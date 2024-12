Laurea Online in Scienze Motorie L-22 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università Unipegaso (classe di laurea L-22) mira a fornire agli studenti una solida base di conoscenze e competenze nell’area dell’attività motoria. Gli obiettivi principali includono la capacità di condurre, gestire e valutare attività motorie, sia a livello individuale che di gruppo, integrando aspetti compensativi, adattativi, educativi e ludico-ricreativi.

La struttura del corso è attentamente progettata per preparare gli studenti a comprendere e applicare tecniche di allenamento e addestramento, considerando vari aspetti umani, dai biomedici a quelli psicopedagogici e di comunicazione.

Due sono gli indirizzi offerti: quello di base in Scienze Motorie e Sportive e quello indirizzato alla gestione dell’innovazione tecnologica tramite il curriculum Biosanitario. Quest’ultimo si concentra sulla continua evoluzione scientifica e metodologica per le attività motorie, adattandosi alle caratteristiche dei praticanti, che possono avere diverse fasce di età o condizioni fisiopatologiche.

In entrambi gli indirizzi, l’approccio formativo si basa sull’integrazione di conoscenze anatomiche, biologiche, storiche e sociali, fondando così una preparazione completa e articolata per futuri professionisti nel settore delle Scienze Motorie.

Piano di studi

Il piano degli studi del corso di laurea in Scienze Motorie presso l’Università Unipegaso è accuratamente strutturato per fornire agli studenti una comprensione approfondita del corpo umano e delle scienze motorie, preparando così futuri professionisti pronti ad affrontare le sfide del settore.

Durante il primo anno, gli studenti acquisiscono conoscenze fondamentali in anatomia, biologia e pedagogia, necessarie per comprendere il funzionamento del corpo umano in movimento. Ciò include anche lo studio degli aspetti storici e sociali, che motivano l’attenzione verso il corpo e la promozione dell’attività sportiva.

Nel corso dei tre anni di studio, il curriculum si arricchisce con discipline nelle aree biomedica, psicologica, così come in campo giuridico, economico e statistico.

Gli studenti devono completare un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU) per ottenere la laurea. Questi crediti comprendono moduli obbligatori nelle discipline motorie, formazione caratterizzante e affine, oltre ad abilità linguistiche e informatiche.

Il programma include inoltre tirocini pratici, offrendo agli studenti l’opportunità di applicare le loro conoscenze teoriche in contesti reali, facilitando così una transizione fluida verso il mondo del lavoro.

Prerequisiti di accesso

L’iscrizione al corso di laurea in Scienze Motorie presso l’Università Unipegaso richiede il possesso di un diploma di scuola superiore o di un titolo estero equipollente. Questa preparazione di base è fondamentale per garantire che gli studenti possano affrontare al meglio il percorso accademico proposto.

Prima dell’immatricolazione definitiva, tutti i candidati devono superare un test di verifica delle competenze iniziali, come disciplinato dal regolamento didattico.

Va sottolineato che l’esito di questo test non preclude l’ammissione al corso. Tuttavia, per coloro che presentano carenze nelle conoscenze di base evidenziate dal test, vengono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da colmare entro il primo anno di studio.

L’obiettivo è assicurare che tutti gli studenti raggiungano un livello omogeneo di preparazione sin dai primi esami.

Inoltre, l’Università Unipegaso offre la flessibilità di un’iscrizione continua, consentendo agli studenti di inviare la documentazione necessaria in qualsiasi momento dell’anno, sia online sia di persona, permettendo così un’agevole gestione dei tempi e delle necessità personali di ogni studente.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università Unipegaso fornisce una preparazione solida per accedere a diverse carriere nel settore delle attività fisiche e sportive. I laureati possono aspirare a ruoli come istruttori di discipline sportive non agonistiche, organizzatori di eventi e strutture sportive, osservatori sportivi e allenatori e tecnici sportivi.

Inoltre, chi completa il percorso può partecipare a concorsi per le graduatorie di terza fascia di circolo e d’istituto, ottenendo incarichi di supplenza come professori di educazione fisica nelle scuole.

Il panorama professionale per i laureati in Scienze Motorie è particolarmente dinamico, con un tasso di occupazione dell’86,3%. La crescente enfasi sul benessere e l’attività fisica ha contribuito ad aumentare la domanda di professionisti nel settore. Ogni anno, il mercato richiede un numero elevato di laureati per soddisfare il fabbisogno di competenze specifiche legate allo sport e al movimento.

A cinque anni dal conseguimento della laurea, i professionisti di quest’area possono aspettarsi una retribuzione media di circa 1.452 euro mensili, confermando così la validità e l’attrattiva economica del percorso formativo.

Perché scegliere Unipegaso

L’Università Telematica Unipegaso rappresenta la scelta ideale per chi cerca flessibilità e innovazione nel proprio percorso accademico. Progettata per adattarsi alle esigenze personali e lavorative degli studenti, Pegaso offre la possibilità di pianificare il proprio percorso di studi in maniera autonoma.

Le lezioni online, accessibili ovunque, rendono l’apprendimento un’esperienza comoda ed efficiente, permettendo di conciliare studio, lavoro e vita privata senza sacrificare la qualità dell’istruzione.

Unipegaso è particolarmente adatta per studenti lavoratori, proponendo programmi specificamente strutturati per bilanciare impegni professionali e accademici. Con materiali didattici e webinar disponibili in qualsiasi momento, gli studenti hanno la possibilità di gestire il proprio tempo con la massima autonomia, supportati da tutor esperti che offrono assistenza continua durante tutto il percorso formativo.

Per chi desidera un’educazione all’avanguardia, Unipegaso si distingue per l’uso di tecnologie interattive nella didattica, promuovendo un apprendimento attivo e coinvolgente. Grazie a un’infrastruttura tecnologica innovativa, l’ateneo prepara gli studenti a rispondere prontamente alle sfide del mondo moderno, rendendoli competitivi nel mercato globale.