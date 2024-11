Laurea Online in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali L-36 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi si propone di fornire agli studenti una formazione solida e multidisciplinare. Studiare qui significa immergersi in un ambiente accademico che integra le discipline giuridiche, storiche, economiche, politologiche e sociologiche, offrendo una comprensione a trecentosessanta gradi del contesto nazionale, europeo e internazionale.

La struttura flessibile e variegata dei corsi è progettata per sviluppare competenze analitiche e gestionali, essenziali nella comprensione di fenomeni complessi.

I programmi sono stati concepiti per preparare gli studenti ad affrontare le sfide del mondo odierno, con uno sguardo particolare ai fenomeni giuridici, economici, politici e sociali.

Inoltre, il corso punta a potenziare le capacità per operare nelle imprese pubbliche e private, in particolar modo quelle attive nei rapporti internazionali, e a stimolare una conoscenza comparata utile nei settori dei servizi, beni culturali, turismo e comunicazione.

La preparazione fornita da questo corso non solo è teorica ma anche pratica, garantendo ai laureati una posizione avvantaggiata nel panorama lavorativo globale.

Piano di studi

Il percorso del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è strutturato su tre anni, offrendo una solida base multidisciplinare.

Gli studenti iniziano con materie chiave in ambito giuridico, come Diritto Pubblico, Diritto dell’Unione Europea e Diritto Internazionale, fondamentali per comprendere il funzionamento delle istituzioni e delle normative sovranazionali.

Successivamente, viene posta attenzione sulle scienze politiche attraverso lo studio approfondito di Storia delle Dottrine Politiche, Storia delle Istituzioni Politiche e Politica Economica. Questi corsi permettono agli studenti di sviluppare un pensiero critico sulle dinamiche storiche e contemporanee della politica a vari livelli.

Dal punto di vista economico, gli studenti affrontano materie come Economia Politica e Scienze dell’Amministrazione, che forniscono le competenze per analizzare e gestire le risorse all’interno delle diverse organizzazioni.

La flessibilità del piano di studi è garantita da una gamma di esami opzionali, tra cui spiccano Statistica e Demografia, Diritto Fallimentare e Geopolitica Economica, consentendo agli studenti di personalizzare il percorso formativo in base ai propri interessi.

Un’importanza particolare è riservata all’apprendimento delle lingue, essenziale in un contesto internazionale. Oltre all’inglese, gli studenti possono scegliere di studiare francese, tedesco o spagnolo, preparandosi così a interagire in ambienti multiculturali e globalizzati.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore. Questo costituisce il requisito di base per ogni studente che intende intraprendere questo percorso accademico entusiasmante.

In alternativa, possono essere accolti studenti con un titolo di studio conseguito all’estero, purché riconosciuto idoneo dalle autorità competenti.

L’iscrizione è aperta durante tutto l’anno, offrendo una flessibilità notevole per adattarsi alle esigenze di diversi studenti, sia italiani che internazionali. Inoltre, non sono previsti test selettivi d’ingresso, il che significa che il corso è a libero accesso. Questo permette a chiunque di avventurarsi in questo affascinante mondo di studi senza il vincolo di prove d’ammissione, ma con la curiosità e la determinazione di intraprendere con successo un percorso universitario.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi apre la porta a molteplici opportunità professionali.

I laureati possono operare come consulenti fiscali, esperti in materia sindacale o tributaria, grazie a un bagaglio di competenze trasversali. Possibili sbocchi si trovano nell’amministrazione statale o nella pubblica amministrazione, con ruoli in organizzazioni internazionali governative e non, che richiedono la gestione di rapporti commerciali e finanziari a livello europeo e internazionale.

Il percorso offre anche l’accesso a professioni nel settore delle ONG, dove i laureati possono contribuire a progetti di cooperazione internazionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Un’opzione ambiziosa è la carriera diplomatica, con possibilità di impiego presso consolati e ambasciate. Infine, il corso prepara per ruoli tecnici nell’acquisizione delle informazioni, nelle pubbliche relazioni e nelle interviste professionali.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-36, la laurea in scienze politico-sociali si distingue per offrire promettenti prospettive di impiego. Con un tasso di occupazione dell’86,3%, evidenzia un forte inserimento nel mondo lavorativo a cinque anni dal conseguimento del titolo.

La retribuzione media si attesta sui 1.583 euro, con competenze richieste trasversalmente nelle istituzioni pubbliche e nelle organizzazioni internazionali. Questa classe di laurea continua ad attrarre studenti grazie alla versatilità e adattabilità in un mercato del lavoro dinamico.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi è la scelta ideale per chi cerca un’istruzione di qualità elevata abbinata a costi accessibili. Con rette annuali molto competitive e una vasta offerta formativa, si distingue per l’approccio flessibile alla didattica, perfetto per studenti che vogliono conciliare lo studio con altri impegni.

Per gli studenti che già lavorano, Unimarconi rappresenta un’ottima soluzione grazie al suo ambiente di apprendimento adattabile. La possibilità di seguire le lezioni online permette infatti di gestire meglio il proprio tempo, consentendo a ciascuno di apprendere autonomamente senza compromettere la qualità dell’istruzione.

Inoltre, Unimarconi offre un’esperienza accademica internazionale. Attraverso collaborazioni con istituzioni estere, gli studenti possono partecipare a scambi e programmi di studio all’estero, arricchendo il loro percorso formativo con una prospettiva globale che aumenta le opportunità professionali e culturali.