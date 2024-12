Laurea Online in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni LM-51 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale Online in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (LM-51) dell’Università Telematica Mercatorum è progettato per formare professionisti capaci nella gestione del personale in contesti organizzativi diversi.

Questo programma mira a sviluppare competenze essenziali per attività di reclutamento, selezione, valutazione, formazione, sviluppo e coaching.

Gli studenti acquisiranno una solida base di conoscenze, metodi e tecniche proprie dell’analisi psicologico-sociale dei processi inerenti l’ambito lavorativo e organizzativo. Questo permetterà loro di progettare e dirigere indagini sui piani organizzativi e di collaborare efficacemente in comunicazioni, programmi e interventi con implicazioni psicologico-sociali rilevanti.

La laurea prepara gli studenti a condurre interventi sul campo, operando con autonomia professionale nell’ambito delle funzioni specifiche dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni.

Questo è fondamentale per chi desidera avere un ruolo attivo nella trasformazione delle dinamiche organizzative e nella promozione del benessere lavorativo.

Piano di studi

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Telematica Mercatorum offre un percorso di studi completo e diversificato, mirato a fornire una solida base culturale e professionale nell’ambito psicologico-sociale.

Durante i due anni previsti per il conseguimento della laurea, gli studenti dovranno accumulare un totale di 120 Crediti Formativi Universitari.

Il piano di studi include esami fondamentali nell’area della psicologia, come Psicologia delle organizzazioni, Psicologia della comunicazione e del marketing, e Psicologia della personalità e delle differenze individuali. Altri corsi completano la formazione, tra cui Diritto del lavoro, che fornisce una comprensione delle normative che influenzano il settore lavorativo.

La varietà delle discipline offerte si espande anche ad ambiti complementari come il pedagogico e il sociologico, essenziali per la crescita formativa degli studenti. Esami di rilievo come E-learning delle organizzazioni, Teorie e tecniche dei test, e Metodologia della progettazione formativa assicurano che gli studenti ottengano un ventaglio di competenze utili per affrontare le sfide del mondo lavorativo moderno.

Completano la formazione l’esame di lingua inglese, potenziando le competenze linguistiche necessarie per un professionista in grado di operare su scala internazionale.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Telematica Mercatorum, è necessario possedere una laurea nella classe L-24 o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equivalente.

In alternativa, si accettano laureati di classi non psicologiche, a condizione di avere almeno 80 crediti nei settori scientifico-disciplinari psicologici (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08), con almeno 4 crediti per ciascun settore.

Prima dell’iscrizione, i candidati devono sostenere una prova di accesso per valutare la preparazione personale, secondo le modalità specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

È essenziale anche avere una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, come richiesto dal quadro normativo di riferimento europeo.

Il vantaggio significativo è che l’iscrizione al corso biennale di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Telematica Mercatorum è aperta tutto l’anno, permettendo ai futuri studenti di iniziare il loro percorso in un periodo che meglio si adatta ai ritmi personali.

Prospettive occupazionali

I laureati in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Telematica Mercatorum possono inserirsi in numerosi contesti professionali. La loro carriera può svilupparsi come liberi professionisti o come dipendenti in attività ad alto livello in vari ambiti della psicologia del lavoro. Questi professionisti giocano un ruolo cruciale in settori dove i processi psicologico-sociali sono strategicamente rilevanti, come nella gestione delle dinamiche organizzative.

Le opportunità lavorative si estendono anche a enti pubblici che si occupano di comunicazione e gestione delle relazioni con utenti e dipendenti, settori di organizzazioni produttive e gestionali per il personale, così come in società di consulenza e istituti di ricerca concentrati su lavoro, occupazione e professioni. Non meno importanti sono le opportunità presso enti di ricerca scientifica, sia pubblici che privati.

Nel contesto della classe di laurea LM-51, il settore della psicologia mostra un interessante dinamismo. Nonostante una forte richiesta di laureati in ambito sanitario, il rapporto tra domanda e offerta rimane squilibrato. Il tasso di occupazione dei laureati è circa 84,2%, riflettendo una buona adattabilità del profilo professionale alla domanda del mercato.

In termini di remunerazione, i laureati in psicologia si trovano ad affrontare una retribuzione media di 1.406 euro a cinque anni dal conseguimento della laurea. Questo dato indica che, sebbene vi siano buone possibilità lavorative, c’è spazio per miglioramenti in termini di riconoscimento economico per i professionisti di questo settore.

Perché scegliere Mercatorum

L’Universitas Mercatorum si distingue come la scelta perfetta per gli studenti che puntano al mondo delle imprese.

Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, questa università è focalizzata sulla formazione di professionisti pronti a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo. I suoi corsi offrono una solida combinazione di apprendimento pratico e teorico, preparandoti ad affrontare le sfide economiche con competenza.

Mercatorum è ideale per chi desidera conciliare studio e lavoro in modo flessibile. L’approccio formativo online permette di seguire le lezioni adattandole agli impegni lavorativi. Inoltre, l’università offre numerose opportunità di networking attraverso eventi aziendali e collaborazioni con il tessuto imprenditoriale, semplificando l’accesso al mercato lavorativo.

Per chi è interessato ad aggiornare le proprie competenze, Mercatorum offre programmi al passo con le ultime tendenze del mercato, ideali per chi intende avanzare nella carriera o specializzarsi in settori specifici.

Questa università rappresenta una scelta versatile che supporta la crescita professionale di chi ha ambizioni imprenditoriali o intende consolidare una rete di contatti decisiva per il proprio futuro lavorativo.