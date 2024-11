Laurea Online in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche proposto da Unimarconi si prefigge di offrire agli studenti una formazione solida e articolata nel campo delle scienze psicologiche.

Appartenente alla classe di laurea L-24, questo programma accademico si focalizza sull’approfondimento dei modelli teorici più avanzati, abbinandoli a una pratica operativa che permette di esplorare metodi e tecniche di intervento attuali e tradizionali nel panorama psicologico.

L’obiettivo primario è formare professionisti in grado di supportare psicologi affermati nella diagnosi e nelle pratiche correlate, preparando altresì i laureati a intraprendere in autonomia attività nel settore.

Infatti, i partecipanti saranno dotati delle conoscenze necessarie per inserirsi efficacemente in contesti professionali vari, grazie a un percorso che bilancia in modo equilibrato teoria e pratica, sviluppando competenze critiche attraverso indirizzi specifici come lo Statutario e l’Orientamento Psicologia del Lavoro e dell’Economia.

Questa struttura didattica non solo favorisce una comprensione profonda delle funzioni pratiche della psicologia moderna, ma stimola anche un pensiero critico e analitico negli studenti.

Si tratta di un’esperienza di apprendimento progettata per garantire che i laureati siano pronti ad affrontare le sfide del settore con approcci innovativi e versatili.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche di Unimarconi è progettato per offrire agli studenti una comprensione approfondita e diversificata delle numerose aree della psicologia.

Gli esami coprono una vasta gamma di discipline, iniziando da materie fondamentali come Psicologia generale e Psicologia dello sviluppo, che gettano le basi per l’intero percorso accademico.

A completare la formazione ci sono materie relative alle scienze umane e biologiche, tra cui Fisiologia umana e Psicometria. Queste permettono di acquisire competenze trasversali essenziali per una professione che spesso si interseca con ambiti scientifici e sociali.

Inoltre, il piano di studi include esami più specifici focalizzati sulle tecniche di indagine psicologica, come Psicologia della salute e Psicologia clinica, che offrono una formazione pratica utile in contesti applicativi e clinici.

Gli studenti hanno anche l’opportunità di personalizzare il proprio percorso grazie a una vasta scelta di esami opzionali. Tra questi, discipline come Organizzazione aziendale, Biologia applicata o Strategia e sviluppo dell’innovazione possono arricchire ulteriormente la loro preparazione accademica, rendendola più aderente alle specifiche aspirazioni professionali o interessi personali.

Prerequisiti di accesso

L’accesso al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche a Unimarconi è semplice e diretto, rispecchiando l’obiettivo dell’ateneo di rendere l’istruzione accessibile.

Per iscriversi a questo corso triennale, è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale o un titolo di studio equivalente ottenuto all’estero, purché riconosciuto idoneo.

Non è previsto alcun test di ammissione, rendendo il corso a tutti gli effetti ad accesso libero, ma è fondamentale che i candidati dispongano di una solida preparazione iniziale. Questo garantisce che ogni studente possa affrontare il percorso formativo con le competenze di base necessarie per avere successo.

Le iscrizioni sono sempre aperte, offrendo così la flessibilità di iniziare gli studi senza dover attendere lunghi periodi o date specifiche. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da coloro che desiderano progettare il proprio percorso di apprendimento in base alle proprie esigenze e tempistiche personali.

Prospettive occupazionali

Il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi offre un’ampia gamma di prospettive lavorative.

I laureati possono inserirsi nei settori del supporto tecnico e pratico in iniziative e interventi, operando in strutture pubbliche, private, istituzioni educative, aziende e organizzazioni del terzo settore.

Le attività si estendono in contesti psicosociali, di valutazione, diagnosi, abilitazione, riabilitazione, assistenza e formazione, mirate alla promozione della salute.

Opportunità esistono anche nel campo scolastico, focalizzandosi sull’orientamento e nei processi di selezione del personale in ambito lavorativo. Questo corso mira a formare laureati capaci di gestire attività preliminari che implicano l’uso di strumenti psicologici quali colloqui, test, osservazioni e valutazioni psicometriche, oltre all’applicazione di metodologie per la selezione del personale e l’orientamento professionale.

Parlando della classe di laurea L-24, il settore della psicologia presenta una situazione unica. Nonostante l’elevata domanda di laureati nel campo sanitario, il rapporto tra fabbisogno e offerta è piuttosto squilibrato.

Attualmente, il tasso di occupazione per i laureati è dell’84,2%, un dato che testimonia sia le opportunità concrete sia la competizione presente nel settore. A cinque anni dal conseguimento del titolo, i laureati percepiscono una retribuzione media di 1.406 euro. Questo scenario evidenzia che, mentre le opportunità di lavoro sono solide, i candidati devono essere equipaggiati con competenze ed esperienze che li distinguano nel mercato del lavoro.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi è una scelta eccellente per chi cerca un’istruzione di qualità senza sacrificare il portafoglio. Le rette annuali sono competitive, rendendo il percorso accademico accessibile a un ampio range di studenti.

Con un approccio flessibile alla didattica, è ideale per chi deve bilanciare lo studio con altre responsabilità, come il lavoro.

Unimarconi eccelle nel fornire soluzioni personalizzate per gli studenti lavoratori. Le lezioni online permettono di seguire i corsi a proprio piacimento, garantendo un apprendimento autonomo senza perdere di vista la qualità. Questo è particolarmente vantaggioso per chi è già impegnato professionalmente e desidera ampliare le proprie competenze.

Oltre alla sua eccellenza didattica, Unimarconi offre una prospettiva internazionale unica. Grazie a collaborazioni con università estere, gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a programmi di scambio e studio all’estero. Questo arricchisce il percorso formativo con un’esperienza culturale e professionale globale.