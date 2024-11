Laurea Online in Scienze Biologiche L-13 - San Raffaele

Finalità didattiche

Il Corso di Studio Triennale in Scienze Biologiche (L-13) presso l’Università San Raffaele è pensato per forgiare professionisti nel campo delle scienze biologiche, noti come Biologi Junior. Questo corso si dedica alla comprensione approfondita dei fenomeni legati alla vita animale e vegetale, abbracciando aspetti che vanno dalle origini dell’esistenza, passando per i sistemi di interrelazione, fino allo sviluppo e all’evoluzione degli organismi.

Una delle caratteristiche salienti di questo programma è la robusta formazione nelle strutture genetiche e le tecniche potenziali per la loro modifica, il tutto incastonato in un approccio transdisciplinare che non solo integra le discipline biologiche fondamentali, ma le completa con competenze tecniche avanzate. Queste abilità sono cruciali per sostenere sperimentazioni di laboratorio in campi biomedici e bioecologici, rispondendo così alle moderne esigenze scientifiche.

Il curriculum è in sincronia con le tendenze globali più recenti, fornendo una preparazione di base solida e al contempo un orientamento interdisciplinare alla ricerca. L’obiettivo è chiaro: formare degli esperti versatili, preparati per applicare le conoscenze acquisite nei laboratori di ricerca alla produzione di beni e servizi, conferendo loro un vantaggio competitivo nel mondo scientifico e professionale.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università San Raffaele è accuratamente progettato per offrire una combinazione equilibrata di teoria e pratica, essenziale per formare professionisti competenti in biologia.

Gli studenti si trovano immersi in un ambiente accademico che sposa insegnamenti teorici con attività pratiche di laboratorio. Questo approccio didattico consente di assorbire nozioni solide attraverso lezioni teoriche e di affinare le competenze attraverso esperienze pratiche, garantendo una preparazione completa e variegata.

Enorme importanza viene data alle modalità blended di erogazione della didattica: la combinazione di lezioni online su piattaforme digitali d’avanguardia e attività pratiche nei laboratori dell’IRCCS San Raffaele offre flessibilità nello studio, senza compromettere la qualità dell’apprendimento esperienziale.

Il programma copre una vasta gamma di discipline fondamentali, tra cui matematica, fisica, statistica, informatica, biologia, chimica, fisiologia, botanica, zoologia, ecologia e biologia molecolare. Non mancano le attività di tirocinio obbligatorie che permettono agli studenti di applicare quanto appreso in contesti reali, favorendo un ingresso graduale nel mondo del lavoro mediante collaborazioni con aziende e centri di ricerca nazionali e internazionali.

La presenza di una vasta libreria digitale e di molteplici servizi dell’ateneo arricchisce ulteriormente l’esperienza educativa, contribuendo a costruire una carriera solida e versatile per ogni studente.

Prerequisiti di accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università San Raffaele è necessario avere un diploma di scuola secondaria superiore, assicurando così una base educativa solida prima di intraprendere questa avventura accademica.

In alternativa, è accettato un titolo di studio equivalente riconosciuto a livello internazionale, ideale per studenti stranieri che desiderano sperimentare l’eccellenza educativa italiana. Questa inclusività riflette la vocazione globale dell’ateneo, attirando persone motivate e ambiziose da tutto il mondo.

Una preparazione adeguata nelle materie scientifiche è fortemente consigliata, poiché le competenze in matematica, chimica e biologia saranno fondamentali per affrontare con successo il piano di studi.

Un interesse marcato per le scienze naturali e una predisposizione all’analisi e alla ricerca scientifica completeranno il profilo ideale dei candidati.

Prospettive occupazionali

Il laureato in Scienze Biologiche presso l’Università San Raffaele avrà accesso a una serie di opportunità professionali interessanti e variegate.

Dopo aver conseguito il titolo e previo superamento dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo B dell’Ordine dei Biologi, sarà possibile operare come Biologo Junior. Questa qualifica permette di lavorare sia nel settore pubblico, sia in quello privato, ricoprendo ruoli chiave nelle attività di analisi di laboratorio.

Utilizzando tecniche avanzate come il sequenziamento del DNA, la coltura cellulare e l’analisi proteica, i laureati potranno svolgere un ruolo cruciale nella ricerca scientifica e nei servizi biomedici.

Oltre al lavoro in laboratorio, il laureato potrà contribuire significativamente alla valutazione ambientale, attraverso indagini per monitorare la salute degli ecosistemi e lo sviluppo di strategie di conservazione. Le conoscenze acquisite consentiranno anche di inserirsi nel dinamico settore della biologia molecolare e della genetica, con applicazioni nella ricerca sui processi biologici, l’ereditarietà, la biotecnologia e le malattie genetiche.

Altri ambiti professionali includono la divulgazione scientifica e la comunicazione dei risultati scientifici a un pubblico più vasto e variegato, passando dalla ricerca farmaceutica alle biotecnologie.

La classe di laurea L-13, a cui appartiene il Corso di Scienze Biologiche, garantisce tassi di occupazione elevati, con una percentuale dell’89,7%. I laureati in questo settore percepiscono, mediamente, una retribuzione netta mensile di 1.680 euro dopo cinque anni dal conseguimento del titolo.

Le competenze acquisite sono particolarmente richieste, non solo nel campo della biologia, ma anche nelle biotecnologie. Le previsioni future indicano una crescita costante della domanda per esperti in materie scientifiche, rendendo questa scelta accademica non solo gratificante, ma anche strategicamente vantaggiosa per una carriera professionale di successo e in continua evoluzione.