Laurea Online in Processi Cognitivi e Tecnologie (Neuroscienze) LM-51 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie di Uninettuno ha come obiettivo principale la formazione di professionisti in grado di integrare le diverse conoscenze della psicologia con le tecnologie moderne.

Il fulcro del programma è sviluppare competenze che permettano di applicare la psicologia in ambienti educativi, organizzativi e clinici. I partecipanti apprenderanno come utilizzare la psicologia applicata nelle tecnologie, ideale per affrontare sfide in contesti sociocomunicativi e di rete.

Il percorso formativo è organizzato in tre distinti indirizzi: Psicologia clinica dell’infanzia e dell’adolescenza, Cyberpsicologia e Neuroscienze.

Ciascun indirizzo è pensato per offrire conoscenze e approfondimenti specifici: dalla comprensione psicologica in età evolutiva, all’analisi dell’impatto delle tecnologie sulla mente umana, fino allo studio del funzionamento del cervello e dei processi mentali complessi.

Questa laurea si distingue per la sua capacità di combinare teoria e pratica attraverso un approccio didattico che mette al centro lo studente, rendendolo capace di navigare tra psicologia e tecnologia con sicurezza e competenza.

Piano di studi

Il corso di laurea magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie di Uninettuno propone un piano di studi articolato che si adatta alle esigenze formative degli studenti.

Il percorso è suddiviso in tre indirizzi distinti: Psicologia clinica dell’infanzia e dell’adolescenza, Cyberpsicologia e Neuroscienze. Questi indirizzi offrono la possibilità di personalizzare il proprio percorso accademico in base agli interessi specifici e agli obiettivi professionali.

Nel curriculum di Psicologia clinica dell’infanzia e dell’adolescenza, il primo anno comprende esami fondamentali come Psicologia sociale delle relazioni in rete e Rischio e tecnologie digitali,

mentre il secondo anno si concentra su temi come Psicologia delle relazioni sociali e familiari.

Il percorso di Cyberpsicologia è caratterizzato da corsi avanzati di Experience Design e Ergonomia cognitiva, oltre a fondamenti di Intelligenza Artificiale.

Questo indirizzo permette di studiare l’interazione tra tecnologia e mente umana.

Per l’indirizzo di Neuroscienze, gli esami del primo anno includono Neuroscienze e psicobiologia e Neuroanatomia fisiologica e patologica.

Nel secondo anno, gli studenti esplorano argomenti come Principi di neuroscienze cognitive e Neuropsicologia clinica.

Questo indirizzo fornisce una solida base nel comprendere i processi mentali complessi.

Ogni indirizzo è pensato per fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide professionali nei rispettivi ambiti, garantendo una formazione solida e completa attraverso un approccio interdisciplinare.

Prerequisiti di accesso

Per intraprendere il corso di laurea magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie presso Uninettuno, sono necessari alcuni prerequisiti fondamentali.

Innanzitutto, i candidati devono possedere una laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, specificamente appartenente alla classe 34 DM 509 L-24 DM 270, oppure una laurea magistrale in Psicologia (LM-51 o 58/S del vecchio ordinamento).

Le conoscenze pregresse in psicologia sono essenziali per entrare a fondo nell’approccio tecnico-scientifico del corso. Inoltre, viene richiesta una buona padronanza della lingua inglese per poter comprendere testi accademici e partecipare a eventuali scambi culturali o interazioni con docenti internazionali. Competenze informatiche di base sono gradite, poiché la tecnologia gioca un ruolo significativo all’interno del percorso di studi.

Un aspetto interessante del corso è la sua flessibilità nelle iscrizioni. Infatti, le iscrizioni al corso sono aperte durante tutto l’anno, permettendo ai potenziali studenti di iniziare il percorso accademico senza dover sostenere un test d’ingresso.

Questa caratteristica rende il corso particolarmente accessibile a studenti con background diversi e a coloro che cercano una transizione più agevole nel mondo accademico della psicologia applicata alle tecnologie.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Processi Cognitivi e Tecnologie di Uninettuno apre le porte a diverse carriere richieste nel mercato del lavoro odierno.

Tra le principali prospettive professionali troviamo ruoli come psicologo clinico e psicoterapeuta, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, e psicologo dello sviluppo e delle organizzazioni.

Questi professionisti possono scegliere di lavorare in proprio o collaborare con centri di ricerca, enti per la promozione del benessere, aziende ospedaliere, istituzioni scolastiche, centri di salute e sicurezza sul lavoro.

A partire dall’anno accademico 2023/2024, diventerà più facile diventare psicologi iscritti all’Albo senza l’obbligo di superare l’esame di Stato, grazie alla semplificazione introdotta dalla Legge n. 163/2021.

In questo contesto, la laurea magistrale LM-51 in psicologia non solo fornisce abilitazione professionale, ma mostra anche un significativo tasso di occupazione dell’84,2%, malgrado lo sbilanciamento tra fabbisogno e offerta nel settore.

A cinque anni dal conseguimento della laurea, i laureati possono aspettarsi una retribuzione media intorno ai 1.406 euro mensili.

Queste cifre riflettono la crescente domanda di esperti qualificati in psicologia, specialmente nel settore sanitario, dove le competenze acquisite durante il corso di studi sono direttamente applicabili.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è un’opzione eccellente per chi cerca una formazione globale senza lasciare il comfort della propria casa. Offrendo corsi in diverse lingue, l’ateneo collabora con università estere per preparare i laureati a sfide lavorative di portata mondiale.

Per i professionisti già inseriti nel mercato del lavoro, Uninettuno propone programmi flessibili che consentono di studiare continuando a lavorare. Le lezioni online offrono un’ottima gestione del tempo, permettendo di bilanciare impegni lavorativi e accademici.

Un aspetto distintivo dell’Uninettuno è l’innovazione nella didattica. Il metodo formativo all’avanguardia, con video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online, rende l’apprendimento stimolante ed estremamente valido per preparare gli studenti al futuro.