Laurea Online in Sociologia e Innovazione L-40 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Sociologia e Innovazione dell’Università Telematica Mercatorum è progettato per fornire una solida formazione nelle scienze sociologiche, sia a livello teorico che applicato.

L’obiettivo principale è equipaggiare gli studenti con una conoscenza integrata e coerente delle dinamiche sociali, attraverso un’esplorazione dettagliata dei metodi e delle tecniche di ricerca specifiche per la sociologia e le scienze sociali.

La didattica si focalizza su diversi ambiti rilevanti, come i fenomeni sociali legati all’economia, l’organizzazione del lavoro, le migrazioni e le tematiche ambientali.

Non solo la teoria, ma anche l’applicazione pratica è al centro del programma, garantendo competenze operative utili a un’analisi critica e puntuale delle disuguaglianze sociali e delle politiche ad esse associate.

Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire argomenti come la sociologia classica e contemporanea, la statistica, l’antropologia, la psicologia sociale, la politica e il diritto, il tutto strutturato per assicurare una comprensione completa e applicabile nel contesto attuale.

Piano di studi

Il percorso accademico del Corso di Laurea in Sociologia e Innovazione all’Università telematica Mercatorum è strutturato in tre anni di intenso studio e si compone di 180 crediti formativi complessivi. Ogni anno accademico è progettato per sviluppare specifiche competenze, equamente bilanciate tra conoscenze teoriche e abilità pratiche.

Nel primo anno, gli studenti si immergono nelle basi fondamentali della sociologia e delle scienze sociali con esami come Sociologia economica e delle organizzazioni, Metodi di ricerca delle scienze sociali e Media e comunicazione. Complementano il curriculum esami di Storia del lavoro e Statistica per la ricerca sociale, offrendo una panoramica ampia e coordinata delle materie.

Il secondo anno approfondisce ulteriormente, focalizzandosi sulla Sociologia dell’ambiente, delle migrazioni e l’analisi dei dati. In aggiunta, corsi come Psicometria ed Economia del lavoro arricchiscono l’offerta, permettendo anche un insegnamento a scelta dello studente per personalizzare il proprio percorso.

Infine, il terzo anno culmina con esami intensivi come Psicologia sociale e culturale, Psicologia del lavoro, Geografia economico-politica e Istituzioni di diritto del lavoro. Questo modulo conclusivo garantisce una preparazione approfondita e completa per affrontare il mondo professionale con sicurezza e competenza.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea in Sociologia e Innovazione dell’Università telematica Mercatorum, è fondamentale possedere un diploma di scuola media superiore o un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto come equivalente. Questa base educativa rappresenta il primo step per intraprendere un viaggio accademico ricco di contenuti e opportunità.

In aggiunta al diploma, gli aspiranti studenti devono dimostrare una padronanza adeguata della lingua italiana e possedere una conoscenza di base della cultura generale. È necessario, inoltre, un livello B1 in una seconda lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano. Questo requisito linguistico sottolinea l’importanza di una prospettiva internazionale nell’analisi dei contesti socioculturali attuali.

La preparazione iniziale sarà valutata tramite un test di ammissione non vincolante. Gli esiti di questo test indirizzeranno l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi per chi ha bisogno di rafforzare la propria preparazione. Le iscrizioni al corso sono aperte tutto l’anno, offrendo flessibilità e accessibilità per chi desidera intraprendere questa stimolante avventura formativa.

Prospettive occupazionali

I laureati del corso di Sociologia e Innovazione presso l’Università Telematica Mercatorum si trovano proiettati in un mondo lavorativo ricco di opportunità.

Grazie all’acquisizione di competenze specialistiche, essi possono mirare a ruoli di analisi dei consumi o come tecnici dell’organizzazione del lavoro. Le aree professionali sono varie e includono la ricerca sociale, lo sviluppo territoriale e l’analisi organizzativa. Settori come l’orientamento e la formazione si rivelano particolarmente adatti a chi intende supportare lo sviluppo delle competenze e del capitale umano.

La capacità di progettare interventi consulenziali, sia individuali che di gruppo, e di condurre analisi di fattibilità economica, rende questi laureati particolarmente versatili e ricercati.

Il mercato del lavoro offre opportunità concrete ai laureati in Sociologia con classe di laurea L-40. La domanda annua si aggira intorno alle 6.500 unità, mentre l’offerta raggiunge le 8.200, evidenziando un campo competitivo ma promettente.

Con un tasso di occupazione del 72,8% e una retribuzione media di 1.470 euro a cinque anni dalla laurea, i neolaureati trovano un fertile terreno in numerosi ambiti. Le scienze sociali e le ricerche di mercato richiedono costantemente professionisti capaci di interpretare le dinamiche socio-economiche e di proporre innovazioni a supporto delle organizzazioni e delle comunità.

Con competenze distintive nel panorama sociale, questi laureati sono preparati per fare la differenza.

Perché scegliere l’Università Mercatorum

L’Universitas Mercatorum rappresenta la scelta ideale per studenti con un interesse spiccato verso il mondo delle imprese. Fondata dal sistema delle Camere di Commercio italiane, questa istituzione accademica si impegna a formare professionisti pronti a rispondere alle sfide del mercato lavorativo moderno. I suoi corsi offrono una preparazione sia pratica che teorica, mettendo gli studenti in condizione di affrontare con competenza le odierne sfide economiche.

Mercatorum risponde perfettamente alle esigenze di coloro che desiderano combinare studio e lavoro. La formazione online permette una notevole flessibilità, adattando gli impegni di studio alle esigenze lavorative dei suoi studenti. Inoltre, Mercatorum agevola l’inserimento nel mondo lavorativo grazie a eventi di networking e collaborazioni con aziende locali.

Per chi è interessato a tenersi al passo con le evoluzioni del mercato, l’università offre programmi sempre aggiornati. Questi corsi sono ideali per chi intende avviare una carriera in ascesa o specializzarsi in settori specifici. La sua versatilità ne fa una scelta vincente per chi è determinato a progredire professionalmente.