Laurea Online in Scienze Pedagogiche (Pedagogia e Scienze Umane) L-85 - eCampus

Finalità didattiche

Il corso di Scienze pedagogiche (LM-85) dell’Università eCampus ha un obiettivo chiaro e mirato: coniugare una conoscenza approfondita delle discipline con competenze pratiche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Gli studenti che scelgono questa laurea magistrale saranno posti di fronte a un’ampia gamma di materie che spaziano tra teorie pedagogiche, metodologie didattiche e scienze umane.

L’idea centrale è quella di formare individui capaci di operare efficacemente in diversi contesti educativi, con un occhio attento sia all’innovazione che alle tradizioni pedagogiche consolidate. Questo percorso accademico invita i discenti a sviluppare una mentalità critica e analitica, permettendo loro di adattarsi a:

consulenze e ricerche educative,

pianificazione e gestione di interventi in enti scolastici,

progettazione di interventi rivolti a persone con diverse necessità educative.

Le finalità didattiche di questo corso sono progettate per fornire a chi sceglie eCampus le risorse necessarie per diventare veri protagonisti nel mondo dell’istruzione, con un approccio bilanciato tra teoria e pratica, pronti a rispondere alle sfide dell’educazione moderna.

Piano di studi

Nel percorso di laurea in Scienze pedagogiche presso l’Università eCampus, il piano di studi è attentamente progettato per offrire una formazione completa e multidisciplinare.

I curricula disponibili coprono diversi ambiti, permettendo agli studenti di scegliere tra:

Pedagogia e Scienze Umane: Un curriculum ideale per coloro che preferiscono lavorare nel settore della consulenza e ricerca educativa, nonché nella pianificazione e gestione di interventi presso istituzioni scolastiche. Pedagogia della Disabilità e Marginalità: Questo indirizzo si concentra sulla progettazione di interventi educativi per persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali e per coloro che vivono in condizioni di marginalità. Teorie e Metodologie dell’e-learning e della Media Education: Un percorso pensato per formare esperti nei campi emergenti dell’educazione digitale, con un focus su e-tutoring e didattica telematica.

Ogni curriculum include diverse materie, tutte riguardanti ambiti disciplinari come pedagogia, didattica, filosofia, storia, psicologia, sociologia e antropologia.

Gli studenti sono tenuti ad acquisire un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU), distribuiti in 63 CFU per attività caratterizzanti, 15 CFU per attività affini e integrative, e 42 CFU per altre attività, inclusi tirocini.

Il piano di studi è flessibile, permettendo agli studenti di personalizzare la loro esperienza educativa in base alle proprie inclinazioni professionali, garantendo comunque una base solida e completa in tutte le materie fondamentali.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi alla laurea magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università eCampus, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. Innanzitutto, è fondamentale possedere un titolo di studio triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (classe di laurea L-19) o in una delle classi previste dai decreti ministeriali D.M. 270/04 o D.M. 509/99.

Per chi proviene da altri ambiti accademici, è possibile accedere previa acquisizione di 90 crediti formativi universitari (CFU) in area umanistica, assicurandosi che almeno 30 di questi CFU siano afferenti al settore scientifico-disciplinare M-PED e ulteriori 30 nei settori M-PED, SPS, M-PSI, M-DEA/01.

Inoltre, la padronanza dei principali strumenti informatici è un altro requisito essenziale per l’ammissione. Gli studenti devono dimostrare competenze nell’elaborazione di testi, utilizzo di fogli di calcolo, progettazione e gestione di database e nell’uso di strumenti di presentazione.

Oltre a ciò, è importante avere una buona conoscenza della lingua inglese. La verifica dei requisiti avviene al momento dell’iscrizione, che è aperta in qualsiasi momento dell’anno. Nel caso in cui l’esito della verifica risulti negativo, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare per proseguire con il corso.

Prospettive occupazionali

Il corso di Scienze Pedagogiche dell’Università eCampus apre la strada a diverse opportunità professionali. Una delle principali funzioni è quella del professore di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nelle scuole secondarie superiori.

Inoltre, i laureati possono assumere il ruolo di pedagogisti, affiancando gli insegnanti nella gestione delle difficoltà di apprendimento, migliorando così il rapporto tra docenti e studenti.

Passando ai dati più specifici, la classe di laurea LM-85 rispecchia un settore particolarmente richiesto, con un tasso di occupazione molto elevato dell’86,4%.

Annualmente, c’è un fabbisogno di circa 43.550 laureati a fronte di un’offerta di 32.700, evidenziando uno spazio considerevole per l’inserimento nel mercato del lavoro.

A cinque anni dal conseguimento del titolo, la retribuzione media netta per i laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione è di circa 1.380 euro.

Questa prospettiva lavorativa dimostra un solido investimento per chi decide di intraprendere questo percorso formativo, capace di offrire non solo una stabilità lavorativa, ma anche una gratificazione economica considerevole nel lungo termine.

Perché scegliere eCampus

L’Università eCampus rappresenta una scelta ideale per chi desidera un’opzione formativa completa e flessibile.

Perfetta per studenti che puntano a un’esperienza universitaria versatile, eCampus offre sia la possibilità di seguire i corsi online che di partecipare presso il campus fisico. Questo permette un mix perfetto tra apprendimento digitale e interazione diretta durante lezioni, eventi e laboratori, rendendo più dinamica e coinvolgente l’esperienza accademica.

Sei un lavoratore già impegnato? eCampus ha pensato anche a te. La struttura dei suoi corsi online è stata progettata per essere ugualmente efficace, indipendentemente da quando puoi dedicarti agli studi, consentendoti di conciliare impegni professionali e accademici senza stress. Inoltre, il supporto nella ricerca di stage e opportunità lavorative facilita un immediato ingresso nel mondo del lavoro.

Gli studenti che vogliono focalizzarsi su una formazione pratica troveranno laboratori e spazi attrezzati per sviluppare competenze specifiche, con la guida di docenti esperti e professionisti del settore.

Questo approccio pratico prepara gli studenti ad affrontare le sfide concrete del loro futuro lavorativo con sicurezza e preparazione.