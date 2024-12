Laurea Online in Scienze dell'Educazione e della Formazione L-19 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università Unipegaso mira a fornire agli studenti una solida base di conoscenze pedagogiche, arricchite da discipline metodologico-didattiche, nonché aspetti filosofici, psicologici, sociologici e antropologici. L’obiettivo principale è garantire una comprensione approfondita e multidisciplinare delle varie dinamiche educative.

Gli iscritti acquisiranno competenze che spaziano dalle strategie organizzative e gestionali delle attività educative alla padronanza delle tecniche di monitoraggio e valutazione degli interventi formativi. Questa preparazione mira non solo a formare professionisti dell’educazione capaci di interagire con diverse comunità e contesti, ma anche a sviluppare una coscienza critica riguardo alle problematiche educative contemporanee.

Durante i tre anni di corso, che fa parte della classe di laurea L-19, gli studenti sono stimolati a diventare figure professionali innovative, pronte ad affrontare le sfide del settore educativo attraverso un percorso formativo articolato che include varie prove intermedie per una valutazione continua dell’apprendimento.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione all’Università Unipegaso è progettato per offrire una formazione approfondita e versatile. Entrambi i curriculi, ovvero Scienze dell’Educazione e della Formazione ed Educatore Professionale Socio-Pedagogico, prevedono un solido percorso didattico che bilancia teoria e pratica.

Le attività didattiche di base includono Pedagogia generale, Pedagogia sperimentale e Didattica generale, oltre a Teoria e metodologia delle attività motorie dell’età evolutiva, per fornire agli studenti una comprensione esaustiva dei concetti fondamentali dell’educazione.

Ogni studente deve raggiungere un totale di 180 CFU, così distribuiti: 48 CFU nelle materie di base, 72 CFU in attività caratterizzanti, 18 CFU in materie affini e 42 CFU in attività diversificate, che comprendono anche l’apprendimento di una lingua straniera e competenze informatiche.

Questa struttura permette di sviluppare non solo capacità tecniche ma anche competenze trasversali che sono fondamentali nel mondo attuale.

Il percorso formativo è pensato per stimolare lo sviluppo personale e professionale, preparando gli studenti a confrontarsi con efficacia nel campo educativo e formativo.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università Unipegaso, gli aspiranti studenti devono possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente conseguito all’estero. Questa è una fase chiave nel percorso di preparazione all’ingresso nel settore educativo, dove è essenziale partire con la giusta base di conoscenze e competenze.

Tutti i neoimmatricolati sono chiamati a superare un test iniziale previsto dal Regolamento Didattico dell’Ateneo. Questo test non rappresenta un ostacolo per l’accesso, poiché ha l’obiettivo di valutare il livello iniziale degli studenti e indirizzare eventuali necessità formative.

Qualora l’esito del test non fosse positivo, gli studenti riceveranno degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che potranno essere colmati attraverso i Corsi Zero e relativi test finali all’interno del primo anno di studi.

È importante ricordare che all’Università Unipegaso, l’iscrizione è possibile in qualsiasi momento dell’anno senza incorrere in costi supplementari sulla retta standard. Questo consente una flessibilità unica, permettendo agli studenti di pianificare il loro ingresso all’università in base alle proprie esigenze personali e lavorative.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università Unipegaso apre a diverse opportunità professionali.

I laureati possono intraprendere carriere come insegnanti nella formazione professionale e tecnici delle biblioteche. Gli sbocchi lavorativi includono:

asili nido

case di accoglienza

centri di aggregazione giovanile

centri educativo-ricreativi

centri per bambini e famiglie

centri socio-educativi

strutture dedicate alla formazione professionale

Inoltre, ci sono possibilità in:

comunità alloggio

comunità familiari

comunità educative

servizi educativi territoriali e domiciliari

servizi di formazione permanente per operatori socio-educativi e sociali

Tuttavia, è importante notare che questo corso non abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, per cui è necessario un titolo specifico in Scienze della Formazione Primaria, attualmente non offerto dall’Unipegaso.

Passando al contesto attuale del mercato del lavoro, il settore dell’educazione e della formazione, incluse le scienze motorie, è uno dei più dinamici con un tasso di occupazione dell’86,4%.

Annualmente, vi è un fabbisogno di 43.550 laureati, ma l’offerta si attesta a 32.700. Inoltre, cinque anni dopo la laurea, i professionisti in questo campo possono aspettarsi una retribuzione media netta di circa 1.380 euro. Questo quadro evidenzia un buon potenziale occupazionale e una crescita stabile per i laureati in scienze dell’educazione e della formazione.

Perché scegliere Unipegaso

L’Università Telematica Pegaso, conosciuta per la sua flessibilità, rappresenta la scelta ideale per chi desidera combinare lo studio con impegni personali e lavorativi.

Questo ateneo telematico consente agli studenti di programmare il loro percorso accademico in base alle proprie esigenze, grazie a lezioni online accessibili ovunque e in qualsiasi momento, ottimizzando così il tempo dedicato all’apprendimento.

Unipegaso si distingue anche per il sostegno concreto agli studenti lavoratori, offrendo programmi adatti a coloro che vogliono bilanciare lo studio e le responsabilità professionali.

Risorse come lezioni registrate, webinar e materiali didattici sempre disponibili online permettono agli studenti di gestire il loro tempo in modo efficace, senza rinunciare alla qualità dell’istruzione.

Infine, l’università è perfetta per chi cerca un approccio all’educazione orientato al futuro.

Con l’uso di tecnologie innovative nella didattica e una rete di tutor specializzati, Unipegaso garantisce un’esperienza di apprendimento interattiva e supporto continuo per tutta la durata del percorso formativo.