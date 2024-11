Laurea Online in Psicologia Clinica e Dinamica LM-51 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica dell’Università e-Campus è progettato per fornire agli studenti un approfondimento specialistico delle competenze psicologiche acquisite durante il percorso triennale.

L’obiettivo principale è consentire l’acquisizione di metodi e strumenti avanzati per l’indagine e l’intervento psicologico. Questo programma punta a formare professionisti capaci di muoversi con agilità nell’ambito della prevenzione, diagnosi, formazione e consulenza psicologica.

Il corso di studi, collocato nella facoltà di Psicologia e afferente alla classe di laurea LM-51, offre quattro indirizzi principali, ognuno con un focus distinto: Psicologia Clinica e Dinamica, Psicologia Giuridica, Psicologia e Nuove Tecnologie e Psicologia Strategica. Grazie a questa varietà di curricula, gli studenti possono personalizzare il proprio percorso formativo, scegliendo la direzione che meglio risponde alle loro ambizioni professionali.

In particolare, il curriculum di Psicologia Clinica e Dinamica si concentra sull’equipaggiamento tecnico e metodologico necessario per affrontare con precisione le sfide del lavoro psicologico e psicosociale.

La struttura del corso mira non solo al trasferimento di conoscenze teoriche, ma anche alla pratica concreta, attraverso esercitazioni e tirocini.

In questo modo, gli iscritti sviluppano una consolidata professionalità, pronti ad affrontare con competenza le dinamiche del lavoro contemporaneo nel campo della psicologia.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica all’Università e-Campus è strutturato per garantire una formazione solida e versatile.

Gli studenti affrontano esami comuni che abbracciano varie discipline chiave. Tra questi, Psicobiologia e Psicologia fisiologica permettono di comprendere le basi biologiche del comportamento, mentre Psicologia generale, dello sviluppo e dell’educazione forniscono una panoramica dei processi mentali e di crescita. Non possono mancare Psicologia sociale, che esplora le dinamiche interpersonali e di gruppo, e Psicologia clinica e dinamica, cuore del percorso di studi, dove si sviluppano competenze specifiche per l’intervento terapeutico.

L’intero corso è progettato per erogare un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). Questi crediti sono suddivisi in attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, nonché in altre attività pratiche.

I tirocini, cruciali per l’applicazione delle conoscenze teoriche, includono esercitazioni pratiche che preparano gli studenti al mondo del lavoro.

Per chi desiderasse una visione d’insieme più dettagliata, il piano di studi completo è liberamente consultabile in formato PDF. Questo documento offre una guida completa sugli insegnamenti disponibili, sui vari ambiti e sugli esami previsti, consentendo così di orientarsi al meglio nel proprio percorso formativo.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica presso l’Università e-Campus, è necessario possedere una laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, o nelle classi equipollenti di Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe 34 ex Legge 509) o classe L-24 ex Legge 270. Anche una laurea quinquennale in Psicologia, ottenuta presso qualsiasi ateneo, italiano o estero, è considerata idonea.

Inoltre, anche i laureati provenienti da altri percorsi accademici possono candidarsi, a patto che abbiano accumulato un minimo di 80 crediti in discipline psicologiche. È obbligatorio avere almeno 4 crediti in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01 e M-PSI/02.

Un aspetto interessante è la possibilità di iscriversi al corso in qualsiasi periodo dell’anno, consentendo così una maggiore flessibilità nell’avvio degli studi.

Questo approccio aperto e inclusivo agli accessi permette di attrarre un’ampia gamma di studenti motivati, pronti a intraprendere un percorso di specializzazione che li preparerà alle sfide della professione psicologica in una società in continua evoluzione.

Prospettive occupazionali

Il corso di Psicologia dell’Università e-Campus prepara i suoi laureati a ricoprire una vasta gamma di professioni nell’ambito psicologico.

Gli studenti possono ambire a diventare psicologi clinici e psicoterapeuti, avendo sviluppato le competenze necessarie per favorire il benessere delle persone attraverso approcci clinici e terapie specifiche.

Un’altra direzione professionale è rappresentata dai ruoli di psicologi dello sviluppo e dell’educazione, in cui si lavora a stretto contatto con bambini e adolescenti in contesti scolastici e di sviluppo personale.

Per chi è più orientato al mondo del lavoro e delle organizzazioni, il corso offre gli strumenti per intraprendere la carriera di psicologo del lavoro, ideando strategie per migliorare l’ambiente lavorativo e potenziare le risorse umane.

Dall’anno accademico 23/24, il corso di laurea magistrale in Psicologia è diventato abilitante, eliminando la necessità dell’esame di Stato per accedere all’Albo degli Psicologi.

Gli studenti devono completare un tirocinio pratico valutativo (TPV), che ammonta a 30 CFU, seguito da una prova pratica valutativa (PPV). Queste componenti del corso offrono esperienze pratiche essenziali per entrare nel mondo del lavoro pronti ad affrontare le sfide professionali.

Per quanto riguarda la classe di laurea LM-51, una situazione interessante si presenta nel settore della psicologia.

Nonostante la forte domanda di laureati in ambito sanitario, il rapporto tra offerta di lavoro e laureati è tra i più sbilanciati, con un tasso di occupazione dell’84,2%.

A cinque anni dal conseguimento della laurea, la retribuzione media si attesta a circa 1.406 euro.

Questo scenario evidenzia come, nonostante le sfide del mercato del lavoro, il percorso formativo offerto da e-Campus crei una solida base per affrontare con successo il contesto professionale.

Perché scegliere eCampus

eCampus è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza universitaria completa e versatile.

Con la possibilità di seguire le lezioni online e accedere a un campus fisico ricco di eventi e attività pratiche, l’università offre un ambiente di apprendimento dinamico.

Perfetta per chi è già immerso nel mondo del lavoro, grazie alla sua flessibilità che permette di incastrare studio e carriera, eCampus non lascia indietro nessuno.

Per ogni studente, l’università mette a disposizione un supporto concreto nella ricerca di stage e opportunità lavorative, garantendo un ingresso agevolato nel mercato del lavoro.

Gli studenti interessati alla pratica hanno accesso a laboratori e spazi attrezzati, dove le competenze tecniche possono essere affinate sotto la guida di docenti esperti.

Questo approccio pratico completa la solida formazione teorica, preparando i laureati ad affrontare con sicurezza le sfide del mondo reale e a intraprendere una carriera di successo.