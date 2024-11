Laurea Online in Lettere (Classiche) L-10 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di Laurea in Lettere dell’Università Telematica Guglielmo Marconi mira a fornire una solida base culturale nei vari ambiti delle scienze umanistiche, promuovendo un approccio critico e multidisciplinare. Gli studenti possono scegliere tra tre indirizzi di studio: classico, moderno e lingue moderne, ognuno dei quali offre un’approfondita conoscenza dei rispettivi ambiti.

Nell’indirizzo classico, l’enfasi è posta sul mondo greco-romano, con lo scopo di formare professionisti dotati di ampie competenze nei settori della filologia e della cultura antica.

L’indirizzo moderno si concentra su tematiche più contemporanee, preparando gli studenti a esplorare le dinamiche storiche e culturali dell’era moderna.

Infine, l’indirizzo di lingue moderne non solo offre un robusto apprendimento dell’italiano, ma permette anche lo studio approfondito dell’inglese e di una seconda lingua europea a scelta, lavorando sulla comunicazione interculturale e sulla traduzione di culture e letterature straniere.

Con un curriculum che abbraccia le arti, la storia, la letteratura e le lingue, questo corso prepara gli studenti ad affrontare un mondo sempre più globalizzato, dotandoli delle capacità critiche e delle competenze necessarie per contribuire in maniera significativa a diversi settori professionali e accademici.

Piano di studi

Il corso di Laurea in Lettere presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi ti offre una formazione robusta e poliedrica, garantendo un approccio accurato e critico nei vari ambiti delle materie umanistiche.

Ogni indirizzo di studio all’interno della classe L-10 ha un core comune di materie che si estendono dalla letteratura italiana e linguistica alla storia dell’arte e alle discipline filologiche.

Se scegli l’indirizzo moderno, ti immergerai in un viaggio che parte dal Medioevo per arrivare fino ai giorni nostri, con corsi specifici in storia medievale, moderna e contemporanea, costruendo una solida base per comprendere meglio la nostra civiltà.

Coloro che optano per l’indirizzo classico verranno condotti a esplorare le profondità del mondo greco-romano, con lo studio avanzato delle lingue e culture antiche, grazie ai corsi di lingua latina, greca, e un’enfasi su storia greca e romana.

Infine, l’indirizzo lingue moderne non solo ti aprirà le porte alla cultura italiana, ma si focalizzerà anche su competenze linguistiche avanzate attraverso lo studio dell’inglese e di un’altra lingua europea a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Questo indirizzo permette di sviluppare eccellenti capacità comunicative, essenziali in un contesto lavorativo sempre più globale.

Scarica il piano di studi completo e scopri come ogni corso e insegnamento è studiato per offrirti un’esperienza educativa completa e interdisciplinare.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea in Lettere presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale. In particolare, il corso è ideale per studenti che provengono da un background accademico orientato verso le materie letterarie e artistiche.

Non è richiesto alcun test di ingresso bloccante, il che rende l’accesso flessibile e adatto a una vasta gamma di studenti. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, consentendo agli studenti di iniziare il loro percorso formativo quando si sentono pronti.

Questo approccio aperto facilita l’inclusione e dà la possibilità a chiunque abbia una passione per le discipline umanistiche di intraprendere questo viaggio educativo, senza il peso di ostacoli amministrativi o accademici troppo stringenti.

Prospettive occupazionali

Il Corso di Laurea in Lettere presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi offre numerose opportunità di carriera. I laureati possono inserirsi nei settori culturali, lavorando in progetti di valorizzazione dei beni culturali o nella gestione di eventi artistici e archeologici.

Inoltre, ci sono possibilità di impiego presso enti pubblici e privati dedicati alla tutela del patrimonio storico e artistico, sia in Italia che all’estero. Le istituzioni come musei, archivi e biblioteche rappresentano ulteriori sbocchi professionali.

Per chi ha una vocazione letteraria, ci sono possibilità nel campo editoriale, negli uffici stampa e nelle redazioni giornalistiche, dove una padronanza impeccabile della lingua italiana è essenziale. Anche il settore della comunicazione e della pubblicità offre numerose opportunità, senza dimenticare la strada dell’insegnamento delle materie letterarie.

Nel contesto della classe di laurea L-10, l’ambito umanistico-letterario continua a essere una scelta di successo, con un tasso di occupazione dell’81,3% per chi persegue la propria passione nelle discipline umanistiche. I laureati all’interno di questo settore possono aspettarsi una retribuzione media di circa 1.500 euro dopo cinque anni, con possibilità di avanzamento in posizioni specializzate, particolarmente in contesti culturali e creativi.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta un punto di svolta per gli studenti che cercano un’istruzione di qualità senza spendere una fortuna. Con rette annuali competitive e una gamma di corsi che spazia ampiamente, Unimarconi si propone come la scelta ideale per chi desidera conciliare al meglio studio e lavoro.

Questo approccio flessibile alla didattica permette di non compromettere la qualità dell’istruzione, il che è un vero affare.

Per i professionisti già nel mondo del lavoro, Unimarconi mette a disposizione un ambiente di apprendimento progettato per adattarsi a una vita già piena di impegni. Puoi seguire le lezioni online, gestendo il tuo tempo come meglio credi e imparando in modo decisamente autonomo.

L’università è attentissima alle richieste del mercato, preparando laureati con competenze attuali e pratiche, pronti a rispondere efficacemente alle sfide professionali.

Unimarconi è anche perfetta per chi è in cerca di un’esperienza accademica internazionale. Grazie a collaborazioni con istituzioni estere, l’università offre opportunità di scambio e programmi all’estero, arricchendo il percorso formativo degli studenti e permettendo loro di espandere le proprie prospettive culturali e professionali.