Laurea Online in Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive L-22 - IUL

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive IUL è progettato per fornire una serie di competenze multidisciplinari indispensabili in un settore in continua evoluzione come quello dell’educazione motoria.

Gli studenti sono formati attraverso un’istruzione interdisciplinare studiata per far fronte alle esigenze di professionisti versatili, capaci di gestire non solo l’aspetto atletico, ma anche quello psicologico, relazionale e organizzativo.

È un percorso che forma esperti in grado di coordinare programmi di attività motoria personalizzati, basati sulla valutazione delle capacità individuali e delle condizioni di salute, con un occhio di riguardo alla promozione del benessere e all’inclusione di persone con disabilità.

Il corso enfatizza l’importanza della gestione di eventi sportivi e prepara i laureati a favorire la diffusione dei valori dello sport come strumento di miglioramento del benessere e della salute collettiva, attraverso iniziative volte a promuovere la partecipazione attiva e lo spirito d’inclusione.

Grazie a questo approccio formativo, i laureati saranno in grado di operare efficacemente in contesti diversi, promuovendo il settore sportivo e il suo impatto benefico nella società.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze motorie, Pratica e gestione delle attività sportive IUL è costruito per offrire una formazione completa e diversificata.

Al centro del percorso vi è la disciplina fondamentale di Metodi e didattiche delle attività motorie, approfondita lungo tutto il triennio. Un aspetto cruciale del programma è l’attività pratica, che si realizza attraverso un tirocinio formativo di 25 CFU, distribuito sull’intera durata del corso per assicurare un’esperienza pratica continua e robusta.

Tra le materie caratterizzanti spiccano le discipline medico-sanitarie come Igiene generale e applicata e Patologia generale, insieme a quelle biologiche come Antropologia e Fisiologia. Queste materie consentono agli studenti di comprendere i processi vitali che regolano il corpo umano e di gestire stati di salute alterati.

Inoltre, il piano di studi combina conoscenze economiche e pedagogiche. Insegnamenti come Economia aziendale ed Economia e gestione delle imprese sono fondamentali per chi aspira a posizioni manageriali nel mondo dello sport, preparandosi a gestire strutture, associazioni e l’organizzazione di eventi.

Gli studi in Pedagogia sperimentale e nuove tecnologie, e Didattica e pedagogia speciale, forniscono tutte le competenze relazionali necessarie per lavorare con diversi gruppi, incluso l’insegnamento ai soggetti diversamente abili.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive IUL, gli aspiranti studenti non devono soddisfare requisiti particolarmente stringenti.

Il corso si rivolge a tutti coloro in possesso di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale o di un titolo di studio equivalente ottenuto all’estero.

Questo approccio aperto consente una vasta accessibilità, permettendo agli studenti di seguire le proprie passioni nell’ambito delle scienze motorie senza restrizioni aggiuntive.

L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno, offrendo una flessibilità che consente di pianificare in modo personalizzato l’inizio del proprio percorso universitario.

Questa politica inclusiva gode di ampio consenso e spinge molti giovani a intraprendere il cammino accademico nel campo delle scienze motorie, sapendo di poter iniziare subito il loro viaggio formativo senza doversi preoccupare di requisiti complicati o test di ammissione.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive IUL apre le porte a una varietà di sbocchi lavorativi.

I laureati possono inserirsi come istruttori di discipline sportive non agonistiche presso palestre e centri fitness, oppure lavorare come allenatori o preparatori atletici per atleti individuali o squadre.

Le opportunità non si fermano qui, poiché è possibile operare nella gestione di strutture sportive, nell’organizzazione di eventi e come istruttori di attività motorie in strutture turistiche e ricreative.

Questo ventaglio di possibilità consente di sviluppare carriere dinamiche all’insegna della passione per lo sport e il movimento.

Il settore delle scienze motorie, appartenente alla classe di laurea L-22, è caratterizzato da una domanda robusta, con un tasso di occupazione dell’86,3%.

Questo dato riflette una crescente attenzione verso il benessere e lo sport, che alimenta il fabbisogno di professionisti nel campo.

A cinque anni dalla laurea, i laureati in questa disciplina percepiscono una retribuzione media di 1.452 euro, confermando l’attrattiva economica del settore.

Ogni anno, il fabbisogno di nuovi laureati rimane alto, rendendo questa scelta formativa non solo una passione, ma anche un investimento sicuro nel futuro.

Perché scegliere IUL

Se stai cercando un percorso universitario che combini teoria e pratica, IUL è il posto ideale. Questo ateneo si distingue per l’attenzione all’innovazione didattica, configurandosi come punto di riferimento nel panorama della formazione online.

Gli studenti possono attingere a risorse bibliografiche di ultima generazione e collaborare a progetti con esperti del settore, beneficiando di un ambiente stimolante che promuove la crescita intellettuale e contribuisce significativamente alla comunità accademica.

IUL è particolarmente adatto a chi desidera intraprendere o avanzare nel settore dell’istruzione grazie all’offerta di corsi finalizzati all’aggiornamento delle competenze didattiche. E se la flessibilità è una priorità, la piattaforma di e-learning avanzata permette di seguire le lezioni ovunque e in qualsiasi momento, conciliando al meglio studio, lavoro e vita personale.

Inoltre, l’approccio personalizzato all’apprendimento garantisce un supporto su misura grazie ai tutor dedicati, rendendo l’esperienza accademica altamente soddisfacente.

Se hai un occhio di riguardo per la ricerca, IUL collabora con numerosi enti per sviluppare progetti innovativi nell’ambito dell’istruzione. È l’ambiente perfetto per chi vuole lasciare un segno nel settore attraverso studi e sperimentazioni all’avanguardia.