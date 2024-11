Laurea Online in Scienze dei Servizi Giuridici L-14 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Telematica Guglielmo Marconi si propone di formare esperti in ambito giuridico con un focus particolare sugli aspetti economici e gestionali.

Attraverso un’offerta didattica articolata, gli studenti potranno sviluppare competenze nei settori chiave del diritto, ricevere una solida formazione politico-istituzionale e comprendere il funzionamento degli enti pubblici e locali.

Con una struttura che include quattro specifici indirizzi – Statutario, Scienze Criminologiche Forensi e Investigative, Esperto Giuridico Immobiliare e Consulente del Lavoro – il programma mira a diversificare le competenze degli studenti, preparando figure professionali altamente qualificate per diversi percorsi di carriera.

Ogni indirizzo è stato pensato per approfondire aree specifiche del diritto e prepararli in modo pratico ai contesti professionali che affronteranno al termine del loro percorso educativo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato per fornire una solida base giuridica e una conoscenza approfondita delle discipline economiche. Gli studenti iniziano il loro percorso accademico affrontando materie fondamentali come Diritto costituzionale, Diritto privato, Diritto amministrativo e Diritto pubblico, che pongono le basi per una comprensione completa del sistema giuridico italiano.

Parallelamente, il corso include una parte comune in ambito economico, dove vengono trattati esami come Economia Politica e Diritto dell’economia. Si tratta di un aspetto cruciale del curriculum, poiché integra la formazione giuridica con una visione economica indispensabile per operare efficacemente nel contesto moderno.

Successivamente, gli studenti possono scegliere esami specifici in base all’indirizzo intrapreso: il percorso generale approfondisce ulteriormente i vari campi del diritto; l’indirizzo Esperto Giuridico Immobiliare si concentra sul diritto immobiliare e sul diritto tributario; quello di Scienze Criminologiche Forensi e Investigative include esami multidisciplinari come Criminologia applicata; il percorso da Consulente del Lavoro si specializza invece nell’ambito lavorativo e sindacale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, l’unico requisito è il possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale.

Il corso è ad accesso libero, eliminando la necessità di affrontare prove d’ingresso, semplificando così il percorso di iscrizione.

Le iscrizioni rimangono aperte per tutto l’anno, permettendo una maggiore flessibilità nell’iniziare gli studi in qualsiasi momento.

Per garantire il successo accademico, l’ateneo offre un test di valutazione non selettivo all’inizio o durante il corso, il cui scopo è unicamente quello di misurare la preparazione iniziale dello studente.

Questo test non influenzerà l’accesso al corso, ma aiuterà a individuare eventuali lacune, permettendo di organizzare interventi di recupero personalizzati per una progressione efficace e tranquilla lungo l’intero percorso universitario.

Prospettive occupazionali

Il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi offre una molteplicità di sbocchi lavorativi.

I laureati di questo corso possono inserirsi efficacemente in vari ambiti aziendali, sfruttando le loro competenze per posizioni rilevanti nella Pubblica Amministrazione, specialmente presso il Ministero della Giustizia o il Ministero dell’Economia. Un’altra area interessante è la sicurezza, dove è possibile assolvere compiti di protezione e salvaguardia per individui, imprese e organizzazioni.

Inoltre, il percorso formativo permette di proseguire con il praticantato presso studi di consulenza del lavoro, al fine di sostenere l’esame di abilitazione al ruolo di Consulente del Lavoro. Altri campi professionali includono ruoli amministrativi in aziende, posizioni in banche e nel settore assicurativo. Particolarmente indicato per chi si specializza in ambito immobiliare, il corso prepara a operare con successo nel mercato immobiliare.

Per quanto riguarda i laureati in giurisprudenza della classe di laurea L-14, si registra un tasso di occupazione dell’83,1%, con un fabbisogno annuo di 27.550 unità a fronte di un’offerta educativa di 36.100 laureati. A cinque anni dal conseguimento del titolo, la media delle retribuzioni si attesta sui 1.650 euro mensili. Tuttavia, nonostante una domanda stabile nel settore legale, si rileva un surplus di laureati rispetto alle necessità effettive del mercato, una sfida nella quale la preparazione adeguata resta una componente fondamentale per distinguersi.

Perché scegliere Unimarconi

Se stai cercando di avanzare nella tua carriera senza mettere in pausa la tua vita professionale, Unimarconi è l’opzione perfetta. L’università offre una proposta educativa di qualità, mantenendo le tasse universitarie a un livello competitivo. Unimarconi è rinomata per il suo approccio flessibile: gli studenti possono seguire le lezioni online, un’opzione ideale per chi deve bilanciare lavoro e studi.

Per chi è già immerso nel mondo del lavoro, Unimarconi rappresenta un ambiente ideale. I suoi programmi sono pensati per adattarsi agli impegni lavorativi e personali degli studenti, consentendo di apprendere al proprio ritmo e di acquisire competenze pratiche e aggiornate che rispondono alle esigenze del mercato.

Inoltre, Unimarconi vanta una prospettiva internazionale, con molteplici accordi e collaborazioni con università estere, offrendo opportunità di scambio che arricchiscono non solo il curriculum accademico, ma anche il bagaglio culturale degli studenti.