La CPM Music Institute è una accademia con sede nel capoluogo lombardo, un’istituzione del sistema AFAM. La sede CPM Milano si trova in Via Elio Reguzzoni 15 ed è autorizzata dal MUR al rilascio del Diploma Accademico di Primo e Secondo livello in Popular Music. In questa guida vi daremo una panoramica sui costi dei costi dei corsi di laurea CPM Milano, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta, inoltre sulle agevolazioni, convenzioni e borse di studio a disposizione. Cominciamo, pronti alla lettura?

In questa guida:

CPM Milano: costi, prezzi e tasse

In merito ai costi dell’Accademia CPM Milano c’è da pagare un tassa di immatricolazione e frequenza al costo di 250 euro, inoltre un contributo per il Diritto allo studio di 140 euro. Senza dimenticare il costo per l’iscrizione ad ogni singolo esame, di cui vi parleremo più avanti.

Ricordiamo che nella retta CPM Music Institute non sono comprese le spese per l’acquisto del materiale didattico, perciò libri e dispense per ogni singola materia oggetto di studio. Inoltre chi non vive nella città meneghina deve mantenersi da fuori sede oppure in alternativa da pendolare, perciò ci sono da aggiungere le spese per vitto, alloggio ed eventuali spostamenti. Fortunatamente per gli alloggi CPM Milano mette a disposizione delle convenzioni, di cui vi parleremo più avanti nella nostra guida.

Costi dei Corsi di laurea CPM Milano

Come già accennato in precedenza i costi dei corsi di laurea CPM Milano sono di 250 euro per la tassa di immatricolazione e frequenza, poi 140 euro per il contributo per il Diritto allo Studio. Nel caso in cui la verifica di ammissione abbia dato esito positivo, la Segreteria Didattica consegnerà ad ogni singolo futuro immatricolato l’offerta economica per l’anno accademico in corso, tenendo conto di tuoi eventuali debiti o crediti formativi.

Per i corsi di laurea triennale il monte ore annuale è compreso tra le 367 e le 525 ore, in cui la pratica e la teoria si mixano in un percorso didattico full time e multigenere. Nel corso dei 3 anni gli iscritti hanno modo di lavorare con diversi professori professionisti e altamente specializzati, attivi nella scena musicale nazionale e internazionale, e in studi prestigiosi come Alari Park e il Core-T-Zone.

L’obiettivo dei 2 anni di corso di laurea magistrale è quello di dare, una formazione di livello avanzato con l’acquisizione di competenze lavorative molto alte. Con un monte ore annuale compreso tra le 358 e le 502 ore, i corsi Accademici magistrali del CPM danno la possibilità di accedere a master presso strutture riconosciute dal MUR in Italia e all’estero.

Il costo di ogni esame di ammissione sia per i corsi di laurea triennale, sia per i corsi di laurea magistrale è di 82 euro. Le prenotazioni agli esami sono obbligatorie e in caso di ritardo è prevista una mora di 50 euro.

Costi dei Corsi singoli CPM Milano

CPM Milano mette a disposizione una selezione di corsi singoli per rispondere alle necessità formative di professionisti e aspiranti musicisti. Gli studenti non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione Musicale possono chiedere di frequentare singole discipline attivate dall’Istituto, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad avere, dopo una valutazione del Consiglio Accademico, regolare riconoscimento dei CFU acquisiti qualora gli studenti richiedano di iscriversi al Triennio Accademico di I livello. CPM Edu ha il costo di 127 euro come quota di iscrizione.

Retta CPM Milano: pagamenti e rate

I pagamenti di CPM Milano si possono effettuare attraverso bonifico sul conto corrente bancario intestato a: Mussida Music Publishing s.r.l. Via Elio Reguzzoni 15 20125 Milano BANCO BPM IBAN IT58G0503401601000000000558 con causale: entità quota versata (quindi se esame di ammissione oppure tassa di immatricolazione e frequenza), data, cognome/nome candidato

Convenzioni CPM Milano

CPM Milano mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo tale da far diminuire le spese totali.

Oltre alla retta, con l’aggiunta di 75 euro all’anno, viene rilasciata allo studente la CPM Card Rossa con la quale può accedere tutti gli spazi del centro, 5 ore gratuite di uso delle sale prova CPM, agli eventi Open Week, ha tariffe agevolate per partecipare alle Masterclass in aggiunta a quelle previste dagli Open Week. Chi possiede questa card può avere anche sconti sugli alloggi, ideale per chi è fuori sede: Collegiate, Dove Vivo, Gogol Ostello, Ostello Bello, Spotahome, CX Milano Bicocca. Previsti sconti anche su luoghi di cultura come Teatro alla Scala, Teatro Repower, Teatro Nazionale, Che Banca!, Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Teatro Carcano, Teatro degli Arcimboldi, Teatro MTM, Birdland, Hoepli, Vinyl Brokers, RR Guitars, Lucky Music Store, Cris Music, Strumenti Musicali.

E ancora per il Blue Note, la sala prove Mo Studio, cinema come Anteo e Nexo Digital, piattaforme come Spotify, negozi come KOMM, Tucano, Apple, musei come Fondazione Arnaldo Pomodoro, MIC – Museo Interattivo Cinematrografico, Museo Diocesiano, Case Museo Fondazione Luigi Rovati, infine palestre come Any Time Fitness.

Ricordiamo anche la promozione Porta un amico: chi invita un amico, o più di un amico, che condivide la passione per la musica ad iscriversi al CPM Music Institute riceverà uno sconto.

Borse di studio CPM Music Institute

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza CPM Milano per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa. Il CPM partecipa all’assegnazione delle borse di studio regionali per gli allievi iscritti al percorso Accademico – AFAM che vengono date stilando una classificata basata su requisiti di merito e di reddito in base all’ISEE. Le borse di studio sono suddivise in tre fasce di reddito ed oltre al denaro viene dato anche un pasto giornaliero gratuito.

Ricordiamo che dal 1988 il CPM si occupa di portare la musica in posti di disagio sociale: in 40 anni dalla fondazione Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida ha operato in 2 comunità e 15 carceri italiane, realizzando iniziative che hanno coinvolto oltre 10mila detenuti. Attualmente il CPM Music Institute segue il progetto CO2 “Controllare l’odio”, lavora a San Vittore e collabora con la Comunità di San Patrignano.

