializzate come ingegneria della sicurezza, civile, ambientale ed elettronica. Queste sono le fondamenta su cui costruirai le tue ulteriori competenze durante il corso.

Inoltre, una buona conoscenza di una seconda lingua europea, almeno a livello B2, è richiesta per poter accedere al programma. Questa sarà valutata tramite un test di ingresso, che non influenzerà comunque la tua immatricolazione immediata, poiché Unipegaso consente di effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno.

L’obiettivo è assicurarsi che gli studenti siano ben preparati per affrontare un percorso formativo impegnativo e stimolante.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria della Sicurezza dell’Università Unipegaso apre le porte a una serie di professioni altamente richieste nel mercato del lavoro. Gli studenti che completano questo percorso formativo sono ben preparati per posizioni come ingegneri industriali e gestionali, così come per ruoli di ricercatori e tecnici nel settore ingegneristico industriale e dell’informazione.

Una volta ottenuta la laurea, i neolaureati possono perseguire la libera professione dopo il superamento dell’esame di Stato, che include prove pratiche e teoriche. Non meno importante, il titolo offre un vantaggio significativo: esonera dalla frequenza ai corsi di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) relativi ai moduli A e B, facilitando l’inserimento immediato nel settore lavorativo.

Guardando al contesto più ampio della classe di laurea LM-26, l’Ingegneria si conferma come uno dei settori con maggiore richiesta nel mondo del lavoro, scenario che si riflette sia a livello nazionale che internazionale.

Secondo un recente rapporto di Unioncamere, il fabbisogno annuale di laureati in Ingegneria è di 38.500 unità, mentre l’offerta attuale si attesta a 30.300 laureati. Questi dati evidenziano una significativa opportunità per coloro che decidono di intraprendere questo percorso accademico, suggerendo un futuro brillante grazie alla costante domanda per competenze ingegneristiche avanzate.

Perché scegliere Unipegaso

Hai bisogno di un mix di flessibilità e tecnologia per i tuoi studi? Allora l’Università Telematica Unipegaso fa al caso tuo. Con la possibilità di organizzare le lezioni secondo i propri tempi e ritmi, Unipegaso garantisce un’esperienza di apprendimento che si adatta perfettamente alle tue esigenze personali e lavorative.

Unipegaso è la scelta ideale per chi deve destreggiarsi tra lavoro e studio. L’università ha creato programmi pensati per gli studenti lavoratori, permettendo un accesso costante a lezioni, materiali didattici e webinar online. In questo modo, puoi pianificare lo studio senza sacrificare altre aree della tua vita.

Se cerchi un ambiente formativo all’avanguardia, Unipegaso è all’altezza. Grazie a strumenti tecnologici innovativi e a un supporto costante da parte di tutor esperti, l’università non solo facilita l’apprendimento, ma prepara anche gli studenti ad affrontare con successo le sfide del mercato globale, offrendo un percorso di crescita personale e professionale veramente completo.