Laurea Online in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia L-26 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia all’Università Telematica San Raffaele si propone di plasmare esperti capaci di agire in vari settori dell’industria alimentare. Abbracciando la classe di laurea L-26, questo percorso accademico fornisce una conoscenza approfondita che spazia dalla produzione alimentare alla consulenza nutrizionale.

Con un focus sulla produzione e trasformazione alimentare, gli studenti saranno abilitati a riconoscere e sviluppare l’interconnessione tra alimentazione umana e gastronomia. La varietà delle competenze acquisite sarà cruciale per aspirare a ruoli che promuovono il benessere attraverso alimenti bilanciati e sani.

Il programma mira a formare laureati capaci di operare non solo nel controllo della qualità e nella sicurezza alimentare, ma anche nel marketing e nella promozione dei prodotti alimentari. Con le competenze acquisite, saranno in grado di contribuire all’evoluzione del settore agroalimentare, collegando scienza e gastronomia per un impatto positivo sulla salute umana e sulla qualità della vita.

Piano di studi

Il Piano di studi del corso in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia presso l’Università Telematica San Raffaele accompagna gli studenti in un viaggio didattico ben strutturato, puntando a un apprendimento pratico ed evolutivo.

Si parte dai fondamenti che includono matematica, fisica, informatica e statistica, per fornire una solida base scientifica.

Uno step fondamentale è l’approccio alla chimica con un focus specifico sul settore agroalimentare, insieme allo studio della biologia e microbiologia, materie essenziali per comprendere i processi vitali.

Il corso prosegue con materie caratterizzanti come zootecnica, meccanica agraria e agronomia, ampliando le competenze tecniche degli studenti.

Materie cruciali come scienze tecniche dietetiche applicate e chimica degli alimenti si integrano per affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla qualità degli alimenti.

Non mancano prospettive legali ed economiche, con il diritto agrario e la gestione delle imprese, rendendo il percorso di studio completo e integrato.

Le discipline affini come la sociologia dei processi culturali e comunicativi e l’estetica arricchiscono ulteriormente l’esperienza formativa, fornendo una visione olistica della gastronomia.

Prerequisiti di accesso

Per accedere alla Laurea Triennale in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia all’Università Telematica San Raffaele, è necessario avere un diploma di scuola superiore quinquennale.

Sebbene il corso si apra a diplomati di vari indirizzi, una base in materie scientifiche o tecniche offre un vantaggio significativo.

Un aspetto interessante di questo corso è l’assenza di test di ingresso ostativi, permettendo un’adesione flessibile. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, facilitando l’accesso a chi desidera intraprendere questo percorso accademico senza le solite limitazioni temporali.

Questo approccio inclusivo e flessibile riflette l’impegno dell’ateneo nel rendere l’istruzione superiore più accessibile, creando opportunità per un ampio spettro di aspiranti studenti.

Prospettive occupazionali

Gli sbocchi professionali per i laureati in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia dell’Università Telematica San Raffaele consentono di navigare con successo nel vasto mondo del controllo qualità.

Che si tratti di produzione, conservazione o distribuzione di alimenti e bevande, le possibilità sono molteplici. Inoltre, il settore del marketing offre spazi di crescita nel promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari. Opportunità di carriera si possono trovare nelle industrie, nella grande distribuzione, nelle aziende agroturistiche e negli enti del settore agroalimentare.

L’appartenenza alla classe di laurea L-26 offre ulteriori prospettive rilevanti. Questo campo, con un tasso di occupazione pari all’89,5%, si conferma tra quelli con migliori opportunità di impiego.

Cinque anni dopo la laurea, il salario medio netto si attesta sui 1.673 euro, riflettendo la solidità del settore. L’ambito agroalimentare, fondamentale per l’economia italiana e rinomato per le sue eccellenze, offre prospettive anche su scala internazionale, rendendolo una scelta attraente per chi ambisce al successo nel mondo del lavoro.