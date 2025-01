Laurea Online in Lingue per la Comunicazione Internazionale LM-38 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale presso Mercatorum è concepito per fornire una formazione di alto livello nell’ambito della comunicazione multilingue.

Gli studenti vengono preparati a operare con efficienza in contesti internazionali, grazie a un curriculum che potenzia le competenze linguistiche e interculturali.

Nell’ambito del programma, un’attenzione particolare è riservata al perfezionamento di due lingue straniere, offrendo una base solida per chi aspira a ruoli chiave nel panorama globale. Le lezioni sono progettate per essere flessibili e adattabili alle esigenze degli studenti, integrando insegnamenti teorici con un’ampia gamma di approcci pratici e interattivi.

Inoltre, il corso mette l’accento sulle dinamiche economiche e sociali che plasmano la comunicazione globale, rendendo i laureati in grado di affrontare con sicurezza le sfide poste dai più svariati contesti professionali internazionali.

Piano di studi

Il Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale presso Mercatorum si sviluppa in un percorso formativo ben strutturato, articolato in due anni di approfondimenti teorici e pratici.

Nel primo anno, gli studenti consolidano le loro competenze linguistiche con insegnamenti focalizzati sulla linguistica e sulla traduzione, includendo moduli specifici per la lingua e cultura italiana destinata agli stranieri. Le due lingue straniere scelte, come cinese, francese, inglese o spagnolo, giocano un ruolo centrale in questo anno intensivo.

Parallelamente, vengono affrontati corsi su economia della globalizzazione e psicologia dello sviluppo interculturale. Questi moduli preparano gli studenti a comprendere e a navigare le complesse dinamiche socio-economiche del mondo moderno.

Nel secondo anno, il piano di studi si evolve con corsi avanzati di traduzione e discipline legate al diritto civile e alle letterature delle lingue selezionate. Gli studenti possono inoltre personalizzare il proprio percorso formativo attraverso insegnamenti opzionali in linea con i propri interessi professionali e personali.

Il culmine del piano di studi è rappresentato dalla Prova Finale, un progetto che consente agli studenti di dimostrare le competenze acquisite. Completa l’offerta formativa un innovativo Laboratorio Virtuale, ideale per affinare le competenze linguistiche in contesti simulati che replicano le sfide del settore professionale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Lingue per la Comunicazione Internazionale, gli aspiranti devono aver già completato un percorso di laurea triennale.

Questo programma è particolarmente indicato per laureati in Lingue e Culture Moderne (L-11) o in Mediazione Linguistica (L-12). Tuttavia, l’accesso è aperto anche a chi possiede titoli equivalenti, italiani o esteri, riconosciuti idonei.

Gli studenti devono dimostrare una solida conoscenza di almeno una lingua straniera e competenze di base in metodologia dell’analisi testuale e comprensione dei contesti storico-culturali di riferimento. Inoltre, è necessaria una buona padronanza della lingua inglese, con un livello minimo di B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

L’ammissione al corso è generalmente subordinata al superamento di un test d’ingresso. Tuttavia, ai laureati che hanno ottenuto una votazione non inferiore a 90/110 viene concessa un’esenzione da tale prova.

In presenza di lacune curriculari, gli studenti sono tenuti a frequentare “Corsi Singoli” per colmare le competenze mancanti prima dell’effettiva iscrizione al corso di laurea magistrale.

Prospettive occupazionali

I laureati del corso in Lingue per la Comunicazione Internazionale presso Mercatorum vantano combinazioni di competenze linguistiche e interculturali, essenziali in un mondo sempre più connesso.

Le opportunità professionali sono molteplici e spaziano dal ruolo di traduttore e interprete a quello di esperto in comunicazione interculturale. Questi professionisti sono indispensabili per facilitare relazioni internazionali nei settori del turismo, marketing, export management e presso organizzazioni internazionali.

Un’altra importante opportunità è l’insegnamento delle lingue straniere, con particolare focus sull’italiano come lingua seconda, sia in contesti formali che informali. I laureati sono ben equipaggiati per ruoli di alto profilo nei servizi linguistici, lavorando in ambasciate, consolati e altre istituzioni che necessitano di una profonda comprensione delle dinamiche globali.

Per quanto riguarda la classe di laurea LM-38, chi si laurea in questo campo registra un tasso di occupazione dell’86,2%. Il mercato richiede annualmente 6.650 traduttori e interpreti, mentre l’offerta è di 11.500 laureati. A cinque anni dal conseguimento del titolo, la retribuzione media si attesta attorno ai 1.505 euro mensili. Nonostante l’apparente sovrabbondanza di laureati, la richiesta di conoscenze in lingue straniere, specialmente quelle asiatiche, continua a crescere.

Perché scegliere Mercatorum

L’Università Telematica Mercatorum rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un’istruzione di qualità senza l’onere della frequenza fisica. Per gli studenti lavoratori, la flessibilità è un punto di forza: corsi online accessibili a qualsiasi ora permettono di bilanciare impegni professionali e accademici senza sacrificare la qualità dell’apprendimento.

Video-lezioni interattive e una piattaforma e-learning avanzata offrono l’opportunità di interagire direttamente con docenti esperti. Mercatorum si distingue anche per l’attenzione al percorso individuale dello studente, grazie all’accesso a tutor personali dedicati.

Questa combinazione di rigore accademico, flessibilità e supporto personalizzato rende Mercatorum la scelta perfetta per chi aspira a un titolo prestigioso e una formazione solida, allineata alle esigenze del mondo moderno.