Laurea Online in Scienze della Comunicazione e Media Digitali L-20 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e Media Digitali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato per fornire una solida base teorica e pratica agli studenti interessati al mondo della comunicazione moderna. Questa formazione si concentra sull’analisi e la comprensione dei fenomeni comunicativi nella società contemporanea, in particolare quelli influenzati dalle tecnologie digitali.

Con l’avvento della rivoluzione digitale, la metodologia del corso integra conoscenze teoriche con abilità pratiche, permettendo agli studenti di comprendere e gestire efficacemente le informazioni. Si tratta di una preparazione completa che copre diversi ambiti, dall’analisi dei media alla comunicazione digitale, con un occhio di riguardo per le esigenze comunicative di aziende ed enti pubblici e privati.

In un contesto in cui la comunicazione è in costante evoluzione, gli studenti apprenderanno a navigare e sfruttare le ultime tecnologie per operare in vari settori. Il corso si propone di formare professionisti capaci di rispondere alle mutevoli richieste del mercato del lavoro, creando contenuti e strategie che siano pertinenti e all’avanguardia.

Piano di studi

Il piano di studi per il corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è strutturato per offrire un equilibrio tra teoria e pratica. Suddiviso in tre anni accademici, ciascun anno garantisce l’acquisizione di 60 CFU, per un totale di 180 CFU necessari al conseguimento della laurea.

Durante il primo anno, gli studenti sono introdotti ai fondamenti della comunicazione e alle dinamiche delle tecnologie digitali.

Il secondo e il terzo anno sono dedicati all’approfondimento di discipline metodologiche e tematiche specifiche, come la comunicazione visiva e il marketing digitale. Ogni anno include una combinazione di corsi teorici e attività pratiche, come web-lab e tirocini curriculari in enti operanti nel settore.

Un elemento distintivo del piano di studi è l’offerta di esperienze formative all’estero, tramite programmi Erasmus, e l’integrazione di competenze linguistiche in inglese e in una seconda lingua europea, affinando la preparazione degli studenti per un mercato del lavoro globalizzato.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze della Comunicazione e Media Digitali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è indispensabile essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un altro titolo di studio equivalente, acquisito all’estero e riconosciuto idoneo.

Questo requisito fondamentale assicura che tutti gli studenti abbiano una base educativa solida su cui costruire le conoscenze professionali avanzate.

L’Università ha predisposto un Test Orientativo non Selettivo, che ha lo scopo di valutare il livello delle conoscenze di base dei candidati. Questo test non influisce sull’ammissione al corso, garantendo così l’accesso senza barriere agli studenti motivati a intraprendere questo percorso accademico.

Questo approccio inclusivo permette agli studenti di diverse origini di iniziare il loro percorso educativo con fiducia e determinazione.

Prospettive occupazionali

I laureati in Scienze della Comunicazione e Media Digitali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi hanno un ampio ventaglio di opportunità lavorative nei settori della comunicazione.

Le loro competenze sono richiestissime in ambienti come associazioni, case editrici, agenzie creative, testate giornalistiche, agenzie pubblicitarie, centri media e organizzazioni di eventi culturali.

Oltre a ciò, le aziende del settore cine-televisivo, le compagnie teatrali e le radiotelevisioni cercano spesso professionisti pronti a contribuire con le loro conoscenze in comunicazione e media digitali.

Queste figure professionali trovano opportunità anche in aziende specializzate nella promozione e produzione di contenuti per i media e il web, nonché in agenzie di pubbliche relazioni, listening e social media.

Inoltre, possono operare all’interno dei dipartimenti di comunicazione di uffici stampa, enti diplomatici e internazionali.

Riguardo alla classe di laurea L-20, le prospettive di impiego continuano a essere positive, con un tasso d’occupazione notevole dell’86,3%. A cinque anni dal conseguimento della laurea, gli individui di questo ambito guadagnano in media 1.583 euro mensili.

Le competenze in comunicazione sono molto apprezzate in vari settori, incluse istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali.

Questa versatilità e richiesta costante fanno del corso una scelta vincente per chi mira a una carriera solida e dinamica.

Perché scegliere Unimarconi

Se stai cercando un ateneo che combini qualità accademica e flessibilità, l’Università Telematica Unimarconi è la scelta ideale. Con rette annuali competitive e un approccio didattico flessibile, Unimarconi si adatta perfettamente agli studenti che desiderano conciliare studio e lavoro, senza compromettere la qualità dell’istruzione.

Per chi lavora, l’ateneo offre un ambiente di apprendimento costruito su misura. Le lezioni online consentono di gestire il proprio tempo in modo autonomo, assicurando che l’educazione si inserisca armoniosamente nella vita professionale del discente. L’università è progettata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, dotando gli studenti di competenze aggiornate e applicabili.

Unimarconi si distingue inoltre per le opportunità di esperienza accademica internazionale. Le collaborazioni con istituzioni estere permettono di intraprendere programmi di scambio e studio all’estero, arricchendo il percorso accademico con una dimensione globale. Questa apertura internazionale affina le prospettive culturali e aumenta le opportunità professionali.