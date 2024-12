Laurea Online in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali L-36 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Telematica “Universitas Mercatorum” ha come obiettivo principale l’integrazione di conoscenze di base e specialistiche nei campi economico, giuridico, politologico e storico.

Mira a fornire competenze specifiche nei contesti transnazionali dell’attuale realtà economico-sociale, formando professionisti versatili capaci di operare in ambienti complessi e globalizzati.

Un altro aspetto fondamentale del corso è l’internazionalizzazione e la globalizzazione dei fenomeni politici e sociali, che si riflettono nelle competenze professionali offerte. Gli studenti sono preparati a lavorare nell’amministrazione statale, nei quadri medio-alti delle organizzazioni internazionali governative e non governative.

Il corso forma anche all’uso delle competenze nei settori delle imprese pubbliche e private impegnate in scambi commerciali e finanziari internazionali.

Il programma di studi fornisce una visione comparata dei fenomeni sociali, applicabile nei settori dei servizi, dei beni culturali, del turismo e della comunicazione, puntando a una formazione che sia tanto teorica quanto pratica.

Piano di studi

Il piano di studi del corso in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Telematica Mercatorum è strutturato per fornire una formazione interdisciplinare, che coniuga teoria e pratica.

Gli esami di base includono Statistica, Scienza Politica, Istituzioni di Diritto Pubblico e Macroeconomia, accompagnati da corsi di lingua inglese e spagnola per preparare gli studenti a un contesto internazionale.

Le attività caratterizzanti comprendono discipline storico-politiche ed economico-politiche, arricchite da materie sociologiche, politologiche e giuridiche. Questo approccio garantisce una preparazione solida e versatile, fondamentale per chi ambisce a operare in contesti dinamici e globalizzati.

A completare il percorso, ci sono esami affini o integrativi come Psicologia Dinamica e Diritto del Lavoro. Gli studenti hanno inoltre la possibilità di scegliere attività facoltative e sviluppare abilità informatiche e telematiche, fondamentali nel panorama lavorativo odierno.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Telematica Mercatorum, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di studio equivalente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’ateneo. Questo requisito accademico rappresenta la base per affrontare con successo il percorso di studi.

Inoltre, è necessaria una buona preparazione in cultura generale, con capacità logiche sviluppate e conoscenze introduttive nel campo storico-politico e sociale. Queste competenze vengono valutate attraverso un test iniziale, il quale, pur essendo obbligatorio, non è vincolante per l’iscrizione.

Gli studenti che non superano il test possono comunque iscriversi e recuperare eventuali lacune tramite corsi di recupero formativo.

Le iscrizioni al corso sono aperte tutto l’anno, offrendo così grande flessibilità a chi decide di intraprendere questo percorso accademico. Questa modalità aperta è uno dei vantaggi delle università telematiche riconosciute dal MIUR, come Mercatorum, che permette di conciliare lo studio con altre responsabilità.

Prospettive occupazionali

La laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università Telematica Mercatorum offre molteplici vie professionali.

I laureati possono aspirare a diventare tecnici degli affari esteri e delle relazioni internazionali, operando presso enti statali e locali, università, enti di ricerca e imprese private. Questa figura professionale è responsabile dell’interazione con partner esteri, svolgendo ricerche giuridiche, politiche e sociali necessarie per elaborare strategie di relazioni istituzionali internazionali.

Un ulteriore sbocco è quello di tecnico dei rapporti commerciali internazionali, dove si gestiscono le relazioni commerciali con l’estero, collaborando all’esecuzione dei contratti e mantenendo i rapporti con fornitori e clienti internazionali.

I laureati lavorano anche nel management turistico e nella gestione delle attività di import-export, redigendo documenti e svolgendo ricerche necessarie al settore.

La classe di laurea L-36 resta una scelta promettente nel contesto lavorativo. Con un tasso di occupazione dell’86,3%, i laureati in Scienze Politico-Sociali vedono una retribuzione media di 1.583 euro a cinque anni dal completamento degli studi.

Le competenze acquisite sono molto richieste, spaziando dalle istituzioni pubbliche alle organizzazioni internazionali, confermando il valore di questo percorso accademico per chi ambisce a una carriera solida e internazionale.

Perché scegliere Mercatorum

Mercatorum è l’università che punta dritto al cuore del mondo imprenditoriale. Creata dal sistema delle Camere di Commercio Italiane, si focalizza sulla formazione di professionisti competitivi, pronti a imporsi nell’economia moderna.

Se stai cercando un percorso che combini preparazione teorica e pratica per affrontare le sfide del mercato globale, Mercatorum è la scelta giusta.

L’innovativa modalità di studio online di Mercatorum offre la flessibilità di cui hai bisogno per bilanciare formazione e carriera, permettendoti di seguire le lezioni senza sacrificare i tuoi impegni lavorativi.

Le possibilità di networking sono ampie, con eventi aziendali e collaborazioni con imprese locali che ti apriranno porte nel mondo professionale.

Per coloro che vogliono rimanere al passo o migliorare la propria posizione nelle carriere, Mercatorum offre programmi aggiornati in linea con le tendenze del mercato. Che tu voglia avanzare di livello o specializzarti ulteriormente, gli strumenti per la tua crescita professionale sono a disposizione.

Se ambisci a iniziare la tua attività o migliorare le tue competenze lavorative, questo ateneo rappresenta un’opportunità da non perdere.