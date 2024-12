Laurea Online in Scienze Pedagogiche LM-85 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche offerto dall’Università Telematica Unipegaso è progettato per coloro che, con un titolo di studio triennale della classe L-19, desiderano approfondire le loro competenze metodologiche e capacità operative nel campo dell’educazione. Questa opportunità formativa si rivolge a chi ambisce a un profilo di alta formazione, capace di concepire e realizzare progetti formativi che contribuiscano allo sviluppo equilibrato della personalità e delle risorse globali degli individui.

Il corso è suddiviso in due percorsi distinti: Scienze Pedagogiche ed E-Learning e Formazione, e appartiene alla classe di laurea LM-85. La sua durata è di due anni, durante i quali i partecipanti vengono formati per diventare educatori dotati di competenze tematiche, metodologiche e progettuali. Questi professionisti sono in grado di perfezionare il loro profilo culturale e scientifico, oltre a maturare competenze specifiche nell’ambito educativo e dell’istruzione.

L’obiettivo centrale di questo programma accademico è quello di qualificare gli studenti come pedagogisti capaci di svolgere un ruolo essenziale nelle scienze umane, pedagogiche e dell’educazione. Le attività didattiche del corso sono orientate a completare il profilo culturale e professionale dello studente, favorendo un approfondimento significativo delle proprie competenze e capacità progettuali nel settore dell’educazione.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università Telematica Unipegaso è strutturato per garantire una formazione completa e interdisciplinare.

Gli studenti hanno l’opportunità di approfondire materie che spaziano dalle discipline pedagogiche e metodologico-didattiche a quelle filosofiche e storiche, senza trascurare aspetti psicologici, sociologici e antropologici.

Questo percorso accademico è concepito per fornire agli studenti 120 CFU nel corso dei due anni, con 70 CFU dedicati alle attività caratterizzanti che rafforzano la competenza nell’ambito educativo, 20 CFU nelle materie affini e 30 CFU tra conoscenze linguistiche, tirocini formativi e orientamento.

Il corso si avvale di un ambiente di apprendimento virtuale che consente agli studenti di partecipare attivamente e interagire con tutor esperti, pronti a supportare e facilitare l’acquisizione di conoscenze approfondite.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università Telematica Unipegaso, è richiesto il possesso di una laurea triennale nella classe L-19, conforme alle disposizioni del DM 270.

Gli aspiranti devono anche avere competenze adeguate in almeno una lingua ufficiale dell’Unione Europea.

Inoltre, è essenziale aver acquisito un numero sufficiente di CFU in aree disciplinari specifiche tra cui pedagogico-didattiche, psicologiche, sociologiche e filosofico-antropologiche.

Al momento dell’immatricolazione, viene richiesto agli studenti di completare un test di verifica delle conoscenze. Sebbene il test non sia selettivo, serve a valutare la preparazione iniziale degli iscritti.

Coloro che ottengono un esito sfavorevole saranno tenuti a frequentare dei corsi integrativi, denominati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da completare entro il primo anno. Questi precorsi offrono l’opportunità di colmare eventuali lacune accademiche prima di intraprendere gli studi regolari.

L’Università Unipegaso offre flessibilità nell’iscrizione, consentendo ai potenziali studenti di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno senza incorrere in costi aggiuntivi.

Sono previste agevolazioni economiche specifiche per studenti diversamente abili e per quelli affiliati ad associazioni, sindacati o enti convenzionati.

Prospettive occupazionali

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università Telematica Unipegaso è progettato per formare professionisti preparati a intraprendere diverse carriere nel mondo dell’educazione e della formazione. Gli sbocchi lavorativi principali includono ruoli di esperti nella progettazione formativa e curricolare, posizioni di pedagogisti presso centri di formazione, oppure in contesti aziendali e organizzazioni come docenti.

I laureati possono lavorare come progettisti e pianificatori nell’editoria scolastica ed educativa o gestire servizi didattici in biblioteche e musei. Inoltre, si preparano a progettare e gestire percorsi formativi per l’aggiornamento e l’educazione continua dei docenti.

Per quanti scelgono questa strada accademica, appartenente alla classe di laurea LM-85, il mercato del lavoro offre prospettive interessanti. Il settore dell’educazione e della formazione, comprese le scienze motorie, è tra i più richiesti, vantando un tasso di occupazione dell’86,4%.

Ogni anno, la domanda di laureati è di circa 43.550, mentre l’offerta raggiunge solo i 32.700, segnalando l’esistenza di un gap nel mercato che i nuovi laureati possono colmare con le loro competenze.

A cinque anni dal conseguimento del titolo, il compenso medio netto per i professionisti di questo settore è di circa 1.380 euro al mese.

Perché scegliere Unipegaso

Se stai cercando flessibilità totale per gestire i tuoi impegni, l’Università Telematica Unipegaso è la scelta perfetta. Ti offre la libertà di studiare quando e dove vuoi, ideale per chi deve bilanciare lavoro, famiglia e studio senza rinunciare alla qualità dell’istruzione.

Unipegaso ti consente di costruire il tuo percorso accademico su misura, con lezioni che vengono incontro alle tue esigenze personali e lavorative.

L’università è particolarmente adatta per gli studenti lavoratori, con programmi progettati per coloro che devono armonizzare studio e impegni professionali. Grazie a lezioni online accessibili ovunque e a materiali didattici sempre disponibili, puoi controllare meglio il tuo tempo, mantenendo alta la qualità dell’apprendimento.

Inoltre, gli strumenti innovativi e la tecnologia avanzata utilizzati nella didattica fanno sì che tu sia sempre all’avanguardia.

Unipegaso offre anche un supporto continuo grazie a una rete di tutor esperti, pronti ad accompagnarti durante tutto il tuo percorso formativo. Se desideri un’esperienza accademica che ti prepari alle sfide del futuro, questo è l’ateneo che ti fornisce gli strumenti per essere competitivo nel mercato globale.